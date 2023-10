ការក្រឡេកមើលពិភពអាថ៌កំបាំងនៃកាឡាក់ស៊ីងងឹត

By

រូបធាតុងងឹត ដែលជាសារធាតុអាថ៌កំបាំង និងពិបាកយល់ ដែលបង្កើតបានជាផ្នែកសំខាន់នៃចក្រវាឡរបស់យើង បន្តទាក់ទាញតារាវិទូ។ ខណៈពេលដែលវានៅតែមិនអាចសង្កេតមើលបាន គំរូវិទ្យាសាស្ត្របានណែនាំថា សារធាតុងងឹតបង្កើតបានជា 26% នៃ cosmos ដែលលើសពីបរិមាណនៃរូបធាតុធម្មតាដែលយើងអាចមើលឃើញ។

ក្នុងដំណើរស្វែងរកដើម្បីស្វែងយល់ពីអាថ៌កំបាំងនៃចក្រវាឡ តារាវិទូបានជួបប្រទះកាឡាក់ស៊ីដែលសមាសភាពរបស់វាភាគច្រើនជារូបធាតុងងឹត។ ការរកឃើញមួយនោះគឺ Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) ក្នុងឆ្នាំ 2016។ ថ្វីបើម៉ាស់របស់វាអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងមីលគីវ៉េរបស់យើងក៏ដោយ ក៏ការខ្វះខាតនៃផ្កាយភ្លឺ និងរចនាសម្ព័ន្ធកាឡាក់ស៊ីធម្មតាបានបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនៃសារធាតុងងឹតនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីដ៏អាថ៌កំបាំងនេះ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានជួបប្រទះ "កាឡាក់ស៊ីជិតងងឹត" ដែលស្ទើរតែងងឹតទាំងស្រុង។ កាឡាក់ស៊ីទាំងនេះមានពន្លឺមានកម្រិត និងមានសារធាតុងងឹតយ៉ាងច្រើន។ នៅក្នុងវិវរណៈដ៏សាមញ្ញមួយ អ្នកស្រាវជ្រាវប្រហែលជាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណកាឡាក់ស៊ីជិតងងឹតដ៏ធំបំផុតនាពេលថ្មីៗនេះ។

ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាកាឡាក់ស៊ី "Nube" រាងកាយសេឡេស្ទាលនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានអាយុកាលប្រហែល 10 ពាន់លានឆ្នាំ។ ការរកឃើញរបស់វាបានកើតឡើងតាមរយៈការវិភាគទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយ IAC Stripe 82 Legacy Project ដែលផ្តោតលើតំបន់ជាក់លាក់មួយនៃផ្ទៃមេឃដែលថតដោយតេឡេស្កុប SDSS ។ អ្វីដែលធ្វើឱ្យ Nube ដាច់ពីគ្នាគឺកាំពាក់កណ្តាលដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់របស់វាដែលមាន 22,500 ឆ្នាំពន្លឺ ធំជាង UDG មធ្យមបីដង។

លើសពីនេះ កាឡាក់ស៊ី Nube បង្ហាញកម្រិតនៃការបំភាយអុបទិកទាបមិនគួរឱ្យជឿ ដែលបណ្តាលឱ្យមានពន្លឺលើផ្ទៃត្រឹមតែ 26.75 mag/arcsec2 ប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីដាក់វាចូលទៅក្នុងទស្សនៈ UDGs ធម្មតា ដែលត្រូវបានពិចារណារួចហើយក្នុងចំណោមកាឡាក់ស៊ីដែលខ្សោយបំផុតនៅក្នុងសកលលោកដែលអាចសង្កេតបាន មានពន្លឺភ្លឺជាងដប់ដង។ ជាការពិត វត្ថុដែលមានផ្ទៃមេឃជ្រៅលើសពី 22 mag/arcsec ត្រូវបានចាត់ទុកថាខ្សោយ ដោយផ្ទៃមេឃងងឹតទាំងស្រុង វាស់កម្រិតពន្លឺនៃផ្ទៃ 21.8 mag/arcsec។

ជាមួយនឹងម៉ាស់ផ្កាយប្រហែល 390 លានដងនៃព្រះអាទិត្យរបស់យើង Nube ស្លេកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពន្លឺនៃ Milky Way ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា សូម្បីតែ UDGs ធម្មតាមានផ្កាយត្រឹមតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដូចកាឡាក់ស៊ីផ្ទះរបស់យើង ដែលធ្វើអោយការប្រៀបធៀបកាឡាក់ស៊ីទាំងពីរប្រភេទនេះមានភាពអយុត្តិធម៌បន្តិច។

ការរកឃើញនៃកាឡាក់ស៊ី Nube បានបញ្ឆេះការពិភាក្សាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាក់ទងនឹងប្រភពដើម និងលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសរបស់វា។ តើ​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​វា​ជា​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បង្កើត​របស់​វា ឬ​តើ​មាន​អ្វី​មួយ​ដែល​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​កើតឡើង​នៅ​ពេល​ក្រោយ? អនាគត​មាន​ការ​រំពឹង​ទុក​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​រំភើប​សម្រាប់​ការ​ស្រាយ​ចម្ងល់​នៃ​កាឡាក់ស៊ី​ងងឹត​ទាំង​នេះ។

សំនួរចំលើយ (FAQ)

សំណួរ៖ តើអ្វីជាសារធាតុងងឹត?

ចម្លើយ៖ រូបធាតុងងឹតគឺជាទម្រង់នៃរូបធាតុដែលមិនបញ្ចេញ ស្រូប ឬឆ្លុះបញ្ចាំងពន្លឺ ដែលធ្វើឱ្យវាមើលមិនឃើញ និងមិនអាចរកឃើញតាមមធ្យោបាយប្រពៃណី។ វាត្រូវបានគេជឿថាមានប្រហែល 26% នៃសកលលោក។

សំណួរ៖ តើកាឡាក់ស៊ីជិតងងឹតគឺជាអ្វី?

ចម្លើយ៖ កាឡាក់ស៊ីជិតងងឹត សំដៅលើកាឡាក់ស៊ីដែលមានពន្លឺមានកម្រិត និងមានផ្ទុកសារធាតុងងឹតយ៉ាងច្រើន។ កាឡាក់ស៊ីទាំងនេះមិនងងឹតទាំងស្រុងទេ ប៉ុន្តែមកជិតដល់ការសម្រេចនិយមន័យនោះ។

សំណួរ៖ តើកាឡាក់ស៊ី Nube ត្រូវបានរកឃើញដោយរបៀបណា?

ចម្លើយ៖ កាឡាក់ស៊ី Nube ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមរយៈការវិភាគទិន្នន័យពីគម្រោងកេរ្តិ៍ដំណែល IAC Stripe 82។ គម្រោងនេះផ្តោតលើតំបន់ជាក់លាក់មួយនៃផ្ទៃមេឃដែលថតដោយតេឡេស្កុប SDSS ។

សំណួរ៖ តើកាឡាក់ស៊ី Nube ប្រៀបធៀបទៅនឹង Milky Way យ៉ាងដូចម្តេច?

ចម្លើយ៖ កាឡាក់ស៊ី Nube មានម៉ាស់ផ្កាយប្រហែល 390 លានដងនៃព្រះអាទិត្យរបស់យើង ខណៈដែល Milky Way មានទំហំធំជាង 3,800 ដង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្រៀបធៀបទាំងពីរនេះគឺមានការប្រកួតប្រជែងចាប់តាំងពី UDGs ធម្មតាមានផ្កាយតិចជាង Milky Way ។

សំណួរ៖ តើការរកឃើញកាឡាក់ស៊ីងងឹតមានន័យដូចម្តេច?

ចម្លើយ៖ ការរកឃើញនៃកាឡាក់ស៊ីងងឹតបង្កជាសំណួរដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រភពដើម និងធម្មជាតិនៃសាកសពសេឡេស្ទាលបែបនេះ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាប់អារម្មណ៍ថាតើលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសរបស់ពួកគេបានលេចឡើងក្នុងអំឡុងពេលបង្កើត ឬជាលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្តូរនៅពេលក្រោយ។