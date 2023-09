អាថ៌កំបាំងនៃរង្វង់ទេពអប្សរពង្រីក៖ បញ្ញាសិប្បនិមិត្តកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកគេនៅក្នុង 15 ប្រទេស

By

ដើម​កំណើត​នៃ​រង្វង់​ទេពអប្សរ ឌីស​មូល​នៃ​ភាព​កខ្វក់​ដែល​គ្មាន​មេរោគ បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ចាប់​អារម្មណ៍​ជា​យូរ​មក​ហើយ។ ពីមុន រង្វង់ទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញតែនៅក្នុងវាលខ្សាច់ Namib របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង និងតំបន់ដាច់ស្រយាលរបស់អូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសិក្សាថ្មីមួយដែលប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) បានកំណត់នូវគំរូរុក្ខជាតិដែលស្រដៀងនឹងរង្វង់ទេពអប្សរនៅក្នុងទីតាំងរាប់រយកន្លែងនៅទូទាំង 15 ប្រទេសនៅលើទ្វីបចំនួនបី ដែលបង្ហាញថាបាតុភូតនេះគឺរីករាលដាលជាងការគិតពីមុន។ ការសិក្សាដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង Proceedings of the National Academy of Sciences បានវិភាគរូបភាពផ្កាយរណបដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលស្ងួតហួតហែងពីជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីស្វែងរកគំរូស្រដៀងនឹងរង្វង់ទេពអប្សរ។ បណ្តាញសរសៃប្រសាទដែលប្រើក្នុងការសិក្សាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលឱ្យស្គាល់រង្វង់ទេពអប្សរដោយការវិភាគរូបភាពពីប្រទេសណាមីប៊ី និងអូស្ត្រាលី។

ការសិក្សាបានកំណត់ទីតាំងដីស្ងួតចំនួន 263 ដែលបង្ហាញរាងជារង្វង់ស្រដៀងនឹងរង្វង់ទេពអប្សរ។ ទីតាំងទាំងនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្រ្វិក ម៉ាដាហ្គាស្ការ អាស៊ីកណ្តាល និងភាគនិរតីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមែនគំរូទាំងអស់នេះបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជារង្វង់ទេពអប្សរ ដូចដែលបានកំណត់ដោយលោកបណ្ឌិត Stephan Getzin អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Göttingen នោះទេ។ រង្វង់ទេពអប្សរត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយលំនាំតាមកាលកំណត់ដែលមានលំដាប់លំដោយខ្លាំង ដែលមិនមានវត្តមានពេញលេញនៅក្នុងលំនាំដែលបានកំណត់។

ការសិក្សាក៏បានផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានដែលទាក់ទងនឹងការបង្កើតរង្វង់ទេពអប្សរ។ លំនាំភាគច្រើនទំនងជាកើតឡើងនៅលើដីខ្សាច់ស្ងួតខ្លាំង ដែលមានជាតិអាល់កាឡាំងខ្ពស់ និងអាសូតទាប។ គំរូទាំងនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាដើរតួនាទីក្នុងស្ថេរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងបង្កើនភាពធន់នឹងការរំខាន។

ការពង្រីកការមើលឃើញរង្វង់ទេពអប្សរ និងការប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកវាផ្តល់នូវមធ្យោបាយថ្មីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវអំពីប្រភពដើម និងយន្តការនៃការបង្កើតរបស់ពួកគេ។ ខណៈពេលដែលមូលហេតុពិតប្រាកដអាចខុសគ្នាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ការសិក្សានេះរួមចំណែកដល់ការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីបាតុភូតធម្មជាតិដ៏អាថ៌កំបាំងទាំងនេះ។

