ការប្រើប្រាស់ Dielectrophoresis សម្រាប់ការធ្វើចរន្តនៃកោសិកាដុំសាច់ដែលនៅដាច់ដោយឡែក

អត្ថបទនេះពិភាក្សាអំពីការងាររបស់ Robbyn K. Anand ដែលជាអ្នកទទួលពានរង្វាន់ AES Mid-Career Award សម្រាប់ការរួមចំណែកពិសេសរបស់នាងចំពោះវិស័យ electrophoresis និង microfluidics ។ Anand រួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់នាង បានបង្កើតវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ចរាចរការវិភាគកោសិកាដុំសាច់ និងការពង្រឹង និងការបំបែកប្រភេទគីមីនៅក្នុងដំណក់ទឹកក្នុងប្រេង។

ការផ្តោតអារម្មណ៍នៃក្រដាសនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ Anand គឺទៅលើវិធីសាស្ត្រ Dielectrophoretic (DEP) សម្រាប់ការជ្រើសរើសកោសិកាមេឡាណូម៉ាដែលកំពុងចរាចរ (CMCs)។ វិធីសាស្រ្តដែលមានស្រាប់សម្រាប់ភាពឯកោ CTC ពឹងផ្អែកលើវត្តមានរបស់អង់ទីហ្សែនលើផ្ទៃជាក់លាក់ ឬទំហំកោសិកា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិធីសាស្ត្រទាំងនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ CMCs ដ៏កម្រដែលខ្វះអង់ទីហ្សែនលើផ្ទៃដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។

DEP គឺជ្រើសរើសច្រើនជាងទំហំកោសិកាតែម្នាក់ឯង ព្រោះវាផ្អែកលើ morphology និងសមាសភាពនៃកោសិកា។ ការងារពីមុនរបស់ Anand បានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ DEP នៅអារេអេឡិចត្រូត bipolar ឥតខ្សែ (BPE) សម្រាប់ការចាប់យកកោសិកាតែមួយជ្រើសរើស។ ការវិវឌ្ឍថ្មីនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្នរបស់នាងរួមមានការបញ្ចូលការវិភាគកោសិកាតែមួយ និងការវិភាគអេឡិចត្រូគីមីទៅក្នុងឧបករណ៍អារេ BPE ។

ការរកឃើញគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពីការងាររបស់ Anand គឺការប្រែប្រួលនៃលក្ខណៈសម្បត្តិជីវរូបវិទ្យាក្នុងចំណោមកោសិកាឈាមសដែលបានមកពីអ្នកជម្ងឺ melanoma ។ ការរកឃើញនេះបង្ហាញថា លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការជ្រើសរើសកោសិកាមេឡាណូម៉ាដែលកំពុងចរាចរអាចត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរសម្រាប់គំរូនីមួយៗ។

បញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងវិស័យនៃការវិភាគកោសិកាតែមួយរួមមានការបង្ហាញអំពីភាពពាក់ព័ន្ធនៃគ្លីនិក និងការទទួលបានកូនចិញ្ចឹមដោយអ្នកអនុវត្ត។ កិច្ចសហការ​ជាមួយ​គ្រូពេទ្យ​គឺ​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ក្នុង​ការ​កំណត់​អាទិភាព​ចំណុច​បញ្ចប់​នៃ​ការ​វិភាគ និង​ទាក់ទង​ទិន្នន័យ​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​វិធីសាស្ត្រ​ថ្មី​ជាមួយ​នឹង​លទ្ធផល​ព្យាបាល។

មតិកែលម្អដែលទទួលបានទាក់ទងនឹងការងារនេះមានភាពវិជ្ជមាន ដោយមានការសាទរចំពោះផលប៉ះពាល់សក្តានុពលរបស់វាក្នុងការធ្វើគំរូក្រឡា និងកម្មវិធីផ្សេងទៀត។ មានការសាកសួរអំពីការសម្របសម្រួលវិធីសាស្រ្តសម្រាប់កោសិកាបាក់តេរី ឬ vesicles extracellular និងការបញ្ចេញកោសិកាដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការវិភាគខាងក្រោម។

ជំហាននាពេលអនាគតក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតវិធីសាស្រ្តដើម្បីទាញយក និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជីវរូបវិទ្យាដ៏មានតម្លៃដែលតំណាងនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់កោសិកាទៅនឹងវាលអគ្គិសនី។

ការដាក់ឈ្មោះថាជាអ្នកទទួលពានរង្វាន់ AES Mid-Career Award គឺជាកិត្តិយសសម្រាប់ Anand និងការគិតថ្លៃដើម្បីគាំទ្រសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រ ជាពិសេសសិស្សានុសិស្ស និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានអាជីពដំបូង។

ឯកសារយោង:

- ពានរង្វាន់ AES Mid-Career Award ។ FACSS វិទ្យាសាស្ត្រវិភាគ និងការច្នៃប្រឌិត 2023 ។

- Chen, H. , et al ។ (២០២៣)។ បរិមាណនៃប្រសិទ្ធភាពនៃការចាប់យក ភាពបរិសុទ្ធ និងភាពឯកោនៃកោសិកាតែមួយ ក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវកោសិកា Melanoma ដែលហូរចេញពីឈាមតាមផ្នែកដោយ Dielectrophoresis ។ Lab Chip, 2023(23), 12-2586។

- អាណាន់, RK, et al ។ (2015)។ ការចាប់យក Dielectrophoretic អវិជ្ជមាន និងការច្រានចោលកោសិកាតែមួយនៅអេឡិចត្រូត Bipolar: ផលប៉ះពាល់នៃការបង្កើន និងការថយចុះនៃអ៊ីយ៉ុង Faradaic ។ J. Am. ចែម។ Soc., 137(3), 776-783។

- Li, M. , et al ។ (2017)។ ការចាប់យកកោសិកាដុំសាច់ដែលមានចរន្តតែមួយដោយ Dielectrophoresis នៅអារេអេឡិចត្រូដឥតខ្សែ។ J. Am. ចែម។ Soc., 139(26), 8950-8959។