ការរុករកអន្តរកម្មនៃការបង្វិល Exotic នៅកម្រិតមីក្រូ ដោយប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Quantum Spin របស់ Solid-State

By

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសចិន (USTC) បានបង្កើតរបកគំហើញដ៏សំខាន់មួយក្នុងការស្វែងរកអន្តរកម្មនៃការបង្វិលកម្រនិងអសកម្មនៅកម្រិតមីក្រូ។ ដឹកនាំដោយអ្នកសិក្សា DU Jiangfeng ក្រុមការងារបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបង្កើនបន្ថយស្ថានភាពរឹងដោយជោគជ័យដោយផ្អែកលើមជ្ឈមណ្ឌលអាសូតទំនេរ (NV) នៅក្នុងពេជ្រ ដើម្បីស៊ើបអង្កេតអន្តរកម្មទាំងនេះ។

ការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង National Science Review, Physical Review Letters និង Proceedings of National Academy of Sciences ផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃ និងឧបសគ្គក្នុងការពិសោធន៍លើអន្តរកម្មទាំងនេះ។ ការសិក្សានេះបានផ្តោតលើការស្វែងរកពិសោធន៍សម្រាប់អន្តរកម្មនៃការបង្វិលកម្រនិងអសកម្មដែលបណ្តាលមកពីបូសុនថ្មីដែលមានសក្តានុពលក្នុងការដោះស្រាយសំណួរជាមូលដ្ឋានលើសពីគំរូស្តង់ដារ។

ដោយប្រើមជ្ឈមណ្ឌល NV របស់ពេជ្រជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា quantum ក្រុមការងារបានសាងសង់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពស៊ើបអង្កេតអន្តរកម្មវិលរវាងអេឡិចត្រុង និងស្នូល។ វិធីសាស្រ្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនេះបានពង្រីកជួរនៃការស្វែងរកដោយពិសោធន៍ទៅកាន់មាត្រដ្ឋានរងមីក្រូម៉ែត្រ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការវាស់វែងច្បាស់លាស់នៃបាតុភូតវិលជុំផ្សេងៗ។

ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា អ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃការរកឃើញដោយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវឧបករណ៍ចាប់វិលតែមួយទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវិលជុំ។ ពួកគេក៏បានរួមបញ្ចូលគ្នានូវបច្ចេកវិទ្យា microelectromechanical systems (MEMS) ជាមួយនឹង nanofabrication ដែលមានមូលដ្ឋានលើ silicon ដើម្បីបង្កើតជាបន្ទះឈីប spin-mechanical quantum chip ដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបាន។ វឌ្ឍនភាពនេះបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវឧបសគ្គនៃការសង្កេតដោយលំដាប់ពីរនៃរ៉ិចទ័រនៅចម្ងាយតូចជាង 100 nanometers ។

ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិពិសេសនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា quantum spin រដ្ឋរឹង សម្រាប់សិក្សារូបវិទ្យាលើសពីគំរូស្តង់ដារ។ វាមានអត្ថន័យសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រមូលដ្ឋានផ្សេងៗ រួមទាំងលោហធាតុវិទ្យា រូបវិទ្យាតារាសាស្ត្រ និងរូបវិទ្យាថាមពលខ្ពស់។

សរុបមក ការងាររបស់ក្រុមក្នុងការស្វែងរកអន្តរកម្មនៃការបង្វិលកម្រនិងអសកម្មនៅមីក្រូមាត្រផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃ និងការជឿនលឿនក្នុងវិស័យនៃការយល់ដឹងពីកង់ទិច និងបើកលទ្ធភាពថ្មីសម្រាប់ការរុករកបន្ថែមទៀត។

ប្រភព:

- Diguang Wu et al, ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដែនកំណត់លើការបង្វិលកម្រ និងអន្តរកម្មអាស្រ័យលើល្បឿននៅមាត្រដ្ឋានមីក្រូម៉ែត្រជាមួយនឹងឧបករណ៍វាស់ Ensemble-NV-Diamond Magnetometer

- Longhao Wu et al, បន្ទះឈីប quantum មេកានិចវិលសម្រាប់ការរុករកអន្តរកម្មកម្រនិងអសកម្ម

- Hang Liang et al, ឧបសគ្គថ្មីលើអន្តរកម្មដែលពឹងផ្អែកលើការបង្វិលកម្រនិងអសកម្មជាមួយនឹងឧបករណ៍វាស់មេដែក-NV-ពេជ្រ

- សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសចិន