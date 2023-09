គ្រូពេទ្យវះកាត់ខួរក្បាលនិយាយថា ភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតអាចធ្វើបដិវត្តការវះកាត់ខួរក្បាល

By

ការវះកាត់ខួរក្បាលដោយប្រើបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) អាចក្លាយជាការពិតក្នុងរយៈពេល XNUMX ឆ្នាំខាងមុខ ដែលនាំទៅរកនីតិវិធីប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន នេះបើយោងតាមគ្រូពេទ្យសរសៃប្រសាទដ៏លេចធ្លោម្នាក់។ ថ្មីៗនេះ គ្រូពេទ្យជំនាញខាងវះកាត់កំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីរៀនធ្វើការវះកាត់ខួរក្បាលដែលមានរន្ធគ្រាប់ចុចកាន់តែច្បាស់លាស់។ បង្កើតឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ University College London (UCL) ប្រព័ន្ធ AI អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណដុំសាច់តូចៗ និងរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដូចជាសរសៃឈាម ដែលមានទីតាំងនៅកណ្តាលខួរក្បាល។

ការ​វះកាត់​ខួរក្បាល​ទាមទារ​ឱ្យ​មាន​ភាព​ជាក់លាក់​ខ្លាំង​ណាស់ ព្រោះ​សូម្បី​តែ​កំហុស​បន្តិច​ក៏​អាច​មាន​ផល​វិបាក​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដែរ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជៀសវាងការបំផ្លាញក្រពេញភីតូរីស ដែលមានទំហំប៉ុនផ្លែទំពាំងបាយជូរ និងគ្រប់គ្រងអរម៉ូនរបស់រាងកាយ។ អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកវះកាត់សរសៃប្រសាទ Hani Marcus នៃមន្ទីរពេទ្យជាតិសម្រាប់សរសៃប្រសាទ និងវះកាត់សរសៃប្រសាទពន្យល់ថា ការស្វែងរកតុល្យភាពត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់៖ “ប្រសិនបើអ្នកតូចពេកជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តរបស់អ្នក នោះអ្នកនឹងប្រថុយនឹងការមិនយកដុំសាច់ចេញឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ធំ​ពេក អ្នក​ប្រថុយ​នឹង​ការ​បំផ្លាញ​រចនាសម្ព័ន្ធ​ដ៏​សំខាន់​ទាំង​នេះ»។

ប្រព័ន្ធ AI បានវិភាគវីដេអូជាង 200 នៃការវះកាត់ក្រពេញភីតូរីស ហើយក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 10 ខែប៉ុណ្ណោះ បានឈានដល់កម្រិតនៃបទពិសោធន៍ដែលនឹងចំណាយពេល 10 ឆ្នាំដើម្បីទទួលគ្រូពេទ្យវះកាត់។ សមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ដល់គ្រូពេទ្យវះកាត់។ លោក Marcus មានប្រសាសន៍ថា “គ្រូពេទ្យវះកាត់ដូចខ្ញុំដែរ ទោះបីជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនក៏ដោយ ដោយមានជំនួយពី AI អាចធ្វើការងារបានប្រសើរជាងដើម្បីស្វែងរកព្រំដែននោះ ជាងដោយគ្មានវា។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀត អ្នកអាចមានប្រព័ន្ធ AI ដែលបានឃើញប្រតិបត្តិការច្រើនជាងមនុស្សមិនធ្លាប់មាន ឬមិនធ្លាប់បានឃើញ។

សក្ដានុពលនៃ AI ក្នុងការថែទាំសុខភាពត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេស ដែលចាត់ទុកវាជា "អ្នកផ្លាស់ប្តូរហ្គេម"។ យោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល AI លោក Viscount Camrose បាននិយាយថា AI អាចបង្កើនលទ្ធផល និងផលិតភាពក្នុងការថែទាំសុខភាព។ កិច្ចសហការរវាង UCL វិស្វករ គ្លីនីក និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅ Wellcome / Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) Center for Interventional and Surgical Sciences មានគោលបំណងធ្វើបដិវត្តការថែទាំសុខភាពនៅចក្រភពអង់គ្លេស ដោយមានជំនួយពី AI ។

ប្រភព:

- សាកលវិទ្យាល័យ College London