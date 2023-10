ការក្លែងធ្វើចំណាកស្រុក Radionuclide រយៈពេលវែងនៅក្នុងថ្មបាក់បែក ដោយប្រើគំរូ Geotechnical Centrifuge

អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Zhejiang បានបង្កើតវិធីសាស្រ្តថ្មីមួយដើម្បីក្លែងធ្វើការដឹកជញ្ជូន radionuclides ឬសារធាតុកខ្វក់តាមរយៈថ្មក្រានីតប្រេះតូចដោយប្រើគំរូ centrifuge geotechnical ។ នេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាដឹកជញ្ជូនរយៈពេលវែងក្នុងទំហំធំ និងទំហំបណ្តោះអាសន្នវែង។ ការបោះចោលភូគព្ភសាស្ត្រជ្រៅ គឺជាវិធីសាស្រ្តដែលទទួលយកបានយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់វិទ្យុសកម្ម ប៉ុន្តែវាមានហានិភ័យនៃការលេចធ្លាយ ឬការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចកើតមាននៅក្នុងបរិយាកាសភូមិសាស្ត្រ ដែលអាចនាំទៅដល់ការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ radionuclides ចូលទៅក្នុងជីវមណ្ឌល។

វិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យតាមបែបប្រពៃណីមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដឹកជញ្ជូនរយៈពេលវែងទាំងនេះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ព 3D ដើម្បីបង្កើតការរចនារចនាសម្ព័ន្ធតែមួយគត់សម្រាប់គំរូថ្មដែលបាក់បែកជាមួយនឹង permeability អាចលៃតម្រូវបាន។ ដោយការរួមបញ្ចូលវាជាមួយនឹងឧបករណ៍បញ្ជាបិទជិត ពួកគេអាចធ្វើការពិសោធន៍ទាំងទំនាញធម្មតា និងទំនាញខ្ពស់ ដើម្បីវាយតម្លៃការអនុវត្តរបាំងនៃថ្មបាក់ឆ្អឹងដែលមានភាពជ្រាបចូលទាប។

ការពិសោធន៍​ទំនាញ​ខ្លាំង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដំបូង​ដើម្បី​ក្លែង​ធ្វើ​ការ​ដឹកជញ្ជូន​កខ្វក់​ក្នុង​ដី ប៉ុន្តែ​ឥទ្ធិពល​របស់​វា​លើ​ថ្ម​បាក់​នៅ​មិនទាន់​ដឹង​នៅឡើយ​។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើគំរូបណ្តាញបាក់ឆ្អឹង 3D និងពិសោធន៍ទំនាញខ្ពស់ ដើម្បីបំពេញចន្លោះចំណេះដឹងនេះ។ លទ្ធផលបានបង្ហាញថា វិធីសាស្រ្តនេះអាចវាយតម្លៃដោយជោគជ័យនូវការអនុវត្តរបាំងរយៈពេលវែងនៃថ្មបាក់ឆ្អឹងដែលមានភាពជ្រាបចូលទាប។

របកគំហើញនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់វិស័យនៃការចោលភូមិសាស្ត្រជ្រៅ។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្ឃឹមថាការរកឃើញរបស់ពួកគេនឹងជំរុញឱ្យមានការរុករកបន្ថែមទៀតអំពីសក្តានុពលនៃការពិសោធន៍ទំនាញខ្ពស់ និងបណ្តាញបាក់ឆ្អឹង 3D ក្នុងការវាយតម្លៃលទ្ធភាពជោគជ័យយូរអង្វែងនៃវិធីសាស្ត្របោះចោល។ ការស្រាវជ្រាវនេះបើកលទ្ធភាពថ្មីសម្រាប់ការសិក្សាអំពីការដឹកជញ្ជូន radionuclides ឬសារធាតុកខ្វក់នៅក្នុងថ្មបាក់បែក និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពនៃការចោលកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងជ្រៅ។

