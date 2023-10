ការរាំដ៏ស្មុគស្មាញរវាងប្រព័ន្ធប្រសាទ និងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ៖ ការយល់ដឹងពីអ័ក្សសរសៃប្រសាទ

By

ថ្វីបើជាអង្គភាពផ្សេងគ្នាក៏ដោយ ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ និងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំមានទំនាក់ទំនងដែលពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងស្មុគ្រស្មាញ។ ការរាំដ៏ស្មុគ្រស្មាញនេះរវាងប្រព័ន្ធទាំងពីរ ដែលគេស្គាល់ថាជាអ័ក្សសរសៃប្រសាទ ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរៀបចំដំណើរការសរីរវិទ្យាផ្សេងៗនៅក្នុងខួរក្បាល ស្បែក និងរលាកក្រពះពោះវៀន។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងកោសិកានៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងនេះបានទាក់ទាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចជា Isaac Chiu ដែលជាអ្នកជំនាញខាងភាពស៊ាំនៃសាលាវេជ្ជសាស្ត្រ Harvard ។

ការស្រាវជ្រាវរបស់ Chiu បានផ្តោតលើការលាតត្រដាងនូវអន្តរកម្មដ៏ស្មុគស្មាញរវាងកោសិកា T, microglia និងបាក់តេរីនៅក្នុងបរិបទនៃ neurodegeneration, ការឆ្លងមេរោគលើស្បែកដោយបាក់តេរី និងការបង្ករោគដោយអតិសុខុមប្រាណដូចជារលាកស្រោមខួរ anthrax និង colitis ។ ការរកឃើញរបស់គាត់បានបញ្ចេញពន្លឺលើយន្តការប្រលោមលោកនៃការឈឺចាប់ និងការរលាក ដែលបង្ហាញពីតួនាទីរបស់ណឺរ៉ូន កោសិកាភាពស៊ាំ និងអតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងដំណើរការទាំងនេះ។

ការឈឺចាប់ដែលជាសមត្ថភាពជាមូលដ្ឋាននៃរាងកាយក្នុងការដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។ ណឺរ៉ូន Nociceptor ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្រុះសម្រួលការឈឺចាប់ ធ្វើអន្តរកម្មជាមួយកោសិកាភាពស៊ាំតាមរយៈការនិយាយឆ្លងពីរទិស។ កោសិកាភាពស៊ាំផលិតសារធាតុដែលអាចប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់សរសៃប្រសាទដែលធ្វើឱ្យពួកវាងាយនឹងឈឺចាប់។ នៅក្នុងវេន, nociceptors រក្សាទុក neuropeptides ដែលកោសិកាភាពស៊ាំអាចយល់បាន, មានឥទ្ធិពលលើឥរិយាបថរបស់ពួកគេ។

ក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់ Chiu បានផ្តោតលើ neuropeptides ដូចជា calcitonin gene-related peptide (CGRP) និងអន្តរកម្មរបស់ពួកគេជាមួយកោសិកាភាពស៊ាំ ជាពិសេស macrophages, neutrophils, monocytes, T cells និង B cells ។ ក្រុមបានរកឃើញថាអន្តរកម្មរវាង neuropeptides ទាំងនេះនិងអ្នកទទួលកោសិកាភាពស៊ាំអាចប៉ះពាល់ដល់ការផលិត cytokine, macrophage polarization, ការជ្រើសរើស neutrophil និងការឆ្លើយតបកោសិកា T ។ neuropeptides ទាំងនេះដើរតួជានិយតកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងភាពស៊ាំ។

នៅក្នុងបរិបទនៃការឆ្លងមេរោគអតិសុខុមប្រាណ ក្រុមរបស់ Chiu បានរកឃើញការយល់ដឹងដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីរបៀបដែលសរសៃឈឺចាប់អាចត្រូវបានប្លន់ដោយបាក់តេរី។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងជំងឺរលាកស្រោមខួរដែលបង្កឡើងដោយ Streptococcus pneumoniae និង Streptococcus agalactiae ភ្នាក់ងារបង្ករោគទាំងនេះធ្វើឱ្យកោសិកាសរសៃប្រសាទ nociceptor សកម្មតាមរយៈជាតិពុលដែលបង្កើតជារន្ធញើសហៅថា pneumolysin ។ ការធ្វើឱ្យសកម្មនេះនាំឱ្យការផលិត CGRP ដែលរារាំងការផលិត cytokines ការពារដោយ macrophages ដែលអនុញ្ញាតឱ្យបាក់តេរីរស់រានមានជីវិតនិងឈ្លានពានខួរក្បាលកាន់តែងាយស្រួល។

តាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ Chiu និងក្រុមរបស់គាត់អាចរៀបចំអ័ក្សសរសៃប្រសាទនៅក្នុងគំរូសត្វដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគបាក់តេរីដូចជាជំងឺរលាកស្រោមខួរជាដើម។ តាមរយៈការកំណត់គោលដៅអន្តរកម្មម៉ូលេគុលជាក់លាក់ និងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តនៅក្នុង vivo និង in vitro ពួកគេបានទទួលការយល់ដឹងអំពីអន្តរកម្មដ៏ស្មុគស្មាញរវាងណឺរ៉ូន កោសិកាភាពស៊ាំ និងអតិសុខុមប្រាណ។

ការស្រាវជ្រាវនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រព្យាបាល។ តាមរយៈការកំណត់គោលដៅផ្លូវឈឺចាប់ ដូចជាការទប់ស្កាត់ CGRP វាអាចបង្កើនការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគ។ ការយល់ដឹងអំពីអ័ក្សណឺរ៉ូ - ភាពស៊ាំបើកនូវអាណាចក្រថ្មីទាំងមូលនៃលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺ និងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗ។

