ការពិសោធន៍ NA64 រកឃើញការទម្លាយក្នុងការស្វែងរកបញ្ហាងងឹត

ការពិសោធន៍ NA64 នៅ CERN កំពុងធ្វើឱ្យមានការបោះជំហានយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកសារធាតុងងឹត ជាពិសេសនៅក្នុងគំរូវត្ថុងងឹតកម្ដៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាគល្អិតរង GeV ។ នៅក្នុងការបោះពុម្ភផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុង APS Physical Review Letters ការពិសោធន៍បានបង្ហាញពីរបកគំហើញដ៏សាមញ្ញមួយ៖ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃអន្តរកម្មដែលសម្របសម្រួលដោយ photon A0 ដែលពិបាកយល់។

រូបធាតុងងឹតដែលជាធាតុមើលមិនឃើញដែលបង្កើតជាផ្នែកសំខាន់នៃម៉ាសរបស់សកលលោកនៅតែជាអាថ៌កំបាំងក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ។ គំរូវត្ថុធាតុងងឹតកម្ដៅ ជាពិសេសអ្នកដែលបង្ហាញពីភាគល្អិតរង GeV បានលេចចេញជាបេក្ខភាពដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញក្នុងដំណើរស្វែងរកដើម្បីស្រាយអាថ៌កំបាំងនេះ។

យោងតាមគំរូទាំងនេះ រូបធាតុងងឹត និងរូបធាតុធម្មតាគឺធ្លាប់ស្ថិតក្នុងលំនឹងកម្ដៅ ដោយធ្វើឱ្យអព្យាក្រឹតទៅវិញទៅមកក្នុងអត្រាសមមូល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលសកលលោកបានពង្រីក និងចុះត្រជាក់ លំនឹងនេះត្រូវបានរំខាន ដោយបន្សល់ទុកនូវដង់ស៊ីតេនៃសារធាតុងងឹតដែលនៅសេសសល់។ ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពនេះ ទម្រង់អន្តរកម្មថ្មីមួយដែលភ្ជាប់សារធាតុងងឹត និងភាគល្អិតគំរូស្តង់ដារគឺត្រូវការជាចាំបាច់។

ស្នូលនៃអន្តរកម្មនេះស្ថិតនៅលើ photon ងងឹត A0 ដែលដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងរូបធាតុងងឹត χ និងរូបធាតុធម្មតា។ អន្តរកម្មគឺអាស្រ័យលើពាក្យលាយ kinetic (ϵ/2)F0μνFμν ដែល Fμν និង F0μν តំណាងឱ្យភាពតានតឹងនៃវាល photon និង photon ងងឹត ហើយϵ តំណាងឱ្យកម្លាំងលាយ។

photon A0 ងងឹតដែលភ្ជាប់ជាមួយក្រុមរង្វាស់ UD(1) ដែលខូចដោយឯកឯង មានកម្លាំងភ្ជាប់ងងឹត eD ។ ការភ្ជាប់នេះត្រូវបានបង្ហាញជា Lint = -eDA0μJμD ដោយ JD តំណាងឱ្យចរន្តវត្ថុងងឹត។ លើសពីនេះទៀតពាក្យលាយបង្កើតអន្តរកម្ម Lint = ϵeA0μJμemរវាង A0 និងចរន្តអេឡិចត្រុងJμemដែល e តំណាងឱ្យការភ្ជាប់អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។

ការយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគ្រស្មាញទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ ដោយសារពួកវាបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ស្រាយអាថ៌កំបាំងនៃរូបធាតុងងឹត និងអន្តរកម្មរបស់វាជាមួយនឹងគំរូស្តង់ដារនៃរូបវិទ្យាភាគល្អិត។

ដើម្បីរុករកភាពស្មុគ្រស្មាញនៃគំរូមាត្រដ្ឋានកម្ដៅ និងរូបធាតុងងឹត fermionic អ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវតែសិក្សាឱ្យបានហ្មត់ចត់នូវចន្លោះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការស្វែងយល់ពីអត្ថិភាពដែលបានព្យាករណ៍នៃភាគល្អិតរង GeV χ ដែលអាចមានទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា៖ មាត្រដ្ឋាន Majorana ឬភាគល្អិត pseudo-Dirac ដែលទាំងអស់ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយ photon ងងឹត A0 ។

ការកំណត់តម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលកំណត់ផ្នែកឆ្លងកាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញ ដង់ស៊ីតេរូបធាតុងងឹតដែលពឹងផ្អែក និងកម្លាំងភ្ជាប់ងងឹត αD គឺចាំបាច់ក្នុងការរុករកនេះ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីអន្តរកម្មរវាងការលាយរបស់ photon ងងឹត ϵ និងការភ្ជាប់ αD ដែលបញ្ចេញពន្លឺលើធម្មជាតិនៃរូបធាតុងងឹត។

ការពិសោធន៍ NA64 នៅ CERN គឺនៅជួរមុខនៃការស្វែងរកសារធាតុងងឹតរង GeV ។ តាមរយៈការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអេឡិចត្រុង 100 GeV និងគោលដៅសកម្ម ការពិសោធន៍នេះមានគោលបំណងបង្ហាញពីអាថ៌កំបាំងនៃសារធាតុងងឹត sub-GeV ។ ការរៀបចំពិសោធន៍ រួមមានឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ វិសាលគមម៉ាញេទិក កាឡូរី និងឧបករណ៍រាវរកផ្សេងៗ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកំណត់ និងកំណត់លក្ខណៈភាគល្អិត។

ម៉ាញេទិក spectrometer គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតឡើងវិញនូវភាពជាក់លាក់នៃសន្ទុះរបស់អេឡិចត្រុងដែលចូលមកជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ 1% ។ រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយឧបករណ៍រាវរកដូចជា Micromegas និងអង្គជំនុំជម្រះចំបើង ការពិសោធន៍ផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏ទូលំទូលាយនៃអន្តរកម្មភាគល្អិត។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការស្វែងរកសារធាតុងងឹតរង GeV មកជាមួយបញ្ហាប្រឈម ជាពិសេសក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងសញ្ញាផ្ទៃខាងក្រោយដែលអាចលាក់បាំងការរកឃើញដែលចង់បាន។ ប្រភពផ្ទៃខាងក្រោយទាំងនេះរួមមានការបាត់បង់ dimuon, mistagged μ, π, K decays, escape neutrals និង punchthrough of neutral hadrons ។ អ្នកស្រាវជ្រាវប្រើបច្ចេកទេសច្នៃប្រឌិតដើម្បីកាត់បន្ថយសញ្ញាផ្ទៃខាងក្រោយទាំងនេះ ដោយប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើសដែលគាំទ្រដោយការក្លែងធ្វើ និងការវិភាគទិន្នន័យដើម្បីកំណត់ និងបដិសេធសញ្ញាដែលមិនចង់បាន។

ការវិភាគស្ថិតិដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាងងឹត។ តាមរយៈបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ អ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់ដែនកំណត់ខាងលើលើកម្លាំងលាយ ϵ ដែលនាំមកនូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃដល់ពន្លឺ។ លទ្ធផលនៃការពិសោធ NA64 បានបង្កើតកម្រិតនៃការបដិសេធកម្រិតទំនុកចិត្ត 90% សម្រាប់ ϵ ដោយបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងស្មុគ្រស្មាញរវាង ϵ និងម៉ាស់ A0 ។ លទ្ធផលទាំងនេះមានសក្តានុពលក្នុងការកែប្រែការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីបញ្ហាងងឹត ដោយបើកផ្លូវថ្មីសម្រាប់ការរុករក និងស្រាវជ្រាវ។

ផលប៉ះពាល់នៃការរកឃើញនៃការពិសោធន៍ NA64 ពង្រីកហួសពីមន្ទីរពិសោធន៍ ដោយផ្តល់នូវឧបសគ្គលើគំរូវត្ថុងងឹតកម្ដៅ។ ប្លង់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសម្រាប់ភាគល្អិតនៃរូបធាតុងងឹតមានម៉ាស់ទាប (y; mχ) និង (αD; mχ) ផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលសេណារីយ៉ូរូបធាតុងងឹតមួយចំនួនប្រឈមមុខ និងជំរុញឱ្យមានការរុករកបន្ថែមទៀត។

ជាមួយនឹងរបកគំហើញនីមួយៗ យើងខិតទៅជិតការស្រាយបំភ្លឺនៃបញ្ហាងងឹត និងការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីសកលលោក។

