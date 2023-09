ការស៊ើបអង្កេតលំហូរប្លាស្មាក្តៅដ៏កម្រនៅក្នុងបរិយាកាសខាងលើ

By

នៅជិតប៉ូលរបស់ផែនដី អូរ៉ូរ៉ាគឺជាទិដ្ឋភាពទូទៅ ដែលបង្ហាញពន្លឺចម្រុះពណ៌នៅក្នុងបរិយាកាសខាងលើ ដែលបណ្តាលមកពីអន្តរកម្មរវាងខ្យល់ព្រះអាទិត្យ និងដែនម៉ាញេទិករបស់ភពផែនដី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កាន់តែខិតទៅជិតខ្សែអេក្វាទ័រ បាតុភូតបរិយាកាសផ្សេងគ្នាអាចកើតឡើង៖ អ៊ីយ៉ុង subaurral drifts (SAID) ។

ព្រឹត្តិការណ៍ SAID ពាក់ព័ន្ធនឹងលំហូរយ៉ាងលឿនទៅទិសខាងលិចនៃប្លាស្មាក្តៅតាមរយៈអ៊ីយ៉ូណូ។ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចមើលឃើញនៅលើមេឃ ដូចជាមានស្ថេរភាព aural red (SAR) arcs និងការបង្កើនល្បឿនបញ្ចេញកំដៅខ្លាំង (STEVE)។ ជាធម្មតា ព្រឹត្តិការណ៍ SAID កើតឡើងនៅចន្លោះពេលព្រលប់ និងពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ ប៉ុន្តែមានករណីនៃលំហូរ SAID ត្រូវបានរកឃើញបន្ទាប់ពីពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ។

នៅក្នុងការសិក្សាថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុង Journal of Geophysical Research: Space Physics អ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្តោតលើព្រឹត្តិការណ៍ SAID ពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រចំនួន 15 ដែលបានរកឃើញនៅជិតអាមេរិកខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ 2013។ ដោយការវិភាគទិន្នន័យពីប្រភពផ្សេងៗ រួមទាំងកម្មវិធីផ្កាយរណប និងវិធានការនៃសកម្មភាព aurral ពួកគេបានស៊ើបអង្កេតលក្ខណៈ និង ការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កម្រទាំងនេះ។

អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា ព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ SAID ស្រដៀងទៅនឹងព្រឹត្តការណ៍ពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ គឺជាលទ្ធផលនៃអន្តរកម្មដ៏ស្មុគស្មាញរវាងលក្ខខណ្ឌ ionospheric និងថាមវន្តភូមិសាស្ត្រ។ អន្តរកម្មរួមមានការបង្កើតវាលអគ្គិសនី និងអន្តរកម្មរលក-ភាគល្អិត ដែលដើរតួជាប្រភពកំដៅដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម។

ការរកឃើញទាំងនេះបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសក្ដានុពលប្លាស្មាបរិយាកាសខាងលើ និងសក្តានុពលរបស់ពួកគេក្នុងការរំខានដល់សញ្ញារ៉ាដាសម្រាប់ការតាមដានផ្កាយរណប និងកម្មវិធីសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។ ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់នេះអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃអំពីរបៀបដែលព្រឹត្តិការណ៍ SAID និងបាតុភូតដែលពាក់ព័ន្ធអាចប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសរបស់ផែនដី។

ប្រភព៖ Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Aural Ion Drifts (SAID) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ (1-4) វិស័យពេលវេលាក្នុងតំបន់ម៉ាញេទិក កំឡុងឆ្នាំ 2013 ទិនានុប្បវត្តិនៃការស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រ៖ រូបវិទ្យាអវកាស (2023)។ DOI: 10.1029/2023JA031677