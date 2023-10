អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមន្ទីរពិសោធន៍ SLAC National Accelerator Laboratory នៃនាយកដ្ឋានថាមពល និងសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានប្រើប្រាស់ដោយជោគជ័យនូវ ការបំភាយអេឡិចត្រុងលឿនជ្រុល (UED) ដើម្បីសង្កេតមើលចលនានៃអាតូមអ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងម៉ូលេគុលអាម៉ូញាក់។ ការរកឃើញរបស់ក្រុមដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង Physical Review Letters បង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់ UED ក្នុងការតាមដានអាតូមអ៊ីដ្រូសែន និងការផ្ទេរប្រូតុង។

ការផ្ទេរប្រូតុងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រតិកម្មគីមី និងជីវសាស្រ្តជាច្រើន ដូចជាកាតាលីករអង់ស៊ីម និងការបូមប្រូតុងនៅក្នុងកោសិកា។ ការយល់ដឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធកំឡុងពេលការផ្ទេរប្រូតុងគឺសំខាន់ណាស់ ប៉ុន្តែជាបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែធម្មជាតិយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់វា ដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេល femtoseconds ។ វិធីសាស្រ្តបច្ចុប្បន្ន ដូចជាការបាញ់កាំរស្មីអ៊ិចនៅម៉ូលេគុល មានដែនកំណត់ ដោយសារកាំរស្មីអ៊ិចមានអន្តរកម្មជាមួយអេឡិចត្រុង មិនមែននុយក្លេអ៊ែរអាតូមិកទេ។

ដើម្បីជម្នះដែនកំណត់ទាំងនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើប្រាស់ SLAC's MeV-UED ដែលជាម៉ាស៊ីនថតចម្លងអេឡិចត្រុងលឿនបំផុត។ ក្រុមនេះបានបំបែកចំណងអ៊ីដ្រូសែន-អាសូតនៅក្នុងអាម៉ូញាក់ដោយប្រើពន្លឺអ៊ុលត្រាវីយូឡេ បន្ទាប់មកដឹកនាំធ្នឹមអេឡិចត្រុងតាមរយៈម៉ូលេគុលដើម្បីចាប់យកអេឡិចត្រុងដែលបែកចេញ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេសង្កេតមើលការបំបែកអាតូមអ៊ីដ្រូសែនចេញពីស្នូលអាសូត និងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធជាលទ្ធផលនៅក្នុងម៉ូលេគុល។

ការទទួលបានទិន្នន័យទាំងអេឡិចត្រុង និងនុយក្លេអ៊ែ នៅក្នុងការពិសោធន៍ដូចគ្នា បង្ហាញឱ្យឃើញនូវតម្លៃយ៉ាងខ្លាំង។ តាមរយៈការកំណត់ថាតើធាតុផ្សំណាដែលផ្តួចផ្តើមការបំបែកអាតូម អ្នកស្រាវជ្រាវអាចទទួលបានការយល់ដឹងអំពីដំណើរការនៃប្រតិកម្មបំបែក។

សមត្ថភាពក្នុងការតាមដានប្រូតុងក្នុងសកម្មភាពនៃការបំបែកខ្លួនមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីយន្តការផ្ទេរប្រូតុងក្នុងគីមីវិទ្យា និងជីវវិទ្យា។ វិធីសាស្រ្តបែបបុរាណដូចជាគ្រីស្តាល់កាំរស្មីអ៊ិច និងមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុង តស៊ូដើម្បីរកប្រូតុង ធ្វើឱ្យ UED ជាវិធីសាស្រ្តដ៏ជោគជ័យ។

នៅក្នុងការពិសោធន៍នាពេលអនាគត អ្នកស្រាវជ្រាវគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់កាំរស្មី X នៅឡាស៊ែរ X-ray របស់ SLAC ដែលជាប្រភពពន្លឺ Linac Coherent (LCLS) ដើម្បីប្រៀបធៀបលទ្ធផល។ ពួកគេក៏មានគោលបំណងបង្កើនអាំងតង់ស៊ីតេនៃធ្នឹមអេឡិចត្រុង និងកែលម្អដំណោះស្រាយពេលវេលា ដើម្បីដោះស្រាយជំហាននីមួយៗនៃការផ្តាច់ប្រូតុង។

ការស្រាវជ្រាវនេះបើកលទ្ធភាពថ្មីសម្រាប់សិក្សាការផ្ទេរអ៊ីដ្រូសែន និងស្រាយអាថ៌កំបាំងនៅពីក្រោយប្រតិកម្មគីមីសំខាន់ៗនៅក្នុងដំណើរការជីវសាស្ត្រផ្សេងៗ។

ប្រភព៖ SLAC National Accelerator Laboratory

