Hubert Reeves៖ តារារូបវិទ្យា និងអ្នកទំនាក់ទំនងវិទ្យាសាស្ត្រ

Hubert Reeves តារារូបវិទ្យាជនជាតិកាណាដា-បារាំង ដែលបានទទួលមរណៈភាពនាពេលថ្មីៗនេះ ក្នុងអាយុ 91 ឆ្នាំ មិនត្រឹមតែជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏លេចធ្លោផងដែរ។ កើតនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ក្នុងឆ្នាំ 1932 Reeves បានបង្កើតចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះតារាសាស្ត្រតាំងពីក្មេង ស្វែងយល់ពីពិភពធម្មជាតិ និងសិក្សាតារាជាតារាវិទូស្ម័គ្រចិត្ត។ ការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ជាមួយនឹងភពផែនដីបាននាំឱ្យគាត់បន្តអាជីពផ្នែករូបវិទ្យាតារាសាស្ត្រ ហើយទីបំផុតទទួលបានបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Cornell និងក្លាយជាអ្នកប្រឹក្សាសម្រាប់កម្មវិធីអវកាសរបស់ NASA ។

Reeves ត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការពន្យល់ពីគំនិតវិទ្យាសាស្រ្តដ៏ស្មុគស្មាញដល់សាធារណជនទូទៅ ហើយគាត់ចង់ចែករំលែកក្ដីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រ និងសកលលោកជាមួយទស្សនិកជនទូលំទូលាយ។ នៅឆ្នាំ 1981 គាត់បានបោះពុម្ពសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា "Patience dans l'Azur" (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education) ដែលបានក្លាយជាសៀវភៅលក់ដាច់បំផុតនៅប្រទេសបារាំង ហើយត្រូវបានបកប្រែជា 25 ភាសា។ សៀវភៅនេះបានទទួលការសរសើរចំពោះសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការប្រែក្លាយរូបវិទ្យាតារាសាស្ត្រទៅជាបិសាចវីរភាព ហើយវាពង្រឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ Reeves ក្នុងនាមជាអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ជំនាញ។

ពេញមួយអាជីពរបស់គាត់ Reeves បានសរសេរសៀវភៅជាង 40 ក្បាល រួមទាំងចំណងជើងជាច្រើនសម្រាប់កុមារ។ គាត់បានក្លាយជាមុខមាត់ដែលធ្លាប់ស្គាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បារាំង ដោយបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាអក្សរសាស្ត្រដ៏ពេញនិយម និងទាក់ទាញទស្សនិកជនជាមួយនឹងសក់ពណ៌សព្រៃ ភ្នែកព្រិចៗ និងការសង្កត់សំឡេងរបស់ Quebec ។ អាកប្បកិរិយាប្រកបដោយមន្តស្នេហ៍ និងទាក់ទាញរបស់គាត់បានធ្វើឱ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកនិយាយដែលចង់បាននៅក្នុងពិភពនិយាយភាសាបារាំង ជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសមមូលបារាំងរបស់ Carl Sagan ។

Reeves មិន​ត្រឹម​តែ​ជា​អ្នក​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​ជា​អ្នក​បរិស្ថាន​ឈាន​មុខ​គេ​ផង​ដែរ។ គាត់បានតស៊ូមតិយ៉ាងក្លៀវក្លាសម្រាប់ការការពារធម្មជាតិ និងបានព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លួនឯងដែលមនុស្សជាតិប្រឈមមុខ។ គាត់ជឿថាមនុស្សមិនមែនជាប្រភេទសត្វដែលបានជ្រើសរើសទេ ហើយថាយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់យើងដើម្បីធានាការរស់រានមានជីវិតរបស់យើង។

ការរួមចំណែករបស់ Hubert Reeves ក្នុងវិស័យរូបវិទ្យា និងទំនាក់ទំនងវិទ្យាសាស្ត្របានបន្សល់ទុកនូវឥទ្ធិពលយូរអង្វែង។ សមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់គម្លាតរវាងចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងមនុស្សទូទៅបានបំផុសគំនិតមនុស្សរាប់មិនអស់ឱ្យគិតអំពីអាថ៌កំបាំងនៃសាកលលោក និងស្រឡាញ់ និងការពារពិភពធម្មជាតិ។

