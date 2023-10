មេឃពេលយប់ក្នុងខែតុលា៖ តម្រឹមភព និងសូរ្យគ្រាស

By

នៅខែតុលា អ្នកមើលមេឃអាចទន្ទឹងរង់ចាំព្រឹត្តិការណ៍សេឡេស្ទាលដ៏គួរឱ្យរំភើបជាច្រើន។ នៅពេលដែលខែចាប់ផ្តើម ព្រះច័ន្ទទើបតែពេញហើយ ហើយអាចមើលឃើញនៅជាប់នឹងភពព្រហស្បតិ៍ ដែលមានបីដឺក្រេខាងត្បូង។ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ អ៊ុយរ៉ានុសក៏លេចចេញជាបីដឺក្រេនៅភាគខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទ ប៉ុន្តែពន្លឺនៃព្រះច័ន្ទអាចនឹងធ្វើឱ្យមានការពិបាកក្នុងការសង្កេតមើលភពទាំងនេះ។

នៅល្ងាចថ្ងៃទី 2 ខែតុលា ព្រះច័ន្ទអាចត្រូវបានរកឃើញនៅភាគខាងត្បូងនៃ Pleiades ដែលមានចម្ងាយប្រហែល 1.1 ដឺក្រេ។ នៅពេលដែលខែកំពុងដំណើរការ Pollux នឹងមាន 1.4 ដឺក្រេខាងជើងនៃព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ហើយ Venus នឹងអាចមើលឃើញនៅលើមេឃពេលព្រឹកព្រលឹម ដែលមានទីតាំងនៅ 10 ដឺក្រេខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទអឌ្ឍចន្ទស្តើងនៅថ្ងៃទី XNUMX ខែតុលា។

ថ្ងៃទី 15 ខែតុលា គឺជាការមកដល់នៃរដូវសូរ្យគ្រាស ដែលចាប់ផ្តើមដោយសូរ្យគ្រាសជារង្វង់។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ ព្រះច័ន្ទនឹងមិនគ្របដណ្តប់ព្រះអាទិត្យទាំងស្រុងនោះទេ ដែលបណ្តាលឱ្យមានប្រហោងរាងជារង្វង់ជុំវិញគែមព្រះអាទិត្យ។ សូរ្យគ្រាសនេះនឹងអាចមើលឃើញនៅទូទាំងអឌ្ឍគោលខាងលិច។

បន្ទាប់ពីសូរ្យគ្រាស ភពអង្គារនឹងស្ថិតនៅក្បែរព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃទី 15 ខែតុលា បើទោះបីជាដំណាក់កាលអឌ្ឍចន្ទស្តើងរបស់ព្រះច័ន្ទអាចធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការសម្គាល់ក៏ដោយ។ នៅថ្ងៃទី 18 ខែតុលា ព្រះច័ន្ទនឹងមាន 0.8 ដឺក្រេខាងជើងនៃ Antares ហើយនៅថ្ងៃទី 24 ខែតុលា Saturn នឹងមាន 1.5 ដឺក្រេខាងជើងដោយ Neptune លេចឡើង 25 ដឺក្រេខាងជើងនៅថ្ងៃទី XNUMX ខែតុលា។

ថ្ងៃទី 28 ខែតុលា នាំមកនូវព្រះច័ន្ទពេញវង់ និងសូរ្យគ្រាសមួយទៀត ប៉ុន្តែលើកនេះ វាអាចមើលឃើញតែនៅអឌ្ឍគោលខាងកើតប៉ុណ្ណោះ។ នៅថ្ងៃទី 29 ខែតុលា ភពព្រហស្បតិ៍ និងអ៊ុយរ៉ានុស នឹងមានបីដឺក្រេខាងត្បូងម្តងទៀត ហើយខែនឹងបញ្ចប់ដោយ Pleiades ដែលមានទីតាំងនៅ 1.1 ដឺក្រេខាងជើងនៃព្រះច័ន្ទ។

ខណៈពេលដែលបារតនៅតែត្រូវបានបិទបាំងដោយពន្លឺព្រលឹមដ៏ភ្លឺស្វាង និងកៀកនឹងព្រះអាទិត្យខ្លាំងពេកដែលអាចមើលឃើញ ភពសុក្របានភ្លឺចែងចាំងដូចជា "ផ្កាយព្រឹក" នៅភាគអាគ្នេយ៍មុនពេលថ្ងៃរះ។ នៅថ្ងៃទី 10 ខែតុលាព្រះច័ន្ទអឌ្ឍចន្ទនឹងឆ្លងកាត់ Venus អមដោយវត្តមានរបស់ Regulus ដែលជាផ្កាយភ្លឺនៅក្នុងក្រុមតារានិករ Leo ។

ចំណែកភពព្រះអង្គារ វានៅតែកៀកព្រះអាទិត្យខ្លាំងពេក មិនអាចសង្កេតមើលបាន ខណៈពេលដែលភពព្រហស្បតិ៍ គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃមេឃពេលយប់ កាន់តែភ្លឺ និងច្បាស់ពេញមួយយប់។ ភពសៅរ៍ ដែលស្ថិតនៅខ្ពស់លើមេឃពេលយប់ ផ្តល់ឱកាសដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់អ្នកមើលកែវយឺត ដើម្បីមើលឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃភព Ringed Planet និងអាចឃើញព្រះច័ន្ទមួយចំនួនរបស់វាប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយងងឹត។ អ៊ុយរ៉ានុស និងភពព្រហស្បតិ៍ ក៏អាចត្រូវបានគេមើលឃើញរួមគ្នាពីរដងក្នុងមួយខែ រួមជាមួយនឹងព្រះច័ន្ទផងដែរ។

ជាចុងក្រោយ ណិបទូន ដែលបានឆ្លងកាត់ការប្រឆាំងនាពេលថ្មីៗនេះ អាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ ដោយមានជំនួយពីឧបករណ៍អុបទិកសម្រាប់ភាគច្រើននៅពេលយប់។ លើសពីនេះ ពន្លឺរាសីចក្រ ដែលជាពន្លឺដ៏ស្រទន់ដែលបង្កឡើងដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីធូលីដីអន្តរភព អាចមើលឃើញនៅមុនពេលព្រលឹមខាងកើតសម្រាប់ពាក់កណ្តាលពីរសប្តាហ៍នៃខែតុលា។

ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សេឡេស្ទាលដ៏គួរឱ្យរំភើបទាំងនេះកើតឡើង អ្នកចូលចិត្តវិស័យតារាសាស្ត្រនឹងចូលរួមពិធីបុណ្យក្នុងខែនេះ។ មិនថាវាមើលឃើញការតម្រឹមរបស់ភព សូរ្យគ្រាស ឬការរុករកផ្ទៃមេឃពេលយប់ដោយប្រើតេឡេស្កុបនោះទេ វាមានអ្វីជាច្រើនដែលត្រូវស្វែងរក និងភ្ញាក់ផ្អើល។

ប្រភព៖ James Edgar, Editor of the Observer's Handbook, Royal Astronomical Society of Canada

និយមន័យៈ

– ព្រឹត្តិការណ៍​សេឡេស្ទាល៖ បាតុភូត​ដែល​កើត​ឡើង​លើ​ផ្ទៃ​មេឃ ដូចជា​ការ​តម្រឹម​របស់​ភព សូរ្យគ្រាស និង​ចលនា​នៃ​រូបកាយ​សេឡេស្ទាល។

- សូរ្យគ្រាសរាងជារង្វង់៖ ជាប្រភេទនៃសូរ្យគ្រាសដែលព្រះច័ន្ទមិនបានគ្របដណ្ដប់លើព្រះអាទិត្យទាំងស្រុង ដែលបណ្តាលឱ្យមានរូបរាងដូចរង្វង់ព្រះអាទិត្យជុំវិញគែមព្រះច័ន្ទ។

- ការប្រឆាំង៖ ការតម្រឹមនៃភពមួយជាមួយផែនដី និងព្រះអាទិត្យ ដោយផែនដីស្ថិតនៅចន្លោះទាំងពីរ។

- ពន្លឺរាសីចក្រ៖ ជាពន្លឺរាងកោណ ដែលលេចចេញតាមសូរ្យគ្រាស (ផ្លូវនៃព្រះអាទិត្យ ព្រះច័ន្ទ និងភពនានា) បន្ទាប់ពីថ្ងៃលិច ឬមុនថ្ងៃរះ។

- Royal Astronomical Society of Canada (RASC)៖ ជាអង្គការមួយដែលឧទ្ទិសដល់ការរីកចំរើន និងការលើកកម្ពស់វិស័យតារាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកាណាដា។

ចំណាំ៖ URLs នៃអត្ថបទដើម និងរូបភាពត្រូវបានដកចេញ។