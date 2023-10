By

NASA កំពុងរៀបចំបញ្ជូនប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងឡាស៊ែរទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ (ISS) នៅខែក្រោយ។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថា ILLUMA-T នឹងត្រូវបានដំឡើងនៅលើម៉ូឌុលខាងក្រៅនៃ ISS ។ គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីបង្ហាញពីការទំនាក់ទំនងឡាស៊ែរដែលមានអត្រាទិន្នន័យខ្ពស់ពីស្ថានីយ៍អវកាសទៅកាន់ការបង្ហាញពីការបញ្ជូនបន្តទំនាក់ទំនងឡាស៊ែរ (LCRD) របស់ NASA ដែលនឹងបញ្ជូនទិន្នន័យត្រឡប់ទៅផែនដីវិញ។

LCRD ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2021 បច្ចុប្បន្នកំពុងបញ្ជូនទិន្នន័យមកផែនដីពីគន្លងភូមិសាស្ត្រក្នុងអត្រា 1.2 Gbps ។ ក្នុងនាមជាផ្កាយរណបបញ្ជូនត LCRD អនុញ្ញាតឱ្យបេសកកម្មអវកាសបញ្ជូនទិន្នន័យរបស់ពួកគេតាមតំណភ្ជាប់ឡាស៊ែរទៅកាន់ការបញ្ជូនត ដែលបន្ទាប់មកបញ្ជូនវាទៅស្ថានីយដីនៅលើផែនដី។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ ILLUMA-T និង LCRD នឹងបង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ជូនបន្តទំនាក់ទំនងឡាស៊ែរពីរផ្លូវដំបូងរបស់ NASA ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធឡាស៊ែរជាងវិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងបែបប្រពៃណីគឺថាពួកគេផ្តល់អត្រាទិន្នន័យខ្ពស់ជាងខណៈពេលដែលស្រាលជាងមុន និងត្រូវការថាមពលតិច។ នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅពេលរចនាយានអវកាស។

បន្ទុករបស់ ILLUMA-T កំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Goddard Space Flight Center របស់ NASA ដោយសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Johnson និងវិទ្យាស្ថាន Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communication and Navigation (SCaN)។ ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង​ឡាស៊ែរ​ត្រូវ​បាន​គ្រោង​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៥ ខែ​វិច្ឆិកា ដោយ​ជិះ​លើ​យាន​អវកាស SpaceX Dragon ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​អវកាស Kennedy របស់ NASA ក្នុង​រដ្ឋ Florida។

ក្រៅពី ILLUMA-T យានអវកាស Dragon ក៏នឹងធ្វើការពិសោធន៍ គ្រឿងរឹង និងការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតសម្រាប់នាវិក Expedition 70 ផងដែរ។ ការពិសោធន៍មួយបែបនោះគឺការពិសោធន៍រលកបរិយាកាស (AWE) ដែលនឹងវាស់លក្ខណៈ និងចលនានៃរលកទំនាញបរិយាកាស។ AWE មានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីបរិយាកាស អាកាសធាតុ អាកាសធាតុរបស់ផែនដី និងបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុអវកាស។

ប្រភព៖ ណាសា