ដាយណូស័រ avialan theropod ដែលមានអាយុ 150 លានឆ្នាំ ដែលមានឈ្មោះថា Fujianvenator prodigiosus ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិន ដែលបង្ហាញពន្លឺលើការវិវត្តន៍ដំបូងនៃសត្វស្លាប និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីលើដីចុង Jurassic ។ Avialans គឺជាសត្វស្លាបដែលរួមបញ្ចូលសត្វស្លាបសម័យទំនើបទាំងអស់ ប៉ុន្តែមិនមែន Deinonychus ឬ Troodon ទេ។

រហូតមកដល់ពេលនេះ ការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីការវិវត្តន៍ដំបូងបំផុតនៃសត្វស្លាបមានកម្រិតដោយសារតែកង្វះហ្វូស៊ីលពីសម័យ Jurassic ក្រៅពីយុគសម័យ Jurassic Yanliao Biota នៅភាគឦសាននៃប្រទេសចិន និងថ្មកំបោរ Solnhofen របស់អាល្លឺម៉ង់។ ការរកឃើញទាំងនេះមានគម្លាតប្រហែល 30 លានឆ្នាំរវាង Jurassic និងសត្វស្លាប Cretaceous ដែលចាស់ជាងគេដែលគេស្គាល់។ សត្វស្លាប Jurassic មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយអំពីប្រភពដើមនៃការវិវត្តន៍នៃសត្វស្លាប និងការដោះស្រាយភាពចម្រូងចម្រាសខាងហ្សែនជុំវិញប្រភពដើមរបស់វា។

ទ្រឹស្ដីសត្វស្លាបថ្មីឈ្មោះ Fujianvenator prodigiosus បង្ហាញការរួមបញ្ចូលតែមួយគត់នៃ morphologies ចែករំលែកជាមួយ avialans, troodontids និង dromaeosaurids ដែលបង្ហាញពីការវិវត្តន៍ mosaic នៅក្នុងការវិវត្តន៍របស់បក្សីដំបូង។ ខណៈពេលដែលសរីរវិទ្យានៃហ្វូជៀនវេនទ័រ តម្រឹមតាមសមាមាត្រអវយវៈរបស់បក្សីធម្មតា ស្ថាបត្យកម្មនៃជើងខាងក្រោយរបស់វាគឺខុសពីធម្មតា។ ជើងខាងក្រោមដែលពន្លូត និងលក្ខណៈផ្សេងទៀតបង្ហាញថា Fujianvenator អាចរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដូចវាលភក់ ជាអ្នករត់ល្បឿនលឿន ឬជើងវែងដែលតំណាងឱ្យតំបន់អេកូឡូស៊ីដែលមិនស្គាល់ពីមុនសម្រាប់សត្វស្លាបដំបូង។

ហ្វូស៊ីលហ្វូស៊ីលនៃហ្វូជៀនវ៉នទ័រ ត្រូវបានគេរកឃើញនៅតំបន់ចុង ជូរ៉ាស៊ីក ហ្សេងហេ ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តហ្វូជៀន ប្រទេសចិន។ ការប្រមូលផ្តុំហ្វូស៊ីលឆ្អឹងកងដែលបានរកឃើញនៅកន្លែងនេះរួមមាន teleosts, testudines និង choristoderes ដែលផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃទៅកាន់សត្វក្នុងតំបន់ក្នុងអំឡុងពេលចុង Jurassic-Early Cretaceous។ Zhenghe Fauna ផ្តល់នូវភស្តុតាងនៃសត្វនៅលើដី និងផ្តល់ឱកាសថ្មីសម្រាប់ការសិក្សាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចុង Jurassic ។

ការរកឃើញ Fujianvenator និង Zhenghe Fauna ពង្រីកចំនេះដឹងរបស់យើងអំពីការវិវត្តន៍របស់សត្វស្លាប និងភាពសម្បូរបែបនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីលើដីចុង Jurassic ។ ការបន្តការរុករកតំបន់នេះត្រូវបានគេគ្រោងនឹងបង្ហាញការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីរយៈពេលដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ផែនដី។

