Brian May តារារូបវិទ្យា និងម្ចាស់ក្សត្រី Guitarist ជួយ NASA ក្នុងការគូសផែនទីអាចម៍ផ្កាយ Bennu

Brian May ដែលជាអ្នកលេងហ្គីតាដ៏ល្បីល្បាញនៃក្រុម Queen បានចូលរួមចំណែកក្នុងបេសកកម្មរបស់ NASA ក្នុងការគូសផែនទី និងទាញយកគំរូពីអាចម៍ផ្កាយ Bennu ។ May ដែលបានទទួលសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិតផ្នែករូបវិទ្យាតារាសាស្ត្រ បានសហការជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Claudia Manzoni ដើម្បីបង្កើតរូបភាព 3D ជាក់ស្តែងនៃបេសកកម្មអវកាស។ ដោយប្រើរូបភាពទាំងនេះ May បានជួយផែនទី Bennu និងស្វែងរកតំបន់ចុះចតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេត OSIRIS-REx ដែលប្រមូលគំរូ។

ការសហការបានចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលខែឧសភាបានផ្ញើស្តេរ៉េអូ—រូបភាព 3D ដែលផលិតពីរូបភាពបេសកកម្ម OSIRIS-REx—ទៅកាន់នាយកបេសកកម្ម Dante Lauretta។ Lauretta ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគុណភាពនៃស្តេរ៉េអូ ហើយទទួលស្គាល់សក្តានុពលរបស់ពួកគេក្នុងការកំណត់ទីតាំងចុះចតសម្រាប់គំរូ។ May, Manzoni, Lauretta និងអ្នកផ្សេងទៀតបានធ្វើការរួមគ្នាលើគម្រោងនេះ ជាលទ្ធផលនៅក្នុងសៀវភៅ "Bennu 3-D, Anatomy of asteroid"។

នេះមិនមែនជាការចូលរួមលើកដំបូងរបស់ May ជាមួយ NASA នោះទេ។ ក្នុងឆ្នាំ 2015 គាត់បានបម្រើការជាអ្នកសហការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងបេសកកម្ម New Horizons ដែលរុករកភពភ្លុយតូ។ May ត្រូវបានគេស្គាល់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ការរួមចំណែករបស់គាត់ចំពោះរូបវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងដែលនៅពីក្រោយបទចម្រៀងជាច្រើនរបស់ Queen រួមទាំង "We Will Rock You" និង "I Want It All" ។

ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ May សម្រាប់អវកាស និងវិទ្យាសាស្រ្ត គឺបង្ហាញឱ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងតួនាទីសកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ NASA ។ ជំនាញ និងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នករូបវិទ្យា និងអ្នកលេងហ្គីតា បន្តធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងវិស័យនេះ។

