អនាគតនៃការរុករកអវកាស៖ ការសន្ទនាជាមួយលោក Eric Ianson របស់ NASA

នៅក្នុងការបង្រៀននាពេលខាងមុខដែលមានចំណងជើងថា “ភព និងអាចម៍ផ្កាយ និងព្រះច័ន្ទ… អូ!” លោក Eric Ianson នាយករងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រភពនៅទីស្នាក់ការ NASA នឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបំផុត និងគួរឱ្យរំភើបបំផុតរបស់ NASA ក្នុងការរុករកអវកាស។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការប្រមូលសំណាកពីផ្ទៃភពអង្គារ ការបង្ហាញអំពីការការពារភពដោយចេតនាបុកយានអវកាសចូលទៅក្នុងអាចម៍ផ្កាយ និងការរុករកព្រះច័ន្ទ Europa របស់ Jupiter និងមហាសមុទ្រដែលគ្របដណ្តប់ដោយទឹកកករបស់វា។

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលមនុស្សវ័យក្មេងអាចរំពឹងថានឹងធ្វើជាសាក្សីក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងវិស័យរុករកអវកាសគឺពិបាកក្នុងការទស្សន៍ទាយ ដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាមានការវិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងការចាប់អារម្មណ៍ផ្លាស់ប្តូរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមាននិន្នាការជាក់លាក់ដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។ ការវិលត្រឡប់របស់មនុស្សទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទ និងការចុះចតជាយថាហេតុនៃអវកាសយានិកនៅលើភពព្រះអង្គារ គឺនៅលើជើងមេឃ។ បេសកកម្មមនុស្សយន្តទៅកាន់ភពផ្សេងៗ ព្រះច័ន្ទ និងសាកសពតូចៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនឹងបន្ត ដោយផ្តោតលើគោលដៅដូចជាព្រះច័ន្ទ Europa របស់ភពព្រហស្បតិ៍ ព្រះច័ន្ទ Titan និង Uranus ជាដើម។ វាក៏នឹងមានភាពជឿនលឿនក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណពិភពលោកដែលអាចរស់នៅបាននៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើង។

តួនាទីរបស់ NASA ក្នុងការសម្រេចបាននូវរបកគំហើញអវកាសដ៏ធំបន្ទាប់គឺមានសារៈសំខាន់ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដូចជា SpaceX ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទីអវកាសក៏ដោយ។ ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនមានការលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្ម ណាសាត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងវិទ្យាសាស្ត្រ ការរុករក ឬបច្ចេកវិទ្យាជាក់លាក់។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយឧស្សាហកម្មគឺជារឿងធម្មតា ប៉ុន្តែមានករណីដែល NASA បង្កើតឧបករណ៍ឯកទេស ឬយានអវកាសនៅក្នុងផ្ទះ ដូចជាយានរុករកភពអង្គារ និងយានអវកាស Europa Clipper ជាដើម។

សមិទ្ធិផលថ្មីៗនៃកម្មវិធីអវកាសរបស់ឥណ្ឌាដែលចុះចតនៅលើប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទគឺគួរឱ្យសរសើរ។ NASA ផ្តល់តម្លៃដល់កិច្ចសហការអន្តរជាតិ និងទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃការចែករំលែកទិន្នន័យបេសកកម្ម ដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃការរកឃើញតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។ ពួកគេលើកទឹកចិត្តសហសេវិកអន្តរជាតិរបស់ពួកគេឱ្យធ្វើដូចគ្នា ដោយលើកកម្ពស់ការរុករកអវកាសដោយសន្តិវិធី។

នៅពេលសួរអំពីភាពយន្ត ឬកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលគាត់ចូលចិត្តអំពីការរុករកអវកាស ឬការរុករកលំហ លោក Eric Ianson បានលើកឡើងពីរឿងដែលគាត់ចូលចិត្តជាច្រើនរួមមាន "Apollo 13" "The Martian" និង "The Empire Strikes Back" ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតគាត់បានជ្រើសរើស "វត្ថុត្រឹមត្រូវ" ជាជម្រើសកំពូលរបស់គាត់។ ខ្សែភាពយន្តនេះពិពណ៌នាអំពីរឿងរ៉ាវរបស់អវកាសយានិក Mercury Seven ដើម ហើយចាប់យកការស្រមើស្រមៃ និងបញ្ហាប្រឈមនៃការធ្វើដំណើរក្នុងលំហ អំឡុងពេលដែលវាកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីការប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រទៅការពិត។

ការបង្រៀន Wilder Penfield របស់ Eric Ianson គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 13 ខែវិច្ឆិកា វេលាម៉ោង 4 រសៀលនៅ The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre។

និយមន័យ:

NASA – រដ្ឋបាលអាកាសចរណ៍ជាតិ និងអវកាស ដែលជាទីភ្នាក់ងារអវកាសស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ទទួលខុសត្រូវចំពោះការរុករក និងស្រាវជ្រាវអវកាសរបស់ប្រទេស។

កម្មវិធីរុករកភពព្រះអង្គារ - កម្មវិធីរបស់ NASA ផ្តោតលើការរុករកភពអង្គារ រួមទាំងការសិក្សាអំពីអាកាសធាតុ ភូគព្ភសាស្ត្រ និងសក្តានុពលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់ភពផែនដី។

Radioisotope Power Systems Programs - កម្មវិធីរបស់ NASA ដែលបង្កើត និងថែរក្សាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថាមពលវិទ្យុសកម្មអ៊ីសូតូប ដែលផ្តល់ថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់បេសកកម្មក្នុងលំហដ៏ជ្រៅ ដោយប្រើកំដៅដែលកើតចេញពីការពុកផុយនៃអ៊ីសូតូបវិទ្យុសកម្ម។

ការការពារភពផែនដី - ការសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍវិធីសាស្រ្តដើម្បីការពារផែនដីពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានដោយអាចម៍ផ្កាយឬផ្កាយដុះកន្ទុយ។

Europa - ព្រះច័ន្ទមួយក្នុងចំណោមព្រះច័ន្ទរបស់ Jupiter ដែលត្រូវបានគេជឿថាមានផ្ទៃបាតសមុទ្រនៃទឹករាវនៅក្រោមសំបកទឹកកករបស់វា។

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមច័ន្ទគតិពាណិជ្ជកម្ម - កម្មវិធីមួយដែលមានគោលបំណងបញ្ជូនបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទ តាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម។

Perseverance Rover - បេសកកម្មរបស់ NASA ទៅកាន់ភពព្រះអង្គារ ដែលមានគោលបំណងស្វែងយល់ពីទីកន្លែងរស់នៅរបស់ភពផែនដី ស្វែងរកសញ្ញានៃជីវិតបុរាណ និងប្រមូលសំណាកសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញ។

James Webb Space Telescope - តេឡេស្កុបអវកាសនាពេលខាងមុខ គ្រោងនឹងបាញ់បង្ហោះនៅឆ្នាំ 2021 ដែលរចនាឡើងជាកែវយឺតអវកាសដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមិនធ្លាប់មាន។

កម្មវិធី Artemis - កម្មវិធីរបស់ NASA មានគោលបំណងចុះចត "ស្ត្រីទីមួយ និងបុរសបន្ទាប់" នៅលើឋានព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ 2024 ។

