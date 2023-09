អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញយន្តការគីមីនៃ Nanodiamonds ដែលស្រោបដោយស៊ីលីកា សម្រាប់ការគណនា Quantum និង Biolabeling

By

អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ San Jose State (SJSU) បានរកឃើញយន្តការនៃការផ្សារភ្ជាប់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កើតសំបកស៊ីលីកាឯកសណ្ឋាននៅលើ nanodiamonds ។ ក្រុមការងារបានប្រើប្រាស់កាំរស្មីអ៊ិចដ៏មានអានុភាពដែលបង្កើតដោយប្រភពពន្លឺវិទ្យុសកម្ម Stanford Synchrotron (SSRL) នៅមន្ទីរពិសោធន៍បង្កើនល្បឿនជាតិ SLAC ដើម្បីសិក្សាពីវត្ថុធាតុណាណូ។ លទ្ធផលដែលត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ ACS Nanoscience Au ផ្តល់នូវការយល់ដឹងសំខាន់ៗអំពីគីមីសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើត nanodiamonds ស៊ីលីកា។

Nanodiamonds គឺជាពេជ្រសំយោគតូចបំផុតដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ទោះបីជាមានទំហំតូចក៏ដោយ ណាណូឌីយ៉ាមមានបន្ទះកាបូនដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ហើយពួកវាអាចបង្ហាញការឆ្លើយតបទៅនឹងដែនម៉ាញេទិក វាលអគ្គិសនី និងពន្លឺនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។ លក្ខណៈពិសេសទាំងនេះធ្វើឱ្យ nanodiamonds ស័ក្តិសមសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗ រួមទាំង quantum computing និង biolabeling នៃកោសិកា។

ដើម្បីបង្កើនមុខងារនៃ nanodiamonds អ្នកស្រាវជ្រាវបានងាកទៅស្រោបភាគល្អិតពេជ្រជាមួយស៊ីលីកា។ ស៊ីលីកាមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវសំបករលោងនិងការពារសម្រាប់ nanodiamonds ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអនុញ្ញាតឱ្យមានការកែប្រែផ្ទៃផងដែរ។ ដោយការបន្ថែមស្លាកជាក់លាក់ទៅថ្នាំកូតស៊ីលីកា អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចដឹកនាំ nanodiamonds ដើម្បីកំណត់គោលដៅកោសិកា ឬទីតាំងជាក់លាក់។ ការគ្រប់គ្រងលើចលនា nanodiamond នេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីក្នុង biomedicine និង biotechnology ។

អស់រយៈពេលជាងមួយទស្សវត្សរ៍មក អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះយន្តការនៅពីក្រោយការបង្កើតស្រទាប់ស៊ីលីកានៅលើ nanodiamonds ។ អ្នកស្រាវជ្រាវ SJSU បានរកឃើញថា ក្រុមគីមីជាតិអាល់កុល នៅលើផ្ទៃណាណូឌីយ៉ាម មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រួលដល់ការលូតលាស់នៃសំបកស៊ីលីកា។ ពួកគេបានរកឃើញថាការដាក់បញ្ចូលអាម៉ូញ៉ូមអ៊ីដ្រូស៊ីតជាមួយអេតាណុលក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការថ្នាំកូតនាំឱ្យការផលិតនៃក្រុមអាល់កុលទាំងនេះ។

ដើម្បីពិនិត្យមើលផ្ទៃដែលលាក់នៅក្រោមថ្នាំកូតស៊ីលីកា អ្នកស្រាវជ្រាវនៅ SJSU បានជួលកន្លែងកាំរស្មី X របស់ SSRL ។ ពួកគេបានប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគែមផ្លាស់ប្តូរ ដែលជាទែម៉ូម៉ែត្រដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំង ដើម្បីរកមើលការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាព និងបំប្លែងពួកវាទៅជាថាមពលកាំរស្មីអ៊ិច។ តាមរយៈការស្រូបកាំរស្មីអ៊ិច spectroscopy (XAS) ក្រុមការងារបានស៊ើបអង្កេតលើផ្ទៃរបស់ nanodiamonds និងវាស់កម្រាស់នៃស្រទាប់ស៊ីលីកានៅលើមាត្រដ្ឋាន nanometer ។ លទ្ធផលបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃ XAS សម្រាប់ការសិក្សាសម្ភារៈដែលលិចទឹកដូចជា ណាណូឌីម៉ុន។

ចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីការយល់ដឹងអំពីយន្តការនៃការផ្សារភ្ជាប់នៃ nanodiamonds ស្រោបដោយស៊ីលីកា បើកផ្លូវថ្មីសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ។ លោក Abraham Wolcott ដែលជាអ្នកស៊ើបអង្កេតសំខាន់នៃការសិក្សានេះ គ្រោងនឹងស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុផ្សេងទៀតដូចជា ទីតានីញ៉ូម និងស័ង្កសីអុកស៊ីដ ដើម្បីស្រោបគ្រាប់ណាណូឌីម៉ុច។ ថ្នាំកូតជំនួសទាំងនេះអាចពង្រីកបន្ថែមទៀតនូវកម្មវិធីនៃ nanodiamonds ក្នុងការចាប់សញ្ញាបរិមាណ និងការដាក់ស្លាកជីវសាស្រ្ត។

ការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវនេះផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃទៅក្នុងគីមីសាស្ត្រនៃថ្នាំកូត nanodiamond និងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសែលស៊ីលីកា និងការរុករកសម្ភារៈថ្នាំកូតផ្សេងទៀត។ ជាមួយនឹងការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីយន្តការគីមីនៅពីក្រោយ nanodiamonds ដែលស្រោបដោយស៊ីលីកា អ្នកស្រាវជ្រាវអាចបន្តដោះសោសក្តានុពលនៃគ្រាប់ពេជ្រតូចៗទាំងនេះសម្រាប់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ quantum និង biolabeling ។

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: ការយល់ដឹងអំពីគីមីចូលទៅក្នុងការលូតលាស់របស់ស៊ីលីកានៅលើពេជ្រណាណូដោយប្រើលក្ខណៈពហុមុខងារ និងការក្លែងធ្វើ, ACS Nanoscience Au (2023) ។ DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033