គំរូថ្មីសម្រាប់ការកែលម្អតំណាងនៃកាបូនខ្មៅនៅក្នុងគំរូអាកាសធាតុសកល

By

អ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណកង្វះនៃការតំណាងនៃកាបូនខ្មៅ (BC) ដែលជាសមាសធាតុសំខាន់នៃបរិយាកាសបរិយាកាសនៅក្នុងគំរូអាកាសធាតុសកលបច្ចុប្បន្ន (GCMs) ។ ការសិក្សាថ្មីៗនេះដោយ Chen et al ។ ពិនិត្យមើលលក្ខណៈមីក្រូរូបវិទ្យា និងអុបទិករបស់ BC ដែលមានឥទ្ធិពលលើឥទ្ធិពលវិទ្យុសកម្មរបស់វា ហើយស្នើឱ្យមានការកែលម្អគំរូអុបទិក aerosol ដើម្បីដោះស្រាយកង្វះខាតទាំងនេះ។

BC ត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់សមត្ថភាពស្រូបយកពន្លឺខ្លាំងរបស់វា និងការរួមចំណែករបស់វាក្នុងការឡើងកំដៅនៃអាកាសធាតុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិទ្ធភាពនៃការស្រូប និងឥទ្ធិពលកំដៅផែនដីនៃ aerosols ត្រូវបានគេរកឃើញថាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណលើសនៅក្នុង GCMs ដោយសារតែតំណាងមិនគ្រប់គ្រាន់នៃស្ថានភាពចម្រុះនៃ BC ។

Chen et al ។ បានវិភាគការសង្កេតប្រភពច្រើននៃការចែកចាយទំហំភាគល្អិត និងស្ថានភាពលាយដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ BC សំខាន់ៗ ដែលជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើឥទ្ធិពលវិទ្យុសកម្មរបស់វា។ បន្ទាប់មកពួកគេបានបង្កើតគំរូអុបទិក aerosol ដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ដែលគណនីកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះដោយផ្អែកលើការសង្កេត។ គំរូដែលបានកែលម្អនេះត្រូវបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុង GCM ។

អ្នកស្រាវជ្រាវបានវាយតម្លៃការអនុវត្តនៃគំរូថ្មីដោយប្រើការសង្កេតវាល។ លទ្ធផលបានបង្ហាញថាការស្រូប BC ដែលបានព្យាករណ៍ពីតំណាងដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងបានតម្រឹមកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងការសង្កេត BC សកល។ នេះ​ត្រូវ​បាន​សន្មត​ថា​ជា​ការ​ព្យាករ​ត្រឹមត្រូវ​ជាង​មុន​នៃ BC ដែល​ទាក់ទង​នឹង​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​មីក្រូ​រូបវិទ្យា និង​ការ​លាយ។

លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​បាន​រក​ឃើញ​ថា តំណាង​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នៃ BC បាន​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​កាត់​បន្ថយ​ការ​បង្ខំ​ដោយ​វិទ្យុសកម្ម និង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​អាកាសធាតុ​ដល់​ទៅ 24 ភាគរយ។ នេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការតំណាងឱ្យ BC នៅក្នុង GCMs យ៉ាងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដែលអាចទុកចិត្តបានបន្ថែមទៀត។

ការសិក្សានេះមានចំណងជើងថា "ម៉ូឌុលអុបទិក aerosol ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិកាបូនខ្មៅដែលរារាំងការសង្កេតសម្រាប់គំរូអាកាសធាតុសកល" ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង Journal of Advances in Modeling Earth Systems ។

សរុបសេចក្តីមក Chen et al. បានបង្កើតគំរូធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់តំណាងឱ្យ BC នៅក្នុង GCMs ដោយដោះស្រាយភាពខ្វះខាតនៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិមីក្រូរូបវិទ្យា និងអុបទិករបស់ BC ។ លទ្ធផលបង្ហាញថាតំណាងដែលបានពង្រឹងនេះនាំឱ្យមានការព្រមព្រៀងកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយនឹងការសង្កេតជាសកល និងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលអាកាសធាតុរបស់ BC ។ ការស្រាវជ្រាវនេះរួមចំណែកដល់ការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីតួនាទីរបស់ BC ក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងផ្តល់នូវឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កែលម្អការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ។

ប្រភព:

- Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (២០២៣)។ ម៉ូឌុលអុបទិក aerosol ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិកាបូនខ្មៅដែលរារាំងការសង្កេតសម្រាប់ម៉ូដែលអាកាសធាតុសកល។ Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 2023, e15MS2022។