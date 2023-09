កោសិកាមនុស្សធ្វើតាមលំនាំនៃទំហំ និងចំនួន

By

នៅក្នុងការសិក្សាថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុង Proceedings of the National Academy of Sciences អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ McGill បានរកឃើញគំរូដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅក្នុងកោសិការបស់មនុស្សដែលហាក់ដូចជាធ្វើតាមស៊ីមេទ្រីគណិតវិទ្យាដែលជាប់លាប់នៅទូទាំងសារពាង្គកាយទាំងមូល។ ការសិក្សាបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងបញ្ច្រាសរវាងទំហំកោសិកា និងចំនួនដែលបង្ហាញពីការដោះដូររវាងអថេរទាំងនេះ។

ទំហំ និងចំនួនកោសិកាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលូតលាស់ និងមុខងារនៃរាងកាយមនុស្ស។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រហូតមកដល់ពេលនេះ មិនទាន់មានការសិក្សាទូលំទូលាយណាមួយបានពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងរវាងកត្តាទាំងនេះនៅទូទាំងសារពាង្គកាយមនុស្សទាំងមូលនោះទេ។ ដើម្បីបំពេញចន្លោះនេះ ក្រុមស្រាវជ្រាវបានចងក្រងទិន្នន័យពីប្រភពដែលបានបោះពុម្ពជាង 1,500 ដើម្បីបង្កើតសំណុំទិន្នន័យលម្អិតនៃទំហំក្រឡា និងរាប់តាមប្រភេទកោសិកាសំខាន់ៗ។

ការរកឃើញនៃការសិក្សាបង្ហាញថានៅពេលដែលទំហំកោសិកាកើនឡើង ចំនួនកោសិកាថយចុះ ហើយផ្ទុយទៅវិញ។ នេះមានន័យថាកោសិកានៅក្នុងថ្នាក់ទំហំដែលបានផ្តល់ឱ្យរួមចំណែកស្មើៗគ្នាទៅនឹងជីវម៉ាសកោសិកាសរុបរបស់រាងកាយ។ ទំនាក់ទំនងរវាងទំហំកោសិកា និងចំនួនរាប់មានពិតលើប្រភេទកោសិកា និងថ្នាក់ទំហំផ្សេងៗ ដែលបង្ហាញពីគំរូស្របគ្នានៃ homeostasis ។

អ្នកស្រាវជ្រាវបានប៉ាន់ប្រមាណថាបុរសមានកោសិកាប្រហែល 36 ពាន់ពាន់លាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេ ខណៈដែលមនុស្សស្រីមានកោសិកាប្រហែល 28 ពាន់ពាន់លាន ហើយក្មេងអាយុដប់ឆ្នាំមានកោសិកាប្រហែល 17 ពាន់ពាន់លាន។ ការចែកចាយជីវម៉ាសកោសិកាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកោសិកាសាច់ដុំ និងខ្លាញ់ ខណៈដែលកោសិកាឈាមក្រហម ប្លាកែត និងកោសិកាឈាមសមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់លើចំនួនកោសិកា។

គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ប្រភេទកោសិកានីមួយៗរក្សាជួរទំហំលក្ខណៈដែលនៅតែមានឯកសណ្ឋានពេញមួយការអភិវឌ្ឍន៍របស់បុគ្គល។ គំរូនេះគឺស្របគ្នាលើប្រភេទថនិកសត្វ ដែលបង្ហាញពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃជីវវិទ្យាកោសិកា។

សរុបមក ការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគ្រស្មាញរវាងទំហំកោសិកា និងចំនួននៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស។ ការរកឃើញនេះផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ និងដំណើរការនៃកោសិកា ដោយបើកផ្លូវថ្មីសម្រាប់ការរុករកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យជីវវិទ្យា។

