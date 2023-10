SpaceX Falcon 9 បាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប Starlink 21 ដោយជោគជ័យពីមូលដ្ឋានទ័ពអវកាស Vandenberg

កាលពីព្រឹកមិញនេះ រ៉ុក្កែត SpaceX Falcon 9 បានហោះចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអវកាស Vandenberg ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដោយបានបញ្ជូនផ្កាយរណប Starlink ចំនួន ២១ ទៅកាន់គន្លងដោយជោគជ័យ។ ការបាញ់បង្ហោះនេះ គឺជាបេសកកម្មដឹកជញ្ជូន Starlink ដំបូងបង្អស់ពីរដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់ថ្ងៃនោះ។

រ៉ុក្កែត Falcon 9 ដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន Merlin 1D ចំនួន 1 គ្រឿង ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះនៅម៉ោង 23:4 ព្រឹក PDT ។ បន្ទាប់ពីការលើកចេញពី Space Launch Complex 4 East (SLC-22E) គ្រាប់រ៉ុក្កែតបានចាប់ផ្តើមនៅលើគន្លងនៅភាគអាគ្នេយ៍។ ការបាញ់បង្ហោះនេះគឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់ព្រោះវាជាបេសកកម្មលើកទី 75 ដែលធ្វើឡើងដោយ SpaceX ពី West Coast ក្នុងឆ្នាំនេះ ក៏ដូចជាការបាញ់បង្ហោះគោចរលើកទី 2023 នៅឆ្នាំ XNUMX សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​មួយ​នៃ​បេសកកម្ម​នេះ​គឺ​ការ​ប្រើ​ឡើងវិញ​នូវ​ឧបករណ៍​ជំរុញ​ដំណាក់កាល​ដំបូង។ កម្មវិធីជំរុញពិសេសនេះបានបញ្ចប់ការហោះហើរចំនួន 16 ដោយត្រូវបានប្រើប្រាស់ពីមុនក្នុងបេសកកម្មដូចជា Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 និងច្រើនទៀត។ បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលឆេះដ៏សំខាន់ មានរយៈពេលប្រហែល XNUMX នាទីកន្លះ ដំណាក់កាលដំបូងបានចុះចតដោយជោគជ័យលើកប៉ាល់គ្មានមនុស្សបើកដែលមានឈ្មោះថា 'Of Course I still Love You' នៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក។

ការដាក់ពង្រាយផ្កាយរណប 21 V2 Mini Starlink គ្រោងនឹងធ្វើឡើងប្រហែលមួយម៉ោងបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះ។ ផ្កាយរណបទាំងនេះគឺជាយានអវកាស Starlink ជំនាន់ក្រោយ ដែលបំពាក់ដោយអង់តែនដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង និងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យធំជាង។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់ពួកគេ ផ្កាយរណប V2 Mini មានសមត្ថភាពបញ្ជូនរលកសញ្ញា 28 ដង។ ការ​ចេញ​លក់​ថ្ងៃ​នេះ​ជា​លើក​ទី 2 ដែល​ម៉ូដែល VXNUMX Mini ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ចាប់​តាំង​ពី​ការ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​នេះ។

បន្ថែមពីលើការបាញ់បង្ហោះនេះ រ៉ុក្កែត Falcon 9 មួយផ្សេងទៀត គ្រោងនឹងបាញ់បង្ហោះនៅពេលក្រោយនៅថ្ងៃនេះ ពីស្ថានីយ៍កងកម្លាំងអវកាស Cape Canaveral ក្នុងរដ្ឋផ្លរីដា។ បេសកកម្មនេះនឹងផ្ទុកផ្កាយរណប V23 Mini Starlink ចំនួន 2 គ្រឿង ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវដាក់ពង្រាយក្នុងបេសកកម្មតែមួយ។

វាច្បាស់ណាស់ថា SpaceX បន្តធ្វើឱ្យមានការវិវឌ្ឍយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងក្រុមតារានិករ Starlink របស់ខ្លួន ដោយពង្រីកការគ្របដណ្តប់លើអ៊ីនធឺណិតជាសកល និងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតជុំវិញពិភពលោក។

និយមន័យៈ

- Falcon 9៖ ជារ៉ុក្កែតគន្លងពីរដំណាក់កាលដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងផលិតដោយ SpaceX សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនផ្កាយរណប និងយានអវកាសទៅកាន់លំហ។

– Starlink៖ ផ្កាយរណបអ៊ីនធឺណែតដែលត្រូវបានសាងសង់ដោយ SpaceX ដែលផ្តល់នូវការគ្របដណ្តប់លើអ៊ីនធឺណិតជាសកល។

- មូលដ្ឋានកងកម្លាំងអវកាស Vandenberg៖ មូលដ្ឋានកងកម្លាំងអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានទីតាំងនៅភាគពាយព្យនៃទីក្រុង Lompoc រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។

- ការបាញ់បង្ហោះគន្លង៖ ដំណើរការនៃការបញ្ជូនរ៉ុក្កែត ឬយានអវកាសចូលទៅក្នុងគន្លងជុំវិញរាងកាយសេឡេស្ទាលមួយ។

ប្រភព:

- SpaceX (មិនបានផ្តល់ URL)

- មូលដ្ឋានកងកម្លាំងអវកាស Vandenberg (មិនមាន URL ដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ)