ព្រះច័ន្ទប្រមូលផលដ៏ភ្លឺស្វាង និងស្រស់ស្អាត៖ Supermoon ចុងក្រោយនៃឆ្នាំ 2023

ព្រះច័ន្ទដែលប្រមូលផលពេញលេញនៅថ្ងៃទី 29 ខែកញ្ញា នឹងបំភ្លឺផ្ទៃមេឃពេលយប់ ដោយសម្គាល់ថាព្រះច័ន្ទដ៏អស្ចារ្យទីបួន និងចុងក្រោយនៃឆ្នាំ 2023។ ព្រឹត្តិការណ៍សេឡេស្ទាលនេះនឹងឈានដល់ការបំភ្លឺខ្ពស់បំផុតនៅម៉ោង 7.57 យប់ថ្ងៃសុក្រ (AEST) ហើយនឹងបន្តបំភ្លឺទាំងស្រុងរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍។ នេះ​បើ​តាម NASA។

មធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីសង្កេតមើលព្រះច័ន្ទដែលប្រមូលផលគឺស្វែងរកទីតាំងដែលមានទិដ្ឋភាពគ្មានការរំខាននៅទិសខាងកើត ឆ្ងាយពីការបំពុលពន្លឺ។ ទោះបីជាមនុស្សជាច្រើនភ្ជាប់ព្រះច័ន្ទប្រមូលផលជាមួយនឹងពណ៌ទឹកក្រូចនៅពេលវារះក៏ដោយ បាតុភូតនេះគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់ព្រះច័ន្ទពេញវង់ទាំងអស់។ ពណ៌នេះគឺបណ្តាលមកពីកម្រាស់នៃបរិយាកាសផែនដីនៅជិតផ្តេក ដែលធំជាងពេលដែលព្រះច័ន្ទស្ថិតនៅពីលើក្បាល នេះបើយោងតាម ​​EarthSky ។

Supermoon ជាទូទៅត្រូវបានកំណត់ថាជាព្រះច័ន្ទពេញវង់ដែលនៅជិតផែនដីជាងធម្មតា ដែលបណ្តាលឱ្យមានរូបរាងធំ និងភ្លឺជាងនៅលើមេឃពេលយប់។ ព្រះច័ន្ទប្រមូលផលខែកញ្ញានឹងមានចម្ងាយប្រហែល 361,867 គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីប្រហែល 22,604 គីឡូម៉ែត្រជិតជាងចម្ងាយមធ្យមរបស់វា។ នៅថ្ងៃទី 30 ខែសីហា ព្រះច័ន្ទស្ថិតនៅជិតផែនដីបំផុតនៅឆ្នាំនេះ ដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ 357,200 គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ។

ព្រះច័ន្ទប្រមូលផលនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានទំហំធំជាងប្រហែល 5 ភាគរយ និងភ្លឺជាងព្រះច័ន្ទពេញវ័យជាមធ្យម 13 ភាគរយ ដូចដែលបានប៉ាន់ស្មានដោយ NASA ។ តារាវិទូខ្លះចាត់ទុកព្រះច័ន្ទជា supermoon នៅពេលដែលវាស្ថិតនៅក្នុង 90 ភាគរយនៃ perigee ដែលជាការខិតជិតបំផុតរបស់វាទៅកាន់ផែនដីក្នុងគន្លង។

ព្រះច័ន្ទប្រមូលផលទទួលបានឈ្មោះរបស់វាពីការកើតឡើងនៅជិតដើមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ ឬ equinox រដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅអឌ្ឍគោលខាងជើង ដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃទី 23 ខែកញ្ញា។ តាមប្រពៃណី ពន្លឺនៃព្រះច័ន្ទក្នុងអំឡុងពេលនៃឆ្នាំនេះបានជួយដល់កសិករក្នុងការធ្វើការរហូតដល់ពេលល្ងាច។ ដើម្បីប្រមូលផលដំណាំរបស់ពួកគេមុនពេលសាយសត្វដំបូង។

បន្ថែមពីលើព្រះច័ន្ទប្រមូលផល កុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចផ្សេងៗនៅអាមេរិកខាងជើងមានឈ្មោះផ្សេងគ្នាសម្រាប់ព្រះច័ន្ទពេញខែកញ្ញា។ ជាឧទាហរណ៍ កុលសម្ព័ន្ធ Abenaki សំដៅលើវាថាជាព្រះច័ន្ទបង្កើតពោត ប្រជាជន Lakota ហៅវាថាព្រះច័ន្ទនៃស្លឹកត្នោត ហើយកុលសម្ព័ន្ធ Passamaquoddy ហៅវាថាព្រះច័ន្ទរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ។ វប្បធម៌ផ្សេងទៀត ដូចជាជនជាតិកូរ៉េ និងជប៉ុន ក៏មានទំនៀមទម្លាប់នៃការប្រមូលផល ក្នុងអំឡុងពេលនៃឆ្នាំនេះផងដែរ។

ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះ ភពជាច្រើននឹងអាចមើលឃើញនៅលើមេឃពេលយប់។ ភពសៅរ៍ និងភពព្រហស្បតិ៍ នឹងរះឡើងនៅទិសខាងកើត ដោយលេចចេញជារូបរាងខ្ពស់នៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយៗទៀត ខណៈដែល Venus ចាំងពន្លឺនៅមុនថ្ងៃរះ។ យោងតាម ​​The Planetary Society បានឱ្យដឹងថា ភព Mercury ក៏អាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងរាំនៅទាបនៅតាមបណ្តោយផ្តេកភាគខាងកើតមុនពេលថ្ងៃរះ។

