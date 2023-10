ការផ្លាស់ប្តូរលំនាំនៃ El Niño និងការណែនាំនៃយន្តការប្តូរ Walker

ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ El Niño កាន់តែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ និងការគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកល។ El Niño គឺជាដំណាក់កាលក្តៅនៃ El Niño-Southern Oscillation (ENSO) ដែលត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការឡើងកំដៅនៃទឹកសមុទ្រនៅប៉ាស៊ីហ្វិកអេក្វាទ័រភាគខាងកើត។ ផ្ទុយទៅវិញ La Niña តំណាងឱ្យភាពត្រជាក់នៅក្នុងតំបន់តែមួយ។ ការប្រែប្រួលតាមវដ្តនៃសីតុណ្ហភាពលើផ្ទៃសមុទ្រមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគំរូអាកាសធាតុជុំវិញពិភពលោក។

ការសិក្សាថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមស្រាវជ្រាវ Quaternary ដឹកនាំដោយ Christoph Spötl ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ពីរបៀបដែល El Niño ឆ្លើយតបទៅនឹងឥទ្ធិពលធម្មជាតិក្នុងរយៈពេលយូរ។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការវិភាគលើកំណកល្អាងដែលគេស្គាល់ថាជាស្ពែអូធីម មកពីភាគអាគ្នេយ៍អាឡាស្កា ដែលបានរក្សាកំណត់ត្រាអាកាសធាតុដែលមានរយៈពេល 3,500 ឆ្នាំ។ ការរកឃើញបង្ហាញថា ដំណើរការគ្រប់គ្រងនៃភាពប្រែប្រួល El Niño បានផ្លាស់ប្តូរចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សឥឡូវនេះដើរតួយ៉ាងសំខាន់។

នៅក្នុងការសិក្សាដាច់ដោយឡែកមួយ ក្រុមការងារបានផ្តោតលើការពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅភាគអាគ្នេយ៍អាឡាស្កាក្នុងរយៈពេលវែងជាង 13,500 ឆ្នាំ។ speleothems បានបម្រើការជាកំណត់ត្រាដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ដើម្បីស៊ើបអង្កេតមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុរយៈពេលខ្លី និងឆាប់រហ័សក្នុងអំឡុងពេលទឹកកក។ គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ភាគអាគ្នេយ៍អាឡាស្កាបានបង្ហាញគំរូអាកាសធាតុស្រដៀងនឹងអេក្វាទ័រប៉ាស៊ីហ្វិកកំឡុងពេលចុងបញ្ចប់នៃយុគសម័យទឹកកកចុងក្រោយ និងសម័យ Holocene ដោយប្រកួតប្រជែងនឹង "យន្តការមើលឃើញ bipolar" ដែលបានបង្កើតឡើង។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកស្រាវជ្រាវបានណែនាំគំនិតនៃ "Walker switch" ដែលបង្កឡើងដោយការផ្លាស់ប្តូរវិទ្យុសកម្មព្រះអាទិត្យ។ យន្តការនេះនាំទៅរកការកែតម្រូវយ៉ាងរហ័សនៃសីតុណ្ហភាពផ្ទៃទឹកសមុទ្រនៅតំបន់អេក្វាទ័រប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលទីបំផុតមានឥទ្ធិពលលើគំរូអាកាសធាតុនៅក្នុងរយៈទទឹងភាគខាងជើងខ្ពស់។

ការសិក្សាបង្ហាញថា សកម្មភាពរបស់មនុស្សឥឡូវនេះកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតគំរូនៃ El Niño។ បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប្រហែលជាបានឆ្លងផុតចំណុចមួយនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ដែលនាំទៅរកគំរូ El Niño ជាអចិន្ត្រៃយ៍។ ការណែនាំនៃគំនិត "Walker switch" ផ្តល់នូវការពន្យល់ជំនួសសម្រាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដោយរំលេចនូវអន្តរកម្មដ៏ស្មុគស្មាញនៃកត្តាដែលកំណត់ថាមវន្តអាកាសធាតុ។

លទ្ធផលបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីធ្វើឱ្យការយល់ដឹងរបស់យើងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីដំណើរការអាកាសធាតុ។ ដោយសារប្រព័ន្ធអាកាសធាតុរបស់ផែនដីមានភាពស្វាហាប់ និងស្មុគ្រស្មាញ ការសិក្សាបន្តនឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទស្សន៍ទាយ និងគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅលើមាត្រដ្ឋានសកល។

ប្រភព:

– “ការស្រាយចម្ងល់របស់ El Niño៖ ឥទ្ធិពលធម្មជាតិដែលបង្កើតដោយសង្គម” ដោយ Paul Wilcox et al ។ នៅក្នុង លិខិតស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រ។

– “A Seesaw in the North: Alaskan Climate Shifts as surprisedly link to Equatorial Pacific” ដោយ Paul Wilcox et al. នៅក្នុង The Innovation Geoscience។