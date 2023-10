ប្រហោងខ្មៅអាចមាននៅក្នុងគូដែលមានតុល្យភាពឥតខ្ចោះ, ការសិក្សាបង្ហាញ

By

អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Southampton រួមជាមួយសហការីមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge និង Barcelona បានរកឃើញថាប្រហោងខ្មៅអាចមានសក្តានុពលជាគូដែលមានតុល្យភាពឥតខ្ចោះ និងរក្សាលំនឹងដោយកម្លាំងលោហធាតុ ដោយធ្វើត្រាប់តាមប្រហោងខ្មៅយក្សតែមួយ។ ការរកឃើញនេះប្រឈមនឹងទ្រឹស្ដីសាមញ្ញអំពីប្រហោងខ្មៅ ដែលបង្ហាញថាពួកវាអាចមានត្រឹមតែជាវត្ថុឯកោក្នុងលំហប៉ុណ្ណោះ។

ប្រហោងខ្មៅគឺជាវត្ថុតារាសាស្ត្រដែលមានទំនាញទំនាញខ្លាំងមិនគួរឱ្យជឿ ខ្លាំងដែលគ្មានអ្វីសូម្បីតែពន្លឺអាចគេចផុតពីពួកវាបាន។ ពួកវាមានក្រាស់ខ្លាំង ជាមួយនឹងម៉ាស់ដែលអាចដាក់ផែនដីទាំងមូលទៅក្នុងលំហតូចមួយ។

យោងតាមទ្រឹស្ដីសាមញ្ញដែលផ្អែកលើទ្រឹស្ដីនៃទំនាក់ទំនងទូទៅរបស់អែងស្តែង ប្រហោងខ្មៅអាចមានជាវត្ថុឋិតិវន្ត ឬវិលជុំវិញដោយខ្លួនវាផ្ទាល់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្លាំងទំនាញនៅទីបំផុតបានទាក់ទាញ និងបុកពួកវាជាមួយគ្នា។ ការសន្មត់នេះជាការពិតនៅពេលពិចារណាលើសកលលោកឋិតិវន្ត ប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាបើសកលលោកកំពុងពង្រីកឥតឈប់ឈរ?

អ្នកស្រាវជ្រាវបានណែនាំថា នៅក្នុងសកលលោកដែលរីកធំឡើង ប្រហោងខ្មៅគូអាចមានភាពចុះសម្រុងគ្នា បង្កើតការបំភាន់នៃប្រហោងខ្មៅតែមួយ។ នេះគឺអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែថេរ cosmological ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាថាមពលងងឹតដែលត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងទ្រឹស្តីរបស់ Einstein ។ ថេរនៃលោហធាតុវិទ្យាបណ្តាលឱ្យសកលលោកបង្កើនល្បឿនក្នុងអត្រាថេរ ដែលប៉ះពាល់ដល់អន្តរកម្ម និងអត្ថិភាពនៃប្រហោងខ្មៅ។

តាមរយៈវិធីសាស្រ្តលេខស្មុគ្រស្មាញ ក្រុមការងារបានបង្ហាញថា ប្រហោងខ្មៅឋិតិវន្តចំនួនពីរអាចមាននៅក្នុងលំនឹង ដែលការទាក់ទាញទំនាញរបស់ពួកវាត្រូវបានប្រឆាំងដោយការពង្រីកដែលទាក់ទងនឹងថេរលោហធាតុ។ នេះមានន័យថា សូម្បីតែនៅក្នុងសកលលោកដែលរីកធំឡើងក៏ដោយ ក៏ប្រហោងខ្មៅរក្សាចម្ងាយថេរពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ កម្លាំងទំនាញទូទាត់សងសម្រាប់ការពង្រីកដែលព្យាយាមទាញពួកវាឱ្យដាច់។

ពីចម្ងាយ ប្រហោងខ្មៅមួយគូនៅក្នុងលំនឹងនឹងលេចឡើងជាប្រហោងខ្មៅតែមួយ ដែលធ្វើឱ្យវាពិបាកក្នុងការបែងចែករវាងទាំងពីរ។ ការរកឃើញនេះបើកលទ្ធភាពសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបន្ថែម ដោយសារតែទ្រឹស្ដីនេះក៏អាចអនុវត្តចំពោះការបង្វិលប្រហោងខ្មៅ និងអាចមានលទ្ធភាពសូម្បីតែប្រហោងខ្មៅច្រើន។

ការសិក្សានេះធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Southampton សាកលវិទ្យាល័យ Cambridge និងសាកលវិទ្យាល័យ Barcelona ។ ការរកឃើញរបស់ពួកគេត្រូវបានបោះពុម្ពនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ Physical Review Letters ហើយក្រដាសនេះត្រូវបានពិនិត្យជាអត្ថបទទស្សនៈ។

ប្រភព:

- សាស្ត្រាចារ្យ Oscar Dias (University of Southampton)

- សាស្ត្រាចារ្យ Gary Gibbons (សាកលវិទ្យាល័យ Cambridge)

- សាស្ត្រាចារ្យ Jorge Santos (សាកលវិទ្យាល័យ Cambridge)

- វេជ្ជបណ្ឌិត Benson Way (សាកលវិទ្យាល័យ Barcelona)

- 'Static Black Binaries in de Sitter Space' - លិខិតពិនិត្យរាងកាយ