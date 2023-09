ការសិក្សាថ្មីរកឃើញថា ម្លប់អាចជួយការពារការប្រែពណ៌ផ្កាថ្ម

ការសិក្សាថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Southern Cross របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី បានរកឃើញដំណោះស្រាយដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់ការពារការប្រែពណ៌ផ្កាថ្ម៖ ម្លប់។ ផ្កាថ្ម bleaching ដែលបានក្លាយជាជំងឺរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោក ដោយសារតែការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពទឹក បានបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតយ៉ាងសំខាន់ដល់ថ្មប៉ប្រះទឹក រួមទាំងថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef ដ៏ល្បីល្បាញផងដែរ។

យោងតាមលោក Peter Butcherine អ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវ ថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef ស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងជិតមកដល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ហើយបានជួបប្រទះព្រឹត្តិការណ៍ bleaching ដ៏ធំចំនួន 2016 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2023។ រដូវក្តៅខាងមុខនេះនៃឆ្នាំ 24-XNUMX បង្កហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌ El Niño និងខ្ពស់ជាងនេះ។ សីតុណ្ហភាពទឹក។ នេះរួមផ្សំជាមួយនឹងផលវិបាកនាពេលអនាគតនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដូចជារលកកំដៅ និងព្យុះសមុទ្រញឹកញាប់ជាងមុន បង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងសំខាន់ចំពោះថ្មប៉ប្រះទឹក។

ខណៈពេលដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានសារៈសំខាន់ វាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារ Great Barrier Reef ទៀតទេ។ ដូច្នេះហើយ អ្នកស្រាវជ្រាវនៅកម្មវិធីអនុកម្មវិធី Cooling and Shading of the Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) បានផ្តោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេលើការស៊ើបអង្កេតប្រសិទ្ធភាពនៃការដាក់ស្រមោលផ្កាថ្មដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែពណ៌។

ការសិក្សាបានផ្តល់លទ្ធផលវិជ្ជមាន ដោយបង្ហាញថា សូម្បីតែការដាក់ស្រមោលដោយផ្នែកសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃថ្ងៃក៏អាចកាត់បន្ថយការប្រែពណ៌បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ការកាត់បន្ថយពន្លឺព្រះអាទិត្យចំនួន 30% នៅជុំវិញថ្ងៃត្រង់រយៈពេល XNUMX ម៉ោងត្រូវបានគេរកឃើញថាអាចពន្យឺតការចាប់ផ្តើមនៃការ bleaching នៅក្នុងផ្កាថ្មរាក់ និងដែលមានភាពតានតឹងដោយកម្ដៅ។

របកគំហើញទាំងនេះបើកលទ្ធភាពសម្រាប់អន្តរាគមន៍ផ្សេងៗរបស់មនុស្ស ដើម្បីជួយដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្កាថ្ម។ ការគ្របដណ្ដប់ដោយសិប្បនិម្មិត ដូចជាក្រណាត់ម្លប់ គឺជាដំណោះស្រាយដ៏មានសក្តានុពលមួយ ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវបន្ថែមគឺត្រូវបានទាមទារដើម្បីយល់ពីផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោល។ ជម្រើសដ៏ជោគជ័យមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ័ព្ទសិប្បនិម្មិត ដែលអាចផ្តល់ម្លប់ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្កាថ្ម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមគឺចាំបាច់មុនពេលដាក់ពង្រាយពង្រីកនៅក្នុងវិស័យនេះ។

ការសិក្សានេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីការពារថ្មប៉ប្រះទឹកផ្កាថ្ម និងតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់សកម្មភាពដើម្បីថែរក្សាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសំខាន់ៗទាំងនេះ។

និយមន័យៈ

- ការធ្វើឱ្យផ្កាថ្ម bleaching: ដំណើរការដែលផ្កាថ្មបណ្តេញសារាយ symbiotic រស់នៅក្នុងជាលិការបស់ពួកគេ ដែលបណ្តាលមកពីកត្តាស្ត្រេសបរិស្ថាន ដូចជាសីតុណ្ហភាពទឹកខ្ពស់។

– ថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef៖ ប្រព័ន្ធថ្មប៉ប្រះទឹកផ្កាថ្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក ដែលមានទីតាំងនៅឆ្នេរសមុទ្រ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលី។

- ការដាក់ស្រមោល៖ កាត់បន្ថយបរិមាណពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលទៅដល់ផ្កាថ្មដោយផ្តល់គម្រប ឬប្រើវិធីសិប្បនិម្មិត។

- El Niño៖ គំរូអាកាសធាតុដែលកំណត់ដោយការឡើងកំដៅនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគំរូអាកាសធាតុនៅទូទាំងពិភពលោក។

- រលកកំដៅសមុទ្រ៖ កំឡុងពេលនៃសីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅខុសពីធម្មតានៅក្នុងមហាសមុទ្រ។

– ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៖ ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព និងលំនាំអាកាសធាតុរយៈពេលវែង ដែលបណ្តាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្ស ជាពិសេសការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។

ប្រភព:

- ការសិក្សាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង Frontiers in Marine Science ដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Southern Cross របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី

- សម្រង់សម្តីពីលោក Peter Butcherine អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern Cross របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ Newsweek