Guardians of the Galaxy Vol. 3 លក់ខ្លីលើវិទ្យាសាស្រ្ត ប៉ុន្តែចាប់យកបេះដូង

Guardians of the Galaxy Vol. 3 បានទាក់ទាញទស្សនិកជនជាមួយនឹងការផ្សងព្រេង intergalactic របស់ខ្លួន ប៉ុន្តែការវិភាគនាពេលថ្មីៗនេះដោយអវកាសយានិករបស់ NASA លោក Chris Hadfield បានបង្ហាញថា ខ្សែភាពយន្តនេះមានសេរីភាពខ្លះជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវខាងវិទ្យាសាស្ត្រ។ ជាពិសេស Hadfield ចង្អុលបង្ហាញពីកំហុសមួយនៅក្នុងឈុតដែល Star-Lord កំពុងអណ្តែតក្នុងលំហដោយមិនមានអាវកាសសម្រាប់រយៈពេលយូរ។

Hadfield ពន្យល់ថា តាមពិតទៅ មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​បាន​ចាកចេញ​ទៅ​ក្នុង​លំហ​ដោយ​គ្មាន​ការ​ការពារ​ណាមួយ​នឹង​មាន​រយៈពេល​ខ្លី​ប៉ុណ្ណោះ​ដើម្បី​រស់នៅ។ អុកស៊ីសែននៅក្នុងចរន្តឈាមនឹងហូរចេញក្នុងរយៈពេល 15 វិនាទី បណ្តាលឱ្យសន្លប់ ហើយក្នុងរយៈពេល 90 វិនាទី រាងកាយនឹងទទួលរងការខូចខាតជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលនាំទៅដល់ការស្លាប់។ ខណៈពេលដែលខ្សែភាពយន្តនេះពណ៌នាពីផលប៉ះពាល់ដែលមើលឃើញយ៉ាងខ្លាំងដូចជាការហើមមុខ និងការកកនៅលើមុខរបស់ Star-Lord Hadfield អះអាងថា រឿងទាំងនេះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងកម្រិតខ្លាំងនោះទេ។

គាត់ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា សេណារីយ៉ូនឹងមានភាពអាចជឿជាក់បានសម្រាប់តួអង្គដូចជា Groot ព្រោះថាដើមឈើដែលមានអារម្មណ៍អាចរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងលំហដោយមិនទទួលរងនូវផលវិបាកអវិជ្ជមានដូចមនុស្ស។

វាមានតម្លៃក្នុងការនិយាយថា Guardians of the Galaxy Vol ។ 3 មិន​មែន​ជា​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទី​មួយ​ក្នុង​រឿង​ភាគ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​តួអង្គ​ក្នុង​គ្រោះ​ថ្នាក់​ក្នុង​លំហ​នោះ​ទេ។ នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Guardians of the Galaxy ដំបូង ទាំង Gamora និង Star-Lord មានឧប្បត្តិហេតុគ្រោះថ្នាក់មួយនៅក្នុងលំហ ដែលសាច់របស់ពួកគេកក។ ខណៈពេលដែលអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តរួមបញ្ចូលទិដ្ឋភាពជាក់ស្តែងមួយចំនួនដូចជាការហើមមុខរបស់ Star-Lord ដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្ត Hadfield ទទួលស្គាល់ថាខ្សែភាពយន្តនេះអាចនឹងមិនសម្រេចបាននូវភាពប្រាកដនិយមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទាំងស្រុងនោះទេ។

ទោះបីជាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវខាងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយ Guardians of the Galaxy Vol. 3 នៅតែជាការសន្និដ្ឋានដ៏ពេញចិត្តចំពោះរឿង Guardians trilogy ដែលទាក់ទាញអ្នកទស្សនាជាមួយនឹងដំណើរលោហធាតុ និងអាំងតង់ស៊ីតេនៃអារម្មណ៍។

ប្រភព:

- ការវិភាគរបស់អវកាសយានិកណាសា Chris Hadfield

- បទសម្ភាសន៍ Vanity Fair ជាមួយ Chris Hadfield