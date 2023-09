មូលនិធិ Simons ប្រកាសអ្នកទទួលពានរង្វាន់ឯករាជ្យ

មូលនិធិ Simons បានបង្ហាញអ្នកទទួល 13 នៃពានរង្វាន់ឯករាជ្យដ៏មានកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួន ដែលគាំទ្រអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបស់ពួកគេពីការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលបានណែនាំទៅមុខតំណែងស្រាវជ្រាវឯករាជ្យ។ សមាជិកម្នាក់ៗនឹងទទួលបានការគាំទ្ររហូតដល់ពីរឆ្នាំក្រោយបណ្ឌិត រួមទាំងប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំឆ្នាំចំនួន $85,000 និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន និងវិជ្ជាជីវៈចំនួន $10,000 ក្នុងមួយឆ្នាំ។ នៅពេលទទួលបានមុខតំណែងមហាវិទ្យាល័យរយៈពេលមួយ និស្សិតនឹងទទួលបានជំនួយឥតសំណងសរុបចំនួន $600,000 ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ។

កម្មវិធីពានរង្វាន់ឯករាជ្យចំនួនបីត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈ Simons Collaboration on Global Brain (SCGB), Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB) និង Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI)។ កម្មវិធីទាំងនេះមានគោលបំណងចូលរួមជាមួយមិត្តរួមការងារក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកឯករាជ្យភាពនៃការស្រាវជ្រាវ។

ពានរង្វាន់ការផ្លាស់ប្តូរទៅឯករាជ្យ (TTI) ដែលផ្តល់ជូនតាមរយៈ SCGB និង SCPAB ផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសរសៃប្រសាទ។ ពានរង្វាន់ SCGB TTI ផ្តោតលើការស៊ើបអង្កេតសៀគ្វីទ្រង់ទ្រាយធំនៅដំណោះស្រាយកោសិកាតែមួយដើម្បីយល់ពីការសរសេរកូដសរសៃប្រសាទ និងថាមវន្ត ខណៈពេលដែលពានរង្វាន់ SCPAB TTI ផ្តោតលើសរសៃប្រសាទនៃភាពចាស់នៃការយល់ដឹងនៅពេលអវត្តមាននៃជំងឺ។ កម្មវិធីទាំងពីរគឺបើកចំហសម្រាប់បុគ្គលមកពីក្រុមដែលមិនសូវតំណាងក្នុងផ្នែកប្រសាទវិទ្យា រួមទាំងជនពិការ និងសាវតាដែលជួបការលំបាក។

ពានរង្វាន់ SFARI Bridge to Independence (BTI) ទទួលយកបេក្ខជនមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗគ្នា ដែលធ្វើការលើទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃវិទ្យាសាស្ត្រអូទីស្សឹម ដូចជាហ្សែន យន្តការម៉ូលេគុល សៀគ្វី និងប្រព័ន្ធ និងវិទ្យាសាស្ត្រគ្លីនិក។ SFARI លើកទឹកចិត្តឱ្យកម្មវិធីពីក្រុមដែលមិនមានតំណាងពីមុន ឬក្រុមដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូល។

សមាជិកទាំងអស់ពីកម្មវិធីទាំងបីនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍សិក្សា ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈ និងសកម្មភាពកសាងសហគមន៍។ ពួកគេ​នឹង​ចូលរួម​ក្នុង​សិក្ខាសាលា ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និង​បុគ្គលិក​របស់​មូលនិធិ Simons ជួប​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​ណែនាំ​ពី​ខាង​ក្រៅ​ដែល​បាន​ចាត់តាំង និង​ចូលរួម​ការប្រជុំ​អ្នក​ស៊ើបអង្កេត Simons Foundation ផ្ទាល់ និង​ការ​ចាកចេញ​ពី​ពានរង្វាន់​ឯករាជ្យ។

រយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យសម្រាប់ពានរង្វាន់ឯករាជ្យឆ្នាំ 2024 នឹងបើកនៅថ្ងៃទី 10 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីពានរង្វាន់ សូមចូលទៅកាន់ទំព័រព័ត៌មាន Simons Foundation Independence Awards។

និយមន័យៈ

SCGB: Simons Collaboration on the Global Brain

SCPAB: កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ Simons លើប្លាស្ទិក និងខួរក្បាលវ័យចំណាស់។

SFARI: Simons Foundation គំនិតផ្តួចផ្តើមស្រាវជ្រាវអូទីស្សឹម

ប្រភព:

– [Simons Foundation](simonsfoundation.org/independence-awards.html)