សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី 16 របស់ណាសា វ៉ុ ប្រាន រុករកអវកាស ដើម្បីផ្តោតលើការជំរុញវិទ្យាសាស្ត្រអវកាស និងការរុករក

អង្គការណាសាកំពុងអញ្ជើញអ្នកតំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឱ្យចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ 16th von Braun Space Exploration Symposium ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រទី 25-27 ខែតុលានៅសាកលវិទ្យាល័យ Alabama ក្នុង Huntsville ។ ប្រធានបទនៅឆ្នាំនេះគឺ “Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond” ហើយសិក្ខាសាលានេះនឹងមានវាគ្មិនមកពីរដ្ឋាភិបាល ឧស្សាហកម្ម និងអ្នកសិក្សាដែលនឹងពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ចុងក្រោយបំផុត ឱកាសនាពេលអនាគត និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រអវកាស និងការរុករក។

ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមណាសា អ្នកគ្រប់គ្រង Bill Nelson នឹងផ្តល់ការកត់សម្គាល់ក្នុងអំឡុងពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ផ្តល់រង្វាន់នៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលា។ អាហារថ្ងៃត្រង់នឹងរួមបញ្ចូលការពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធចុះចតរបស់មនុស្សផងដែរ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង Nelson អាចទាក់ទង Jackie McGuinness តាមរយៈ [email protected]។ សមាជិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះ ត្រូវតែទាក់ទងនាយកប្រតិបត្តិសមាគមអវកាសអាមេរិកលោក Jim Way តាមរយៈ [email protected] ឬ 703-866-0021 សម្រាប់ព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមដោយសុន្ទរកថាបើកដោយលោក Joseph Pelfrey នាយកស្តីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលជើងហោះហើរ Marshall Space Flight Center របស់ NASA ដែលក៏នឹងធ្វើការសម្របសម្រួលក្រុម Artemis នៅព្រឹកថ្ងៃពុធផងដែរ។ វាគ្មិនផ្សេងទៀតមកពីមជ្ឈមណ្ឌល Marshall Space Flight Center រួមមាន Shane Canerday វិស្វករអវកាស។ John Honeycutt អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី Space Launch Systems; Dayna Ise អនុប្រធានការិយាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា; Mallory James, វិស្វករអវកាស; Mary Beth Koelbl នាយកផ្នែកវិស្វកម្ម; Jason Turpin អ្នកដឹកនាំបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់នៃ Propulsion; និង Lisa Watson-Morgan អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី Human Landing System ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសន្និសីទ និងកម្មវិធីពេញលេញ សូមចូលទៅកាន់ astronautical.org/events/vbs។

ប្រភព៖ NASA PR Newswire