កែវយឺតអវកាស James Webb៖ ការរុករកអវកាសជ្រៅ និងរូបភាពគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល

កែវយឺតអវកាស James Webb (JWST) បានផ្លាស់ប្តូរការយល់ដឹងរបស់យើងអំពី cosmos ចាប់តាំងពីការបាញ់បង្ហោះនៅថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021។ មានទីតាំងចម្ងាយ 1 លានម៉ាយពីផែនដី វាបានធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីគែមនៃសកលលោក ដោយផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានលម្អិតបំផុត រូបភាពនៃលំហដែលធ្លាប់ថត។

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកែវយឺតអវកាស Hubble នោះ JWST មានកញ្ចក់ធំជាង ដែលអាចប្រមូលពន្លឺបានច្រើនជាង 6.5 ដង។ លើសពីនេះ វាមានសមត្ថភាពក្នុងការរកឃើញថាមពលខ្សោយដោយការសង្កេតក្នុងរលកអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ ដែលធ្វើឱ្យអាចមើលឃើញនូវអ្វីដែលភ្នែកមនុស្សមើលមិនឃើញ។

ថ្មីៗនេះ JWST បានចេញផ្សាយរូបថតដ៏អស្ចារ្យនៃបាតុភូតលោហធាតុផ្សេងៗ។ មួយក្នុងចំណោមទាំងនេះគឺ Ring Nebula ដែលជា nebula ភពដែលមានចម្ងាយប្រហែល 2,200 ឆ្នាំពន្លឺ។ រូបភាពនេះបង្ហាញពីពពុះពណ៌ប្រផេះ ឬរង្វង់ផ្សែងហុយផ្សែងដែលបង្កើតឡើងដោយផ្កាយដែលបណ្តេញសំបកខាងក្រៅរបស់វាចូលទៅក្នុងលំហ នៅពេលវាផ្លាស់ប្តូរទៅជាមនុស្សតឿពណ៌ស។ ទស្សនីយភាព​សេឡេស្ទាល​នេះ​ផ្តល់​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​ជោគវាសនា​អនាគត​នៃ​ព្រះអាទិត្យ​របស់​យើង​ផ្ទាល់។

តេឡេស្កុបក៏បានចាប់យកទិដ្ឋភាពដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៃ Whirlpool Galaxy ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ 27 លានឆ្នាំពន្លឺ។ កាឡាក់ស៊ីនេះ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា M51 បង្ហាញរាងជារង្វង់មូល ដោយមានផ្កាយចង្កោមជុំវិញប្រហោងខ្មៅនៅក្នុងស្នូលរបស់វា។ ដោយការរួមបញ្ចូលទិន្នន័យពីរលកពន្លឺខុសៗគ្នា JWST លាតត្រដាងតំបន់បង្កើតផ្កាយដែលបានបិទបាំងពីមុន និងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ដែលមានលក្ខណៈដូច 3D នៃកាឡាក់ស៊ី។

បន្ថែមពីលើរូបភាពគួរឱ្យស្ញប់ស្ញែងទាំងនេះ JWST បានផ្តល់ការមើលយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយភពសៅរ៍ដ៏មហិមា និងព្រះច័ន្ទដ៏ធំបំផុតរបស់វាគឺទីតាន។ ខណៈពេលដែលវាប្រហែលជាមិនផ្គូផ្គងរូបភាពជិតស្និទ្ធដែលថតដោយយានអវកាស Cassini នោះ JWST បានគ្រប់គ្រងដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងរង្វង់នៃភពសៅរ៍ និងព្យុះនៅលើផ្ទៃរបស់វា។ វាក៏បានបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសផ្ទៃរបស់ Titan ដូចជា Kraken Mare ដែលជាសមុទ្រនៃឧស្ម័នមេតានរាវ ដែលជាធម្មតាត្រូវបានលាក់ដោយបរិយាកាសដ៏ក្រាស់របស់ព្រះច័ន្ទ។

កែវយឺតអវកាស James Webb បន្តរុញច្រានព្រំដែននៃការរុករកអវកាសជ្រៅ ដោយបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យ និងភាពស្មុគស្មាញនៃសកលលោករបស់យើង។ រូបភាពដ៏ប្លែកភ្នែករបស់វា បម្រើឱ្យការបំផុសគំនិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដូចគ្នា ដោយជំរុញឱ្យមានការកោតសរសើរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអច្ឆរិយៈនៃសកលលោក។

និយមន័យៈ

1. James Webb Space Telescope (JWST)៖ តេឡេស្កុបអវកាសដ៏ធំបំផុត និងទំនើបបំផុតមិនធ្លាប់មាន ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះនៅឆ្នាំ 2021។

2. តេឡេស្កុបអវកាស Hubble៖ តេឡេស្កុបអវកាសមួយត្រូវបានបាញ់បង្ហោះក្នុងឆ្នាំ 1990 ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់ការរួមចំណែកដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ចំពោះតារាសាស្ត្រ និងសមត្ថភាពក្នុងការចាប់យករូបភាពដ៏អស្ចារ្យនៃលំហ។

ប្រភព:

- អត្ថបទប្រភព៖ គ្មាន URL ដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យទេ។

- Dean Regas ដែលជាអ្នកអប់រំផ្នែកតារាសាស្ត្រ និងជាអ្នកនិពន្ធនៃ "1000 Facts About Space" និង "How to Teach Grown-Ups About Pluto" ។