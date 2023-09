អ្នកថតរូបតារាវិទូបានថតរូបភាពគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃផ្កាយដុះកន្ទុយ Nishimura

អ្នកថតរូបតារាវិទូមកពីជុំវិញពិភពលោកបាននឹងកំពុងចាប់យករូបភាពដ៏អស្ចារ្យនៃ Comet Nishimura នៅពេលដែលវាឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើង។ ផ្កាយដុះកន្ទុយនេះ ត្រូវបានរកឃើញដោយតារាវិទូស្ម័គ្រចិត្ត លោក Hideo Nishimura ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2023 បានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ ដោយសារតែការមើលឃើញដ៏អស្ចារ្យរបស់វា។ វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ក្នុងការរកឃើញផ្កាយដុះកន្ទុយដោយប្រើកាមេរ៉ា DSLR ធម្មតា ព្រោះផ្កាយដុះកន្ទុយភាគច្រើនត្រូវបានរកឃើញជាមួយនឹងតេឡេស្កុបស្វ័យប្រវត្តិ។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ អ្នកចូលចិត្តផ្កាយដុះកន្ទុយ និងអ្នកថតរូបតារាសាស្ត្របាននឹងកំពុងតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធ Comet Nishimura ដែលជាលទ្ធផលទទួលបានរូបថតមិនគួរឱ្យជឿមួយចំនួន។ នៅពេលដែលផ្កាយដុះកន្ទុយខិតជិតចំណុចជិតបំផុតរបស់វាមកផែនដីនៅថ្ងៃទី 12 ខែកញ្ញា បន្ទាប់មកដោយការខិតជិតបំផុតរបស់វាទៅកាន់ព្រះអាទិត្យនៅថ្ងៃទី 17 ខែកញ្ញា ប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់គឺសន្យាសម្រាប់ការសង្កេតមើលបាតុភូតសេឡេស្ទាលនេះ។ បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងក្រុមតារានិករ Leo ផ្កាយដុះកន្ទុយអាចត្រូវបានគេមើលឃើញនៅពេលព្រឹកព្រលឹមមុនពេលថ្ងៃរះ។

ដើម្បីមើលផ្កាយដុះកន្ទុយ នីស៊ីមូរ៉ា សូមក្រឡេកមើលទៅទិសខាងកើត អំឡុងពេលព្រឹកព្រលឹម។ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីមើលផ្កាយអាចជួយក្នុងការកំណត់ទីតាំងរបស់ផ្កាយដុះកន្ទុយ ខណៈដែលកែវយឹត ឬតេឡេស្កុបនឹងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពកាន់តែច្បាស់។ ជាមួយនឹងកែវយឺតទំហំតូចទៅមធ្យម មនុស្សម្នាក់អាចរំពឹងថានឹងឃើញរាងពងក្រពើពណ៌បៃតង។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាមួយនឹងអុបទិកដែលមានថាមពលខ្លាំងជាងនេះ វាអាចនឹងអាចបែងចែកកន្ទុយរបស់ផ្កាយដុះកន្ទុយបាន។

ផ្កាយដុះកន្ទុយ Nishimura បានផ្តល់ឱ្យអ្នកថតរូបតារាសាស្ត្ររួចហើយនូវពេលវេលាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ លោក Michael Jäger ដែលជាអ្នកប្រមាញ់ផ្កាយដុះកន្ទុយដ៏ល្បីល្បាញបានថតរូបភាពដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេញមួយខែកញ្ញា រួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងដែលបណ្តាលមកពីការផ្ទុះនៃខ្យល់ព្រះអាទិត្យ។ Stuart Atkinson ក៏បានគ្រប់គ្រងដើម្បីចាប់យកសមដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកន្ទុយរបស់ផ្កាយដុះកន្ទុយ។ រូបភាពរបស់ Lorenzo Di Cola ផ្តល់នូវការពិពណ៌នាជាមូលដ្ឋាននៃអ្វីដែលអ្នកមើលមេឃនៅខាងក្រោយផ្ទះអាចរំពឹងថានឹងឃើញនៅពេលប្រើកែវយឹត ឬតេឡេស្កុបតូចៗ។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបរបាញ់ផ្កាយដុះកន្ទុយ ឬចាប់យករូបភាពនៃវត្ថុសេឡេស្ទាល មានធនធានផ្សេងៗគ្នា។ មគ្គុទ្ទេសក៍របស់យើងចំពោះកែវយឹត និងតេឡេស្កុបដ៏ល្អបំផុតអាចជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នក។ លើសពីនេះ សម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការថតរូបតារាសាស្ត្រ យើងផ្តល់ការណែនាំអំពីរបៀបថតរូបផ្កាយដុះកន្ទុយ ក៏ដូចជាការណែនាំសម្រាប់កាមេរ៉ា និងកែវថតផងដែរ។

So, if you are lucky enough to snap a photo of Comet Nishimura, don’t hesitate to share it with us at [email protected].

ប្រភព:

- Space.com

- TheSkyLive.com

- Twitter របស់ Michael Jäger

- Stonehenge Dronescapes នៅលើ Facebook

- Lorenzo Di Cola / NurPhoto តាមរយៈរូបភាព Getty