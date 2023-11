ការសិក្សាថ្មីបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃការចុះចតព្រះច័ន្ទ Chandrayaan-3 របស់ប្រទេសឥណ្ឌា

By

ការចុះចតនៅឋានព្រះច័ន្ទជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី 23 ខែសីហា ឆ្នាំ 2023 បានបន្សល់ទុកនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់ទៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទ ដូចដែលបានបង្ហាញដោយការសិក្សាថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុង Journal of the Indian Society of Remote Sensing ។ Chandrayaan-3 របស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌា (ISRO) បានធ្វើការចុះចតដោយជោគជ័យនៅលើឋានព្រះច័ន្ទ ដែលជាស្នាដៃសម្រេចបានដោយប្រទេសចំនួនបីមុនឥណ្ឌា។

ការសិក្សានេះរំលេចរូបថតដែលថតបានពីបេសកកម្មមុនគឺ Chandrayaan-2 ដែលបង្ហាញពីបាតុភូតដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលគេស្គាល់ថាជា "ejecta halo" ។ វាហាក់បីដូចជាពេលដែលអ្នកចុះចតរបស់ Chandrayaan-3 បានប៉ះចុះ អ្នករុញបានខ្ចាត់ខ្ចាយនូវដុំពពករាងជារង្វង់ដ៏ធំនៃធូលីព្រះច័ន្ទ ឬ regolith បង្កើតជា ejecta halo ។ រីហ្គោលីតតាមច័ន្ទគតិនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានប្រហែល 2.06 តោនដែលគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 1,167 ហ្វីតការ៉េ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាពី ejecta halo បានរកឃើញភាពខុសគ្នានៃការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃស្រទាប់ខាងលើនៃធូលីព្រះច័ន្ទដែលទើបតែត្រូវបានរំខាន ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា epiregolith ។ ការលាតត្រដាងនៃ regolith លើផ្ទៃដីដោយសារតែការបាត់បង់ភាពស្អិតរមួតនៅក្នុង epiregolith ត្រូវបានគេជឿថាបានបណ្តាលឱ្យមានការរីករាលដាលនៃ photometric កើនឡើង ដែលបណ្តាលឱ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅជុំវិញអ្នកចុះចត។

Chandrayaan-2 ទោះបីជាមិនជោគជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងចុះចតក៏ដោយ ក៏នៅតែបន្តប្រតិបត្តិការជាយានអវកាស ដោយប្រមូលទិន្នន័យដ៏មានតម្លៃ និងរូបភាពដែលមានភាពច្បាស់ខ្ពស់នៃផ្ទៃព្រះច័ន្ទ។ បេសកកម្មនេះមានគោលបំណងដើម្បីសម្រេចបាននូវការចុះចតជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មាននៅជិតតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងតាមច័ន្ទគតិ ដែលជាភារកិច្ច Chandrayaan-3 បានសម្រេចដោយជោគជ័យ។

គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ពេលនេះឥណ្ឌាបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក សហភាពសូវៀត និងចិននៅក្នុងក្រុមប្រទេសដ៏មានកិត្យានុភាព ដែលបានសម្រេចការចុះចតយ៉ាងទន់ភ្លន់នៅលើព្រះច័ន្ទ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រទេសជាច្រើនទៀតកំពុងរៀបចំសម្រាប់បេសកកម្មស្រដៀងគ្នានាពេលខាងមុខ។ កម្មវិធី Artemis របស់ NASA ដែលឧទ្ទិសដល់ការរុករកតាមច័ន្ទគតិ គ្រោងនឹងផ្តល់មូលនិធិដល់បេសកកម្មមនុស្សយន្តជាច្រើន ជាមួយនឹងការចុះចតដ៏មានសក្តានុពលនៅឆ្នាំ 2024 ។ ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន ispace បានព្យាយាមចុះចតតាមច័ន្ទគតិរួចហើយ ខណៈដែលរុស្ស៊ីប្តេជ្ញាថានឹងវិលត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីបេសកកម្ម Luna-25 មិនបានជោគជ័យ។

ការរកឃើញនៃការសិក្សានេះបានបញ្ចេញពន្លឺថ្មីលើផលប៉ះពាល់ និងសារៈសំខាន់វិទ្យាសាស្រ្តនៃការចុះចតព្រះច័ន្ទរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលជំរុញឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលក្នុងការរុករកតាមច័ន្ទគតិ និងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់បេសកកម្មនាពេលអនាគតដើម្បីស្រាយអាថ៌កំបាំងនៃប្រទេសជិតខាងសេឡេស្ទាលរបស់ផែនដី។

សំនួរចំលើយ (FAQ)

1. តើយាន Chandrayaan-3 របស់ឥណ្ឌាបានបង្កើត ejecta halo នៅលើព្រះច័ន្ទដោយរបៀបណា?

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការចុះចតទន់ អ្នកចុះចតរបស់ Chandrayaan-3 បានប្រើឧបករណ៍រុញរបស់វា ដែលបានខ្ចាត់ខ្ចាយនៃធូលីព្រះច័ន្ទ ឬ regolith យ៉ាងច្រើនទៅលើផលប៉ះពាល់។ នេះ​បាន​បណ្តាល​ឱ្យ​មាន​ការ​កកើត​រាង​ជា​រង្វង់​ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា ejecta halo ។

2. តើ regolith ជាអ្វី?

Regolith សំដៅលើស្រទាប់ថ្មដែលបែកខ្ញែក ដី ធូលី និងវត្ថុធាតុផ្សេងទៀតដែលគ្របដណ្ដប់លើថ្មរឹង ឬផ្ទៃភពដូចជាព្រះច័ន្ទ។

3. តើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាដោយរបៀបណា ejecta halo?

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានពិនិត្យមើលភាពខុសប្លែកគ្នានៃការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងស្រទាប់ខាងលើនៃធូលីព្រះច័ន្ទដែលទើបតែត្រូវបានរំខាន ហៅថា epiregolith ដែលជួយឱ្យពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងវិភាគ ejecta halo ។

4. តើអ្វីជាសារៈសំខាន់នៃការចុះចតរបស់ Chandrayaan-3?

ការចុះចតដោយជោគជ័យរបស់ Chandrayaan-3 គឺជាសមិទ្ធិផលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌា និងពង្រីកក្រុមប្រទេសដែលបានសម្រេចការចុះចតយ៉ាងទន់ភ្លន់នៅលើឋានព្រះច័ន្ទ។ វាក៏រួមចំណែកផងដែរនូវការយល់ដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃក្នុងការរុករកតាមច័ន្ទគតិ និងលើកទឹកចិត្តដល់បេសកកម្មបន្ថែមទៀតទៅកាន់ព្រះច័ន្ទ។

5. តើមានផែនការអនាគតសម្រាប់ការរុករកតាមច័ន្ទគតិទេ?

បាទ ប្រទេស និងទីភ្នាក់ងារអវកាសមួយចំនួន រួមទាំង NASA និងក្រុមហ៊ុនឯកជនដូចជា ispace មានផែនការមហិច្ឆតាសម្រាប់បេសកកម្មតាមច័ន្ទគតិនាពេលអនាគត។ បេសកកម្មទាំងនេះមានគោលបំណងជំរុញការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីព្រះច័ន្ទ និងរៀបចំសម្រាប់ការរុករកមនុស្សដែលមានសក្តានុពលនាពេលអនាគត។