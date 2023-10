យុគសម័យអវកាសកំពុងបន្សល់ទុកសញ្ញាសម្គាល់របស់វានៅលើបរិយាកាសផែនដី

By

ការសិក្សាថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុង Proceedings of the National Academy of Sciences បានបង្ហាញថា យុគសម័យអវកាសកំពុងមានឥទ្ធិពលលើបរិយាកាសរបស់ផែនដី។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញបរិមាណដ៏ច្រើននៃលោហធាតុនៅក្នុង aerosols នៅក្នុងបរិយាកាស ដែលទំនងជាមកពីការកើនឡើងនៃចំនួនយានអវកាស និងការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប និងការត្រឡប់មកវិញ។ វត្តមាន​នៃ​លោហៈ​នេះ​កំពុង​ផ្លាស់ប្តូរ​គីមីសាស្ត្រ​បរិយាកាស ដែល​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​ស្រទាប់​អូហ្សូន និង​អាកាសធាតុ។

ដឹកនាំដោយលោក Dan Murphy មកពីរដ្ឋបាលមហាសមុទ្រ និងបរិយាកាសជាតិ ក្រុមស្រាវជ្រាវបានរកឃើញធាតុជាង 20 នៅក្នុងសមាមាត្រដែលត្រូវគ្នានឹងធាតុដែលប្រើក្នុងយ៉ាន់ស្ព័រយានអវកាស។ ពួកគេបានសង្កេតឃើញថា ម៉ាស់នៃលោហធាតុមួយចំនួនដូចជា លីចូម អាលុយមីញ៉ូម ទង់ដែង និងសំណ ពីការបញ្ចូលយានអវកាសឡើងវិញ លើសពីកំហាប់នៃលោហធាតុទាំងនេះដែលមាននៅក្នុងធូលីលោហធាតុធម្មជាតិ។ គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ស្ទើរតែ 10% នៃភាគល្អិតអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីកធំៗ ដែលជួយការពារ និងរារាំងស្រទាប់អូហ្សូន មានផ្ទុកអាលុយមីញ៉ូម និងលោហធាតុយានអវកាសផ្សេងទៀត។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ាន់ស្មានថានៅឆ្នាំ 2030 ផ្កាយរណបរហូតដល់ 50,000 ទៀតអាចនឹងទៅដល់គន្លងតារាវិថី។ នេះមានន័យថា ក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខ រហូតដល់ទៅពាក់កណ្តាលនៃភាគល្អិតអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីកស្ពាន់ធ័រ អាចផ្ទុកលោហធាតុពីការបញ្ចូលឡើងវិញ។ ឥទ្ធិពល​នៃ​វា​លើ​បរិយាកាស ស្រទាប់​អូហ្សូន និង​ជីវិត​នៅលើ​ផែនដី​នៅ​មិនទាន់​ដឹង​នៅឡើយ​ទេ។

ការសិក្សាអំពី stratosphere គឺពិបាកណាស់ ព្រោះវាជាតំបន់ដែលមនុស្សមិនរស់នៅ។ មានតែជើងហោះហើរខ្ពស់បំផុតប៉ុណ្ណោះចូលក្នុងតំបន់នេះក្នុងរយៈពេលខ្លី។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីវិទ្យាសាស្រ្តអាកាសរបស់ NASA អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើប្រាស់យន្តហោះស្រាវជ្រាវដើម្បីប្រមូលសំណាកនៃ stratosphere ។ ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​កោណ​ច្រមុះ ដើម្បី​ធានា​ថា​ខ្យល់​ដែល​យក​មក​ដាក់​នៅ​ក្នុង​នោះ​ស្រស់​និង​មិន​មាន​ការ​រំខាន។

stratosphere គឺជាស្រទាប់ដែលមានស្ថេរភាព និងហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់នៃបរិយាកាស។ វាក៏ជាផ្ទះនៃស្រទាប់អូហ្សូន ដែលជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់ការពារជីវិតនៅលើផែនដីពីវិទ្យុសកម្មអ៊ុលត្រាវីយូឡេដ៏គ្រោះថ្នាក់។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ស្រទាប់អូហ្សូនបានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែង ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជួសជុល និងបំពេញបន្ថែមវា។

ការកើនឡើងចំនួននៃការបាញ់បង្ហោះ និងការត្រឡប់មកវិញនៃលំហគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះការណែនាំលោហៈបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុង stratosphere ។ នៅពេលដែលរ៉ុក្កែតត្រូវបានបាញ់បង្ហោះ ហើយផ្កាយរណបត្រូវបានដាក់ពង្រាយ ពួកវាបន្សល់ទុកដាននៃភាគល្អិតលោហធាតុ ដែលមានសមត្ថភាពអាចប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសតាមរបៀបដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែព្យាយាមយល់។

សរុបសេចក្តី ការសិក្សាបានគូសបញ្ជាក់ពីតម្រូវការសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីកំណត់ពីផលវិបាកពិតប្រាកដនៃយុគសម័យអវកាសនៅលើបរិយាកាសរបស់ផែនដី។ ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ការកើនឡើងនៃវត្តមានលោហៈពីយានអវកាស និងផ្កាយរណប អាចមានផលប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុ ស្រទាប់អូហ្សូន និងទម្លាប់រស់នៅទាំងមូលនៃភពផែនដីរបស់យើង។

ប្រភព:

- ចំណងជើង៖ យុគសម័យអវកាសកំពុងបន្សល់ទុកសញ្ញាសម្គាល់របស់វានៅលើបរិយាកាសផែនដី

- ប្រភព៖ ដំណើរការនៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ