ការយល់ដឹងអំពីឥរិយាបទអេឡិចត្រុងនៅក្នុងអំបិល Molten សម្រាប់រ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតខ្ពស់

អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Oak Ridge នៃនាយកដ្ឋានថាមពល និងសាកលវិទ្យាល័យ Iowa បានធ្វើឱ្យមានការវិវឌ្ឍន៍គួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបដែលអេឡិចត្រុងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអំបិលរលាយនៅក្នុងរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតខ្ពស់។ តាមរយៈការក្លែងធ្វើការគណនាតាមការណែនាំនៃអេឡិចត្រុងលើសចូលទៅក្នុងអំបិលស័ង្កសីក្លរួដែលរលាយ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរដ្ឋចំនួនបីដែលអេឡិចត្រុងអាចសន្មតបាន។

នៅក្នុងសេណារីយ៉ូទីមួយ អេឡិចត្រុងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃរ៉ាឌីកាល់ម៉ូលេគុលដែលរួមមានអ៊ីយ៉ុងស័ង្កសីពីរ។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូទីពីរ អេឡិចត្រុងធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មលើអ៊ីយ៉ុងស័ង្កសីតែមួយ។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូទីបី អេឡិចត្រុងត្រូវបានបំប្លែងចេញ ហើយរាលដាលយ៉ាងសាយភាយលើអ៊ីយ៉ុងអំបិលច្រើន។ ការរកឃើញទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការទស្សន៍ទាយពីផលប៉ះពាល់នៃវិទ្យុសកម្មលើដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រដែលប្រើអំបិល។

ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រអំបិលរលាយកំពុងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការរចនាសក្តានុពលសម្រាប់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនាពេលអនាគត។ ដូច្នេះ ការយល់ដឹងពីរបៀបដែលអំបិលរលាយមានប្រតិកម្មទៅនឹងវិទ្យុសកម្មខ្ពស់គឺមានសារៈសំខាន់បំផុត។ អ្នកស្រាវជ្រាវមានគោលបំណងបញ្ចេញពន្លឺលើឥរិយាបថរបស់អេឡិចត្រុងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីយ៉ុងដែលបង្កើតជាអំបិលរលាយ។

ខណៈពេលដែលការសិក្សាមិនឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ វាផ្តល់នូវចំណុចចាប់ផ្តើមដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៅលើអន្តរកម្មរវាងអេឡិចត្រុង និងអំបិលរលាយ។ អ្នកស្រាវជ្រាវក៏ជឿជាក់ផងដែរថា ប្រភេទសត្វទាំងបីដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលបង្កើតឡើងដោយអេឡិចត្រុងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីអាចមានសក្តានុពលប្រតិកម្មដើម្បីបង្កើតជាប្រភេទស្មុគស្មាញជាងក្នុងរយៈពេលយូរ។

ការសិក្សាដែលមានចំណងជើងថា “តើអំបិលរលាយក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអេឡិចត្រុងលើសមែនទេ? Case of ZnCl2” ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង The Journal of Physical Chemistry B. វាត្រូវបានជ្រើសរើសជា ACS Editors' Choice ដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់វាសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ជាសាធារណៈយ៉ាងទូលំទូលាយ។

ការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃ DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Research Center (MSEE EFRC) ដែលដឹកនាំដោយមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Brookhaven ។ ក្រុមស្រាវជ្រាវគ្រោងនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតផលប៉ះពាល់នៃវិទ្យុសកម្មលើប្រព័ន្ធអំបិលផ្សេងទៀត។ ការស្រាវជ្រាវកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេត្រូវបានអនុវត្តនៅឯកន្លែងប្រើប្រាស់របស់ DOE រួមទាំងកុំព្យូទ័រ និងទិន្នន័យបរិស្ថានសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនៅមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Oak Ridge និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រថាមពលជាតិនៅមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Lawrence Berkeley ។

ការយល់ដឹងអំពីឥរិយាបទរបស់អេឡិចត្រុងនៅក្នុងអំបិលរលាយគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរីកចម្រើននៃរ៉េអាក់ទ័រអំបិលរលាយ។ វាជួយធានាសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រទាំងនេះ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជម្រើសដ៏ជោគជ័យសម្រាប់ការបង្កើតថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនាពេលអនាគត។

— Lawrence Bernard, ORNL