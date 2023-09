ឧបករណ៍បំលែងអុបទិកដែលមានមូលដ្ឋានលើបន្ទះឈីបជាមួយនឹងការកត់ត្រាការបាត់បង់កាំរស្មីយូវីទាបដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវ

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Yale បានបង្កើតដោយជោគជ័យនូវឧបករណ៍បំលែង photonic ដែលមានមូលដ្ឋានលើបន្ទះឈីប ដែលដំណើរការនៅក្នុង ultraviolet (UV) និងតំបន់ដែលអាចមើលឃើញនៃវិសាលគមនេះ ដោយទទួលបានកំណត់ត្រាការបាត់បង់ពន្លឺ UV ទាប។ ឧបករណ៍បំពងសំឡេងទាំងនេះត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ឧបករណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើបន្ទះឈីបខ្នាតតូចសម្រាប់កម្មវិធីដូចជា spectroscopic sensing, underwater communication, and quantum information processing។

កាំរស្មីយូវី ហ្វូតូនិច គឺជាវាលដែលមិនអាចរុករកបានបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទូរគមនាគមន៍ និងរូបវិទ្យាដែលអាចមើលឃើញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រវែងរលកកាំរស្មីយូវីមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការចូលប្រើការផ្លាស់ប្តូរអាតូមិកមួយចំនួននៅក្នុងការគណនាបរិមាណផ្អែកលើអាតូម/អ៊ីយ៉ុង និងម៉ូលេគុល fluorescent ជាក់លាក់ដ៏គួរឱ្យរំភើបសម្រាប់ការចាប់សញ្ញាជីវគីមី។

អ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្កើត microresonators អុបទិកដែលមានមូលដ្ឋានលើ alumina ជាមួយនឹងការបាត់បង់កាំរស្មី UV ទាបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវសម្ភារៈត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការរចនា និងបច្ចេកទេសប្រឌិតដែលប្រសើរឡើង។ microresonators ត្រូវបានផលិតចេញពីខ្សែភាពយន្តស្តើង alumina ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលត្រូវបានរៀបចំដោយប្រើដំណើរការស្រទាប់អាតូមិកដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានខ្ពស់ (ALD) ។ គម្លាតដ៏ធំរបស់ Alumina ប្រហែល 8eV ធ្វើឱ្យវាមានតម្លាភាពចំពោះ photons កាំរស្មីយូវី។

ដើម្បីសម្រេចបាននូវការបង្ខាំងពន្លឺបន្ថែមទៀត ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយការបាត់បង់ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយ អ្នកស្រាវជ្រាវបានឆ្លាក់អាលុយមីណា ដើម្បីបង្កើតខ្សែរលកឆ្អឹងជំនី។ ពួកគេបានកំណត់ជម្រៅ etch ល្អបំផុតតាមរយៈការក្លែងធ្វើ។ លើសពីនេះ ក្រុមការងារបានបង្កើតឧបករណ៍បំពងសំឡេងរោទ៍ដែលមានកាំ 400 មីក្រូ ដែលសម្រេចបាននូវការទប់ស្កាត់ការបាត់បង់វិទ្យុសកម្មតិចជាង 0.06 dB/cm នៅ 488.5 nm និងតិចជាង 0.001 dB/cm នៅ 390 nm ដែលជាកត្តាគុណភាពខ្ពស់ (Q) កំណត់ត្រា 1.5 × 106 នៅ 390 nm និង 1.9 × 106 នៅ 488.5 nm ។

អ្នកស្រាវជ្រាវជឿថា កាំរស្មី UV photonics ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការទំនាក់ទំនងដោយសារតែកម្រិតបញ្ជូនធំរបស់វា និងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលរលកពន្លឺផ្សេងទៀតត្រូវបានស្រូប ដូចជាបរិយាកាសក្រោមទឹក។ ដំណើរការដាក់ស្រទាប់អាតូមដែលឆបគ្នាជាមួយ CMOS ដែលប្រើសម្រាប់ការផលិតអាលុយមីញ៉ូមក៏ត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការរួមបញ្ចូល CMOS ជាមួយ photonics ដែលមានមូលដ្ឋានលើ amorphous alumina ។

ការស្រាវជ្រាវនាពេលអនាគតមានគោលបំណងបង្កើតឧបករណ៍រំញ័ររោទិ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើអាលុយមីញ៉ូមដែលអាចត្រូវបានលៃតម្រូវទៅនឹងប្រវែងរលកផ្សេងគ្នាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរលកចម្ងាយច្បាស់លាស់និងដើម្បីបង្កើតម៉ូឌុលដោយប្រើឧបករណ៍រំញ័រពីរដែលរំខានដល់គ្នាទៅវិញទៅមក។ អ្នកស្រាវជ្រាវក៏មានគម្រោងបង្កើតប្រភពពន្លឺកាំរស្មី UV ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវសៀគ្វី photonic (PIC) ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធ UV ដែលមានមូលដ្ឋានលើ PIC ពេញលេញ។

