Sabine Hossenfelder: តារាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមិនទំនង និងជាអ្នកទំនាក់ទំនងវិទ្យាសាស្ត្រ

Sabine Hossenfelder ដែលជាទ្រឹស្តីរូបវិទ្យា និងជាគណិតវិទូ បានក្លាយជាតារាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមិននឹកស្មានដល់ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19។ មិនអាចទៅការិយាល័យរបស់នាងនៅវិទ្យាស្ថាន Frankfurt Institute for Advanced Studies របស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ Hossenfelder បានងាកទៅ YouTube ដើម្បីរក្សាអនាម័យរបស់នាង។ នាងបានប្តូរឈ្មោះឆានែលរបស់នាងថាជា "Science without the gobbledygook" ហើយបានចាប់ផ្តើមបង្ហោះវីដេអូយ៉ាងសកម្ម ដោយចែកចាយនូវប្រាជ្ញាស្ងួតរបស់នាង និងប្រាជ្ញាដ៏គួរឱ្យអាណិតដល់អ្នកគាំទ្រដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ សព្វថ្ងៃនេះនាងមានអ្នកជាវ 1 លាននាក់ និងមានការតាមដានយ៉ាងខ្លាំងនៅលើ Patreon ។

ក្នុងនាមជាអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ ហូសសិនហ្វែលឌឺ យកតួនាទីរបស់នាងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់បរិបទ និងសម្រួលប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញសម្រាប់ទស្សនិកជនរបស់នាង។ តាម​រយៈ​វីដេអូ​របស់​នាង នាង​បាន​បំពេញ​ចន្លោះ​រវាង​វិទ្យាសាស្ត្រ gee-whiz និង​ទស្សនាវដ្ដី​ទម្ងន់​ធ្ងន់ ដោយ​ផ្តល់​នូវ​ការ​យល់​ដឹង​ដែល​អាច​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​គ្រប​ដណ្តប់​ដោយ​អ្នក​កែសម្រួល​បែប​ប្រពៃណី។ ជាមួយនឹងការលេងសើច នាងឆ្លើយសំណួរដូចជាថាតើយើងកំពុងរស់នៅក្នុងការក្លែងធ្វើកុំព្យូទ័រ ឬហេតុអ្វីបានជាបច្ចេកវិទ្យា 5G ប្រើប្រេកង់ខ្ពស់។

ការបង្ហោះវីដេអូនៅលើ YouTube មិនត្រឹមតែបង្កើតលំហូរប្រាក់ចំណូលដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ Hossenfelder ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាថែមទាំងអនុញ្ញាតឱ្យនាងផ្តល់មូលនិធិដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់នាងនៅក្នុង quantum gravity ផងដែរ។ បន្ថែមពីលើការរកប្រាក់ដោយផ្ទាល់ពី YouTube នាងទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកឧបត្ថម្ភ អ្នកគាំទ្រ Patreon និងការបរិច្ចាគ។ វិធីសាស្រ្តនេះបានផ្តល់ឱ្យនាងនូវស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងសេរីភាពពីការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរនៃជំនួយស្រាវជ្រាវ។

ប៉ុស្តិ៍វិទ្យាសាស្ត្ររបស់ Hossenfelder ក៏បានក្លាយជាវេទិកាសម្រាប់ទស្សនៈផ្ទុយគ្នារបស់នាងលើស្ថានភាពរូបវិទ្យា ជាពិសេសការរិះគន់របស់នាងចំពោះការស្វែងរកភាពស្រស់ស្អាត និងភាពសាមញ្ញក្នុងទ្រឹស្តីវិទ្យាសាស្ត្រ។ នៅក្នុងសៀវភៅរបស់នាងដែលមានចំណងជើងថា "Lost in Math: How Beauty Leads Physics Astray" នាងបានប្រកែកថា ការឈ្លក់វង្វេងរបស់សហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាតអាចរារាំងវឌ្ឍនភាពក្នុងការយល់ដឹងអំពីបាតុភូតស្មុគស្មាញដូចជាបញ្ហាងងឹត។ ខណៈពេលដែលអ្នករូបវិទ្យាមួយចំនួនបានសម្តែងការងឿងឆ្ងល់អំពីសមត្ថភាពរបស់គំរូស្តង់ដារក្នុងការពន្យល់អំពីបញ្ហាងងឹត Hossenfelder មើលឃើញថាវាជាការបរាជ័យក្នុងការទទួលស្គាល់តម្រូវការសម្រាប់ការពន្យល់ដ៏ស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀត។

ទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលេចធ្លោមួយចំនួនក៏ដោយ Hossenfelder បានរកឃើញសម្ព័ន្ធមិត្តដែលពេញចិត្តចំពោះទស្សនៈរបស់នាង។ Patricia Rankin ប្រធាននាយកដ្ឋានរូបវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State សរសើរ Hossenfelder ចំពោះការសន្មត់ដ៏លំបាក និងកំណត់ដែនកំណត់នៃអ្វីដែលវិទ្យាសាស្ត្រអាច និងមិនអាចប្រាប់យើងបាន។ Stacy McGaugh សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកតារាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Case Western Reserve បានសហការជាមួយ Hossenfelder ហើយកោតសរសើរចំពោះភាពស្មោះត្រង់ និងឆន្ទៈក្នុងការនិយាយគំនិតរបស់នាង។

សរុបសេចក្តីមក ការប្រឌិតរបស់ Sabine Hossenfelder ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានប្រែក្លាយនាងទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងទំនាក់ទំនងវិទ្យាសាស្ត្រ។ ជាមួយនឹងវីដេអូដ៏ទាក់ទាញរបស់នាង និងការអត្ថាធិប្បាយដ៏ឈ្លាសវៃ នាងបានទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រដែលលះបង់ និងការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់នាង។ ខណៈពេលដែលទស្សនៈផ្ទុយគ្នារបស់នាងបានជំរុញឱ្យមានការជជែកវែកញែក នាងនៅតែបន្តជំរុញព្រំដែននៃសុន្ទរកថាបែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងការប្រឈមមុខនឹងការសន្មត់។

