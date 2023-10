បច្ចេកទេសថ្មីរួមបញ្ចូលគ្នានូវវិធីសាស្ត្ររូបភាព ដើម្បីមើលឃើញដំណើរការខាងក្នុងកោសិកា

By

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយលោក Peter Dahlberg នៅមន្ទីរពិសោធន៍បង្កើនល្បឿនជាតិ SLAC កំពុងបង្កើតបច្ចេកទេសមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវវិធីសាស្ត្ររូបភាពនៃអេឡិចត្រុងអេឡិចត្រុងគ្រីស្តាល់ (cryo-ET) និងមីក្រូទស្សន៍ fluorescence ដែលមានដំណោះស្រាយទំនើប ដើម្បីមើលឃើញដំណើរការខាងក្នុងកោសិកាយ៉ាងលម្អិតខ្ពស់។ Dahlberg មានគោលបំណងបញ្ចូលគ្នានូវគុណសម្បត្តិនៃបច្ចេកទេសទាំងពីរ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណជីវម៉ូលេគុលជាក់លាក់ និងទិដ្ឋភាពដ៏ទូលំទូលាយនៃបរិបទកោសិការបស់ពួកគេ។

មីក្រូទស្សន៍ហ្វ្លុយអូរីដែលមានដំណោះស្រាយទំនើបមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការតាមដានម៉ូលេគុលនីមួយៗ ប៉ុន្តែវាខ្វះព័ត៌មានអំពីបរិស្ថានកោសិកាជុំវិញ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត Cryo-ET ផ្តល់នូវរូបភាពនៃកោសិកាដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ ប៉ុន្តែមិនអាចកំណត់ និងតាមដានម៉ូលេគុលនីមួយៗបានទេ។ បច្ចេកទេសរបស់ Dahlberg ដែលហៅថា "super-resolved cryogenic correlative light and electron tomography" ដោះស្រាយដែនកំណត់នេះដោយការលាបលើរូបភាពដែលទទួលបានតាមរយៈវិធីសាស្រ្តទាំងពីរដើម្បីផ្តល់នូវការមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៃម៉ូលេគុលគោលដៅ និងជុំវិញរបស់វា។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបច្ចេកទេសទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងការកែប្រែយ៉ាងសំខាន់ចំពោះមីក្រូទស្សន៍។ Dahlberg និងក្រុមការងាររបស់គាត់បាននឹងកំពុងធ្វើការលើការកែលម្អប្រព័ន្ធកិនធ្នឹមអ៊ីយ៉ុងដែលផ្តោតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុងស្កែនភ្ជាប់ (FIB-SEM) ដើម្បីជម្នះបញ្ហាប្រឈមដូចជាកោសិកាត្រជាក់ flash នៅលើក្រឡាចត្រង្គតូចមួយ និងធានាភាពឆបគ្នានៃវិធីសាស្ត្ររូបភាពទាំងពីរ។

ដើម្បីសម្រេចបាននូវចំណុចនេះ Dahlberg បានកែប្រែ FIB-SEM ដោយបន្ថែមមីក្រូទស្សន៍អុបទិក។ ការកែប្រែនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រមូលទិន្នន័យមីក្រូទស្សន៍ fluorescence ដោយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ទីក្រឡាចត្រង្គ ដូច្នេះកាត់បន្ថយការខូចខាតដែលអាចកើតមាន និងការចម្លងរោគ។

ក្រុមការងារបានប្រើបច្ចេកទេសនេះរួចហើយ ដើម្បីសិក្សាពីឥរិយាបថរបស់ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងកោសិកាបាក់តេរី Caulobacter crescentus ដែលឆ្លងកាត់ការបែងចែក asymmetric ។ លទ្ធផល​បាន​ផ្តល់​នូវ​ការ​យល់​ដឹង​ដ៏​មាន​តម្លៃ​ដល់​ដំណើរការ​ខាងក្នុង​កោសិកា និង​មាន​សក្តានុពល​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​ពន្លឺ​លើ​យន្តការ​ស្រដៀង​គ្នា​នេះ​ក្នុង​កោសិកា​មនុស្ស។

Dahlberg និងក្រុមរបស់គាត់មានសេចក្តីរំភើបក្នុងការប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញលេញនូវមីក្រូទស្សន៍ដែលបានកែប្រែ និងបន្តការជឿនលឿននៃបច្ចេកទេសនេះ។ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង cryo-ET និងមីក្រូទស្សន៍ fluorescence ដំណោះស្រាយទំនើប ពួកវាមានគោលបំណងស្រាយអាថ៌កំបាំងនៃម៉ាស៊ីនម៉ូលេគុលដែលជំរុញដំណើរការកោសិកាជាមូលដ្ឋាន។

ប្រភព៖ Proceedings of the National Academy of Sciences (2020), DOI: 10.1073/pnas.2001849117