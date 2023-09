ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របង្កើតការទម្លាយការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាងងឹតជាមួយ Dark Photon

By

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide រួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមួយក្រុម បានធ្វើឱ្យមានការវិវឌ្ឍន៍គួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការស្រាយអាថ៌កំបាំងនៃរូបធាតុងងឹតដែលមានចំនួន 84% នៃខ្លឹមសារនៃសកលលោក។ ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ពួកគេគឺទៅលើភាគល្អិតទ្រឹស្តីដែលហៅថា "ហ្វូតុនងងឹត" ដែលអាចជួយភ្ជាប់គម្លាតរវាងរូបធាតុងងឹត និងរូបធាតុធម្មតា។

សារធាតុងងឹត ដែលជាសារធាតុងាយយល់ដែលភាគច្រើននៅតែមិនស្គាល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងរឹងមាំតាមរយៈអន្តរកម្មទំនាញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ធម្មជាតិពិតប្រាកដរបស់វានៅតែបន្តគេចចេញពីអ្នករូបវិទ្យាទូទាំងពិភពលោក។ សម្មតិកម្ម photon ងងឹត ដែលបង្ហាញពីអត្ថិភាពនៃភាគល្អិតដ៏ធំ ដែលដើរតួជាច្រករវាងផ្នែកងងឹត និងរូបធាតុធម្មតា បានទទួលការទាក់ទាញក្នុងការយល់ដឹងអំពីរឿងប្រឌិតនេះ។

សាស្ត្រាចារ្យ Anthony Thomas សាស្ត្រាចារ្យរូបវិទ្យានៅសកលវិទ្យាល័យ Adelaide ពន្យល់ថា “ការងាររបស់យើងបង្ហាញថាសម្មតិកម្ម photon ងងឹតត្រូវបានគេពេញចិត្តជាងសម្មតិកម្មគំរូស្តង់ដារក្នុងសារៈសំខាន់នៃ 6.5 sigma ដែលបង្កើតជាភស្តុតាងសម្រាប់ការរកឃើញភាគល្អិត។ របកគំហើញនេះនាំឱ្យយើងកាន់តែខិតជិតមួយជំហានដើម្បីស្វែងយល់ពីធម្មជាតិនៃរូបធាតុងងឹត។

រូបធាតុងងឹតមានច្រើនក្រៃលែងជាងរូបធាតុធម្មតា ដោយមានបរិមាណប្រាំដងនៅក្នុងសកលលោក។ អ្នករូបវិទ្យាចាត់ទុកការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរូបធាតុងងឹតថាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេ។ ហ្វូតុនងងឹត ដែលជាភាគល្អិតសម្មតិកម្មដែលជាប់ទាក់ទងនឹងផ្នែកលាក់កំបាំង មានសក្ដានុពលក្នុងការបម្រើជាឧបករណ៍បញ្ជូនកម្លាំងសម្រាប់រូបធាតុងងឹត។

ដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងអំពីរូបធាតុងងឹត ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានវិភាគពីផលប៉ះពាល់ដែល photon ងងឹតអាចមានលើលទ្ធផលពិសោធន៍ពីដំណើរការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយ inelastic ជ្រៅ។ ដំណើរការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាពីការប៉ះទង្គិចគ្នានៃភាគល្អិតដែលត្រូវបានពន្លឿនទៅជាថាមពលខ្លាំងបំផុត។ តាមរយៈការពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាទាំងនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវអាចទទួលបានព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃពិភពលោក subatomic ។

ក្រុមការងារបានប្រើប្រាស់មុខងារចែកចាយរបស់ Jefferson Lab Angular Momentum (JAM) parton framework analysis global, modify it to account for a dark photon. ការរកឃើញរបស់ពួកគេបានបង្ហាញថាសម្មតិកម្ម photon ងងឹតត្រូវបានគេពេញចិត្តជាងសម្មតិកម្មគំរូស្តង់ដារដោយផ្តល់នូវភស្តុតាងសម្រាប់អត្ថិភាពនៃភាគល្អិតនេះ។

ការ​ស្រាវជ្រាវ​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ​បើក​លទ្ធភាព​ថ្មី​សម្រាប់​ការ​រុករក​ធម្មជាតិ​ដ៏​ស្មុគស្មាញ​នៃ​រូបធាតុ​ងងឹត។ ការយល់ដឹងអំពីរូបធាតុងងឹតមិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការស្រាយអាថ៌កំបាំងនៃសាកលលោកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាការជំរុញចំណេះដឹងរបស់យើងអំពីរូបវិទ្យាជាមូលដ្ឋានផងដែរ។

ប្រភព៖ Journal of High Energy Physics