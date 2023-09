វិធីសាស្រ្តថ្មីប្រើ Double-Period RR Lyr Stars ដើម្បីវាស់ចម្ងាយនៃកាឡាក់ស៊ី

By

តារាវិទូបានបង្កើតវិធីសាស្រ្តថ្មីមួយសម្រាប់វាស់ចម្ងាយនៃកាឡាក់ស៊ីបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយប្រើផ្កាយ RR Lyr ពីរដង។ វិធីសាស្រ្តនេះលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការសង្កេត spectroscopic និងមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនគំរូនៃកាឡាក់ស៊ីជាមួយនឹងចម្ងាយច្បាស់លាស់ជាង 20 ដង។

ផ្កាយ RR Lyr កំពុងតែលោតអថេរដែលភ្លឺជាងព្រះអាទិត្យរបស់យើង 100 ដង ហើយមានអាយុកាលច្រើនជាងពីរដង។ ពួកគេអាចបម្រើជា "ទៀនស្ដង់ដារ" សម្រាប់វាស់ចម្ងាយកាឡាក់ស៊ី ដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងរយៈពេល pulsation និងពន្លឺរបស់ពួកគេ។ ផ្កាយទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការវាស់ចម្ងាយ រួមជាមួយនឹង Cepheids បុរាណសម្រាប់កាឡាក់ស៊ីដែលនៅជិតយើង។

នៅក្នុងការសិក្សាថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Nature Astronomy តារាវិទូមកពី National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences បានស្នើឱ្យប្រើប្រាស់ផ្កាយ RR Lyr រយៈពេលពីរដងដើម្បីវាស់ចម្ងាយកាឡាក់ស៊ីជាមួយនឹងកំហុសចម្ងាយដ៏ល្អប្រសើរពី 1-2% ។

ផ្កាយ RR Lyr រយៈពេលទ្វេរដងមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ព្រោះវាបង្ហាញការកន្ត្រាក់ជាមួយនឹងរយៈពេលច្រើនជាងមួយ។ កំឡុងពេលទាំងពីរត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់តារាដូចជាម៉ាស និងភាពសម្បូរបែបនៃធាតុ។ តាមរយៈការសិក្សារយៈពេលទាំងពីរនេះ តារាវិទូអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងនៃពន្លឺតាមកាលកំណត់ដោយឯករាជ្យនៃភាពបរិបូរណ៍នៃធាតុ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាស់ចម្ងាយដោយផ្អែកតែលើរូបវិទ្យាប៉ុណ្ណោះ។

វិធីសាស្រ្តថ្មីនេះផ្តល់នូវវិធីមួយដើម្បីទទួលបានការវាស់ចម្ងាយនៃកាឡាក់ស៊ីនៅជិតៗពីការថតរូបភាពតែមួយមុខ ដោយមិនពឹងផ្អែកលើការសង្កេតតាមបែបទស្សនីយភាព។ យោងតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Licai Deng អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅ NAOC និងជាសហអ្នកនិពន្ធនៃការស្រាវជ្រាវ វិធីសាស្រ្តនេះមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនគំរូនៃកាឡាក់ស៊ីជាមួយនឹងការវាស់ចម្ងាយភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ដោយកត្តា 20 ឬច្រើនជាងនេះ។

ផ្កាយ RR Lyr រយៈពេលទ្វេរដងមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវការវាស់វែងចម្ងាយដ៏ត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏មានព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃអំពីភាពសម្បូរបែបនៃធាតុផងដែរ។ នៅពេលអនាគត ជាមួយនឹងការមកដល់នៃកែវយឺតទំនើបៗ ដូចជាតេឡេស្កុបស្ថានីយ៍អវកាសចិន និង Vera C. Rubin Observatory ផ្កាយ RR Lyr រាប់ម៉ឺនគ្រាប់នៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីក្បែរនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានរកឃើញ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រវាស់ចម្ងាយដោយផ្អែកលើផ្កាយទាំងនេះ ក្រុមតារាវិទូសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតផែនទី 3D នៃក្រុម Local Group និងទទួលបានថេរ Hubble ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។

សរុបមក ការប្រើប្រាស់ផ្កាយ RR Lyr រយៈពេលទ្វេរដង ជាសូចនាករពីចម្ងាយ ផ្តល់នូវមធ្យោបាយដ៏ជោគជ័យមួយសម្រាប់ជំរុញការយល់ដឹងរបស់យើងអំពី cosmos និងកាឡាក់ស៊ីដ៏ធំនៅក្នុងវា។

ប្រភព:

- Chen, X., Zhang, J., Wang, S., & Deng, L. (2023) ។ ការប្រើប្រាស់ផ្កាយ RR Lyrae របៀបពីរដងជាសូចនាករចម្ងាយដ៏រឹងមាំ និងលោហធាតុ។ តារាសាស្ត្រធម្មជាតិ។

- ឥណទានរូបភាព៖ NAOC