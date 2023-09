ការសិក្សាថ្មីប្រឈមមុខនឹងទ្រឹស្តីនៃការបង្កើតសំបកផែនដី

ការសិក្សាថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយ Penn State បានបង្ហាញថា ការបង្កើតសំបកផែនដីគឺជាដំណើរការយឺតជាបន្តបន្ទាប់នៃដំណើរការឡើងវិញ ផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលជឿពីមុន។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានវិភាគសំណាកថ្មជាង 600,000 មកពីជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីបង្ហាញពីការលូតលាស់នៃសំបកផែនដី ហើយបានរកឃើញភស្តុតាងនៃការលូតលាស់បន្តិចម្តងៗ ជាជាងការយឺតយ៉ាវយ៉ាងរហ័សប្រហែល 3 ពាន់លានឆ្នាំមុន។

ទ្រឹស្ដីដែលមានស្រាប់បានណែនាំថា មានការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗពីភពដែលនៅទ្រឹង ដោយគ្មានសកម្មភាព tectonic ទៅជាការបង្កើតបន្ទះ tectonic ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការស្រាវជ្រាវថ្មីបានប្រឈមនឹងគំនិតនេះ និងផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីការបង្កើតសំបកផែនដី និងអាចជាភពផ្សេងៗទៀត។

ដើម្បីកំណត់ខ្សែកោងនៃការលូតលាស់របស់សំបក អ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើសំណាកថ្ម ជាជាងសំណាករ៉ែ ដោយសារភាពប្រែប្រួល និងកង្វះភាពលំអៀងរបស់វា។ ពួកគេបានបង្កើតវិធីសាស្រ្តពិសេសមួយ ដើម្បីវិភាគពីរបៀបដែលថ្ម igneous ផ្លាស់ប្តូរតាមពេលវេលា តាមរយៈដំណើរការដូចជា អាកាសធាតុ និងការរលាយ។ ដោយការប្រៀបធៀបការរកឃើញរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការសិក្សាពីមុនៗដែលបានប្រើកំណត់ត្រារ៉ែ ក្រុមការងារបានរកឃើញថាសំបកផែនដីដើរតាមគន្លងនៃស្រទាប់ខាងក្រោម។

នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្នើឱ្យមានការរីកលូតលាស់បន្តិចម្តងៗនៃសំបកផែនដី ប៉ុន្តែវាគឺជាការសិក្សាលើកដំបូងដែលប្រើកំណត់ត្រាថ្មដើម្បីគាំទ្រគំនិតនេះ។ អ្នកដឹកនាំអ្នកនិពន្ធ លោក Jesse Reimink ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកភូមិសាស្ត្រវិទ្យា បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ខណៈពេលដែលការស្រាវជ្រាវធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការយល់ដឹងរបស់យើង វានៅមានច្រើនទៀតដែលត្រូវសិក្សាអំពីសំបកផែនដី ដោយសារទិន្នន័យមានកំណត់។

ការរកឃើញនៃការសិក្សានេះអាចមានឥទ្ធិពលមិនត្រឹមតែសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីផែនដីប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងសម្រាប់ការសិក្សាភពផ្សេងទៀតផងដែរ។ ជាឧទាហរណ៍ អវត្ដមាននៃផ្លាកទិចតូនិកនៅលើភពសុក្រ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "ភពប្អូន" របស់ផែនដី បង្កឱ្យមានសំណួរអំពីមូលហេតុដែលផែនដី និងភពសុក្រវិវត្តន៍ខុសគ្នា។ អត្រាកំណើននៃសំបកមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឆ្លើយសំណួរទាំងនេះ និងបង្ហាញពន្លឺលើការវិវត្តនៃភពនៅលើផ្លូវផ្សេងៗគ្នា។

សរុបមក ការស្រាវជ្រាវនេះប្រឈមនឹងទ្រឹស្តីទូទៅនៃការបង្កើតសំបកផែនដី និងផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះការលូតលាស់បន្តិចម្តងៗ និងការដំណើរការឡើងវិញនៃសំបកផែនដីក្នុងរយៈពេលរាប់ពាន់លានឆ្នាំ។

ប្រភព៖ Geochemical Perspectives Letters

