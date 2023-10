រដ្ឋថ្មីនៃអេឡិចត្រុងនៅក្នុងអំបិល Molten អាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រដែលប្រើអំបិល

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថា អេឡិចត្រុងអាចបង្កើតជារដ្ឋបីផ្សេងគ្នា នៅពេលមានអន្តរកម្មជាមួយអំបិលរលាយ ដែលជាការរកឃើញដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃរ៉េអាក់ទ័រដែលប្រើអំបិល។ អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Oak Ridge និងសាកលវិទ្យាល័យ Iowa បានក្លែងធ្វើការណែនាំនៃអេឡិចត្រុងលើសចូលទៅក្នុងអំបិលស័ង្កសីក្លរួដែលរលាយ ហើយបានសង្កេតមើលស្ថានភាពដែលអាចកើតមានចំនួនបី។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូមួយ អេឡិចត្រុងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃរ៉ាឌីកាល់ម៉ូលេគុលដែលមានអ៊ីយ៉ុងស័ង្កសីពីរ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អេឡិចត្រុងធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មលើអ៊ីយ៉ុងស័ង្កសីតែមួយ។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូទីបី អេឡិចត្រុងត្រូវបានសាយភាយចេញនៅលើអ៊ីយ៉ុងអំបិលច្រើន។

ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រអំបិលរលាយកំពុងត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនាពេលអនាគត ហើយការយល់ដឹងពីរបៀបដែលវិទ្យុសកម្មប៉ះពាល់ដល់ឥរិយាបទនៃអំបិលរលាយគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ការសិក្សានេះបង្ហាញពន្លឺលើអន្តរកម្មរវាងអេឡិចត្រុង និងអំបិល នៅពេលដែលប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្មខ្ពស់។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា អេឡិចត្រុងអាចជួយសម្រួលដល់ការកកើតនៃប្រភេទផ្សេងៗ រួមទាំងស័ង្កសី dimers និង monomers ឬត្រូវបាន delocalized ។ ការរកឃើញដំបូងទាំងនេះចោទជាសំណួរអំពីអ្វីដែលប្រភេទសត្វផ្សេងទៀតអាចបង្កើតបាននៅពេលវេលាយូរ និងរបៀបដែលពួកវាអាចមានប្រតិកម្មជាមួយអេឡិចត្រុង និងអំបិល។

ការស្រាវជ្រាវនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃ DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ហើយត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង The Journal of Physical Chemistry B. ក្រុមការងារកំពុងធ្វើការដើម្បីកំណត់ទម្រង់ប្រតិកម្មផ្សេងទៀតដោយពិសោធន៍។ ការសិក្សានេះផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះរបៀបដែលអេឡិចត្រុងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអំបិលរលាយ ប៉ុន្តែនៅមានច្រើនទៀតដែលត្រូវស្វែងយល់។ ការស្រាវជ្រាវនាពេលអនាគតនឹងស៊ើបអង្កេតប្រព័ន្ធអំបិលផ្សេងទៀត និងឥទ្ធិពលនៃវិទ្យុសកម្មលើអំបិលរលាយ។

ប្រភព៖ Oak Ridge National Laboratory