ឥទ្ធិពលនៃយានអវកាសលើសមាសភាពបរិយាកាសរបស់ផែនដី

ការសិក្សាថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុង Proceedings of National Academy of Sciences បានបង្ហាញថា ផ្កាយរណប និងយានអវកាសកំពុងបំពុលបរិយាកាសផែនដីជាមួយនឹងបរិមាណលោហធាតុច្រើន។ ការបំពុលនេះកំពុងកើតឡើងនៅក្នុង stratosphere ដែលជាតំបន់ដែលមានកំហាប់អូហ្សូនច្រើន។

ក្រុមស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយលោក Dan Cziczo មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Purdue បានប្រមូលទិន្នន័យដោយយន្តហោះហោះហើរក្នុងរយៈកម្ពស់ជិត 12 ម៉ាយ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចាប់យកការវាស់វែងត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការចម្លងរោគពីផ្សែងយន្តហោះ។ ការសិក្សាបានរកឃើញថា លោហធាតុដូចជាលីចូម ទង់ដែង អាលុយមីញ៉ូម និងសំណ ដែលត្រូវបានរកឃើញជាទូទៅនៅក្នុងយានអវកាស លើសពីកម្រិតនៃធូលីលោហធាតុដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិ។

ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា ភាគល្អិតអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីកស្ទើរតែ ១០ ភាគរយ ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពារស្រទាប់អូហ្សូន ត្រូវបានបំពុលដោយសំណល់ចំហាយចេញពីយានអវកាស។ វត្តមាននៃធាតុពិសេសដូចជា niobium បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ស្រទាប់ការពារកំដៅនៅក្នុងគ្រាប់រ៉ុក្កែត។ ភ័ស្តុតាងនេះចង្អុលបង្ហាញពីការបំពុលដែលមកពីយានអវកាសជាជាងអាចម៍ផ្កាយ ដែលនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយ។

ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃការបំពុលនេះមិនទាន់ត្រូវបានយល់ច្បាស់នៅឡើយទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារការកើនឡើងចំនួនផ្កាយរណបនៅក្នុងគន្លងដែលបានព្យាករណ៍ ស្ថានភាពអាចកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ។ វាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថានឹងមានផ្កាយរណបចំនួន 50,000 បន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ 2030 ដែលមានក្រុមហ៊ុនដូចជា SpaceX និង Amazon នាំមុខគេ។ ការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអវកាសនេះ មានន័យថារហូតដល់ 50 ភាគរយនៃភាគល្អិត aerosol នៅក្នុង stratosphere អាចផ្ទុកលោហៈធាតុពីការចូលទៅក្នុងយានអវកាសឡើងវិញ។

ការ​រក​ឃើញ​ទាំង​នេះ​បង្កើន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​ផល​វិបាក​បរិស្ថាន​នៃ​ការ​ពង្រីក​ឧស្សាហកម្ម​អវកាស។ ការកកកុញនៃកំទេចកំទីអវកាស និងការបញ្ចេញសារធាតុដែលបង្កើតដោយមនុស្សនៅក្នុង stratosphere ត្រូវការការស៊ើបអង្កេតបន្ថែម។ នៅពេលដែលយើងបន្តពឹងផ្អែកខ្លាំងលើផ្កាយរណប និងយានអវកាស វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើបរិយាកាសរបស់យើង។

ប្រភព៖ Proceedings of the National Academy of Sciences