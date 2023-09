ឌីណាមិកញូវតុនដែលបានកែប្រែ៖ ជម្មើសជំនួសដ៏មានសក្តានុពលចំពោះសម្មតិកម្មភពប្រាំបួន

នៅក្នុងអត្ថបទដែលបានចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដែលមានចំណងជើងថា "Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis" សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែករូបវិទ្យា Kate Brown និង Harsh Mathur នៃសាកលវិទ្យាល័យ Case Western Reserve ពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលដែលកាឡាក់ស៊ី Milky Way នឹងមានលើវត្ថុនៅក្នុងព្រះអាទិត្យខាងក្រៅ។ ប្រព័ន្ធ ប្រសិនបើច្បាប់នៃទំនាញផែនដីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Modified Newtonian Dynamics (MOND) ជាជាងច្បាប់ទំនាញរបស់ញូតុន។

MOND ស្នើថា ច្បាប់ទំនាញទំនាញរបស់ញូតុន ក្លាយជាការពិត រហូតដល់ចំណុចដែលការបង្កើនល្បឿនទំនាញក្លាយជាតូចល្មមសម្រាប់របបទំនាញផ្សេងដើម្បីគ្រប់គ្រង។ Brown និង Mathur ដែលធ្លាប់សិក្សាពីឥទ្ធិពលរបស់ MOND លើឌីណាមិកកាឡាក់ស៊ី បានរកឃើញចំណាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីលើទ្រឹស្ដីនេះ បន្ទាប់ពីក្រុមតារាវិទូបានប្រកាសនៅឆ្នាំ 2016 ថាវត្ថុមួយចំនួននៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យខាងក្រៅបង្ហាញពីភាពមិនធម្មតានៃគន្លងដែលអាចត្រូវបានពន្យល់ដោយវត្តមានរបស់ភពទីប្រាំបួន។

អ្នកស្រាវជ្រាវមានគោលបំណងកំណត់ថាតើទិន្នន័យដែលគាំទ្រសម្មតិកម្ម Planet Nine នឹងច្រានចោល MOND ដែរឬទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេបានរកឃើញថា MOND ព្យាករណ៍ពីឥទ្ធិពលចង្កោម ដែលត្រូវបានសង្កេតដោយតារាវិទូ។ ពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសំណុំទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នមានកម្រិតពេកក្នុងការទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលអាចទុកចិត្តបាន ដោយទុកកន្លែងសម្រាប់លទ្ធភាពជាច្រើនដែលត្រូវយកមកពិចារណា។

Brown បានពន្យល់ថា ដោយមិនគិតពីលទ្ធផល ការស្រាវជ្រាវនេះសង្កត់ធ្ងន់លើសក្តានុពលសម្រាប់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យខាងក្រៅ ដើម្បីបម្រើជាបន្ទប់ពិសោធន៍សម្រាប់សាកល្បងទំនាញផែនដី និងស្វែងរកបញ្ហាជាមូលដ្ឋានក្នុងរូបវិទ្យា។

ទិនានុប្បវត្តិតារាសាស្ត្រ ដែលអត្ថបទនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ គឺជាការបោះពុម្ភផ្សាយជាសាធារណៈប្រចាំខែ ដែលបានពិនិត្យដោយមិត្តភ័ក្តិរបស់សមាគមតារាសាស្ត្រអាមេរិក។

និយមន័យៈ

- Modified Newtonian Dynamics (MOND)៖ ទ្រឹស្ដីមួយដែលស្នើឱ្យមានរបបជំនួសនៃឥរិយាបទទំនាញផែនដី នៅពេលដែលការបង្កើនល្បឿនទំនាញក្លាយជាតូចគ្រប់គ្រាន់។

– ច្បាប់ទំនាញរបស់ញូតុន៖ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដែលបញ្ជាក់ថា កម្លាំងទំនាញរវាងវត្ថុពីរគឺសមាមាត្រដោយផ្ទាល់ទៅនឹងផលគុណនៃម៉ាស់របស់វា ហើយសមាមាត្រច្រាសទៅនឹងការ៉េនៃចម្ងាយរវាងពួកវា។

ប្រភព:

- "បានកែប្រែថាមវន្តញូវតុនជាជម្រើសមួយចំពោះសម្មតិកម្មភពផែនដីទាំងប្រាំបួន" - ទិនានុប្បវត្តិតារាសាស្ត្រ