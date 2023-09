The Untold Stories: អវកាសយានិកស្ត្រីដំបូងរបស់អាមេរិក

Sally Ride ជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកដំបូងគេនៅក្នុងលំហអាកាស បានប្រឈមមុខនឹងសំណួរដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយ មុនពេលការបាញ់បង្ហោះយាន Challenger ឆ្នាំ 1983 ។ អ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់បានសួរនាងពីរបៀបដែលនាងឆ្លើយតបដោយអារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហាអំឡុងពេលហ្វឹកហាត់។ ឧប្បត្តិហេតុនេះ និងរឿងជាច្រើនទៀតត្រូវបានរៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ Loren Grush ដែលមានចំណងជើងថា "The Six: The Untold Stories of America's First Women's astronauts"។ Grush ត្រូវបានបំផុសគំនិតឱ្យសរសេរសៀវភៅនេះ បន្ទាប់ពីមានការងឿងឆ្ងល់អំពីស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលបានហ្វឹកហាត់ជាមួយ Ride ក្នុងថ្នាក់អវកាសយានិកដំបូងបង្អស់របស់ NASA ។ នាងចង់ប្រាប់រឿងរបស់ពួកគេ មិនមែនគ្រាន់តែជារឿង Ride ប៉ុណ្ណោះទេ សៀវភៅនេះស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរលើកដំបូងរបស់ពួកគេ បញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេបានជួបប្រទះក្នុងការងារ និងសំណួរផ្លូវភេទដែលពួកគេត្រូវឆ្លើយ។

វិវរណៈមួយនៃសៀវភៅនេះគឺជារបាយការណ៍ដ៏អាក្រក់មួយពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ដែលបានរិះគន់ NASA ចំពោះកង្វះភាពចម្រុះរបស់វា។ របាយការណ៍​បាន​លើក​ឡើង​ថា មនុស្ស​ស្រី​តែ​មួយ​គត់​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​អវកាស​គឺ​ពីងពាង និង​ស្វា ដែល​បញ្ជាក់​ពី​តម្រូវការ​នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ។ នៅទីបំផុត NASA បានចាប់ផ្តើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជ្រើសរើសបុគ្គលិកដ៏សំខាន់មួយ ហើយស្ត្រីជាង 1,500 នាក់បានដាក់ពាក្យធ្វើជាអវកាសយានិកចន្លោះឆ្នាំ 1976 និង 1977 ។ ដំណើរការជ្រើសរើសបានរួមតូចដល់ស្ត្រី XNUMX នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "The Six" ។

ស្ត្រីទាំងប្រាំមួយនាក់នេះ រួមជាមួយនឹងអវកាសយានិកប្រុសជាច្រើននាក់ដែលមានប្រវត្តិចម្រុះ ត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យចាប់ផ្តើមការហ្វឹកហាត់របស់ពួកគេនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Johnson ក្នុងទីក្រុងហ៊ូស្តុនក្នុងឆ្នាំ 1978។ ស្ត្រីនៅក្នុងក្រុមមាន Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher និង រ៉ា សេដុន។ គ្មានពួកគេណាម្នាក់ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលឱ្យហោះហើរយន្តហោះនោះទេ ប៉ុន្តែការបន្ថែមតួនាទី "អ្នកឯកទេសបេសកកម្ម" បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងវេជ្ជបណ្ឌិតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ NASA ។

ជាច្រើនទស្សវត្សរ៍ក្រោយមក សំណួរដែលចោទឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានទៅកាន់ស្ត្រីទាំងនេះ នៅតែធ្វើឱ្យអ្នកអានភ្ញាក់ផ្អើល។ សំណួរឆ្នាំ 1983 ទៅកាន់ Sally Ride អំពីការយំអំឡុងពេលហ្វឹកហាត់ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីអាកប្បកិរិយាទូទៅនៅពេលនោះ។ សៀវភៅរបស់ Grush បង្ហាញពន្លឺលើឧបសគ្គដែលស្ត្រីទាំងនេះជួបប្រទះ និងវឌ្ឍនភាពដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពចម្រុះក្នុងការរុករកអវកាស។

ប្រភព:

- រឿងរ៉ាវដែលមិនអាចពន្យល់បាននៃអវកាសយានិកស្ត្រីដំបូងរបស់អាមេរិកដោយ Loren Grush

- អត្ថបទរបស់ CNN ដោយ Ashley Strickland៖ "រឿង Untold Stories of America First Women's Astronauts" បង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ NASA ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ