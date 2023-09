ការសិក្សារកឃើញថាមនុស្សបាត់បង់សាខាជាច្រើននៅក្នុងដើមឈើជីវិត

By

ការសិក្សាថ្មីមួយបានព្រមានអំពីការគំរាមកំហែងនៃការផុតពូជដ៏ធំលើកទីប្រាំមួយដែលបណ្តាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្ស ដោយបញ្ជាក់ថាមនុស្សកំពុងជំរុញឱ្យបាត់បង់មែកធាងទាំងមូលនៃ "ដើមឈើជីវិត"។ ការសិក្សាដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង Proceedings of the National Academy of Sciences គឺមានតែមួយគត់ព្រោះវាពិនិត្យមើលការផុតពូជនៃពូជទាំងមូលជាជាងគ្រាន់តែជាប្រភេទនីមួយៗ។

អ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្តោតលើប្រភេទសត្វឆ្អឹងខ្នង (មិនរាប់បញ្ចូលត្រី) ហើយបានរកឃើញថាក្នុងចំណោម 5,400 ប្រភេទដែលបានសិក្សា 73 បានផុតពូជក្នុងរយៈពេល 500 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយភាគច្រើននៃពួកវាបានបាត់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលពីរសតវត្សកន្លងមកនេះ។ អត្រានៃការផុតពូជនេះគឺខ្ពស់ជាងអ្វីដែលរំពឹងទុក ដោយផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានពីកំណត់ត្រាហ្វូស៊ីល។

សកម្មភាពរបស់មនុស្សដូចជាការបំផ្លិចបំផ្លាញទីជម្រក ការនេសាទហួសកម្រិត និងការបរបាញ់ត្រូវបានកំណត់ថាជាមូលហេតុចម្បងនៃវិបត្តិផុតពូជនេះ។ ការ​បាត់​បង់​ប្រភេទ​មួយ​អាច​មាន​ផល​វិបាក​យ៉ាង​ឆ្ងាយ​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​ទាំង​មូល។ លោក Gerardo Ceballos សហអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សា គូសបញ្ជាក់ពីភាពបន្ទាន់នៃស្ថានភាពដោយនិយាយថា "ការព្រួយបារម្ភរបស់យើងគឺថា ... យើងកំពុងបាត់បង់អ្វីៗយ៉ាងលឿន ដែលសម្រាប់យើង វាបង្ហាញពីការដួលរលំនៃអរិយធម៌"។

ខណៈពេលដែលអ្នកជំនាញទាំងអស់យល់ស្របថាអត្រានៃការផុតពូជនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺគួរឱ្យព្រួយបារម្ភថាតើនេះបង្កើតជាការផុតពូជលើកទីប្រាំមួយគឺជាបញ្ហានៃការពិភាក្សា។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំណត់ការផុតពូជដ៏ធំមួយថាជាការបាត់បង់ 75% នៃប្រភេទសត្វក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។ យោងតាមលោក Robert Cowie ជីវវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii ដោយប្រើនិយមន័យនេះ ការផុតពូជដ៏ធំលើកទីប្រាំមួយមិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយទេ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរកឃើញរបស់ការសិក្សាអំពីមែកធាងនៃមែកធាងជីវិតត្រូវបានបាត់បង់ បញ្ជាក់ពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពនេះ។ ការសិក្សានេះបង្ហាញពីតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់សកម្មភាពថែរក្សាជីវចម្រុះ និងការពារអនាគតរបស់មនុស្សជាតិ។

ប្រភព:

- Ceballos, G., et al ។ (២០២៣)។ ការបំផ្លិចបំផ្លាញជីវសាស្រ្តតាមរយៈការផុតពូជដ៏ធំទីប្រាំមួយដែលកំពុងបន្ត បង្ហាញដោយការបាត់បង់ និងការថយចុះចំនួនប្រជាជនសត្វឆ្អឹងខ្នង។ ដំណើរការនៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ។

- ព្រលឹម ថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣