ថាសខូចទ្រង់ទ្រាយរបស់មីលគីវ៉េ និងតួនាទីនៃបញ្ហាងងឹត

ការសិក្សាថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយតារាវិទូ Harvard នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់រូបវិទ្យាតារាសាស្ត្រ | Harvard និង Smithsonian (CfA) បញ្ចេញពន្លឺលើភាពប្លែកនៃឌីសខាងក្រៅរបស់ Milky Way Galaxy ។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា រូបរាងដែលឆេះ និងផ្ទុះនៃឌីសអាចពន្យល់បានដោយវត្តមានរបស់ធាតុងងឹតដែលលំអៀងជុំវិញកាឡាក់ស៊ី។ របកគំហើញនេះមិនត្រឹមតែគាំទ្រទ្រឹស្ដីដែលមានស្រាប់អំពីការបង្កើត Milky Way ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីធម្មជាតិដ៏អាថ៌កំបាំងនៃរូបធាតុងងឹតផងដែរ។

មីលគីវ៉េ ស្ថិតនៅក្នុងពពកដែលសាយភាយ ដែលគេស្គាល់ថាជាផ្កាយផ្កាយ ដែលលាតសន្ធឹងឆ្ងាយហួសពីកាឡាក់ស៊ីខ្លួនឯង។ ការសិក្សាពីមុនៗបានកំណត់ថា ផ្កាយផ្កាយមានលំអៀង និងរាងអេលីប។ ផ្អែកលើការរកឃើញនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការសិក្សាថ្មីនេះ បានសន្មត់ថាមានរូបរាងស្រដៀងគ្នាសម្រាប់ធាតុងងឹត ដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃទាំងមូលនៃ Milky Way និងជុំវិញរបស់វា។

ដោយសារសារធាតុងងឹតមិនមានអន្តរកម្មជាមួយពន្លឺទេ វត្តមាន និងលក្ខណៈរបស់វាអាចសន្និដ្ឋានបានតែតាមរយៈវិធីសាស្ត្រប្រយោលប៉ុណ្ណោះ។ ដោយប្រើគំរូដើម្បីគណនាគន្លងរបស់តារាក្នុងស្រទាប់ងងឹត និងរាងពងក្រពើ អ្នកស្រាវជ្រាវអាចទទួលបានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាស្ទើរតែល្អឥតខ្ចោះទៅនឹងការសង្កេតពីមុននៃធម្មជាតិមិនប្រក្រតី និងឆេះនៃថាសរបស់កាឡាក់ស៊ី។

យោងតាមសហអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាគឺ Charlie Conroy និង Lars Hernquist ថាសដែលមានពណ៌ងងឹតផ្តល់នូវការពន្យល់ដ៏ឆើតឆាយសម្រាប់ទាំងទំហំ និងទិសដៅនៃឌីសដែលខូចទ្រង់ទ្រាយរបស់មីលគីវ៉េ។ ខណៈពេលដែលរូបរាងហាឡូបែបនេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងការក្លែងធ្វើ ការសិក្សានេះតំណាងឱ្យការស៊ើបអង្កេតដំបូងនៃឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើកាឡាក់ស៊ីរបស់យើងផ្ទាល់។

លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះក៏បានពង្រឹងគំនិតទូទៅដែលថា មីលគីវ៉េ មានការប៉ះទង្គិចជាមួយកាឡាក់ស៊ីមួយទៀត ដែលជាសេណារីយ៉ូដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានសន្មត់ជាយូរមកហើយ។ វត្តមានរបស់ halo ខុស និងរាងដូចបាល់ទាត់ បង្ហាញថា កាឡាក់ស៊ីជួបប្រទះនឹងព្រឹត្តិការណ៍រួមបញ្ចូលគ្នាមួយ។

ជាងនេះទៅទៀត ការគណនានៃការសិក្សានេះអំពីរូបរាងដែលទំនងនៃវត្ថុធាតុងងឹតអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិ និងលក្ខណៈភាគល្អិតនៃរូបធាតុងងឹតដោយខ្លួនឯង ដែលនៅតែពិបាកយល់ក្នុងវិស័យរូបវិទ្យា។ គម្លាតពីរាងស្វ៊ែរនៅក្នុងទិន្នន័យរបស់កាឡាក់ស៊ីបង្ហាញថាមានដែនកំណត់ចំពោះរបៀបដែលសារធាតុងងឹតធ្វើអន្តរកម្មជាមួយខ្លួនវា។

ប្រសិនបើការរកឃើញទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ នោះពួកគេអាចត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់វិធីសាស្រ្តថ្មីនៃការសិក្សាអំពីបញ្ហាងងឹតដែលមើលមិនឃើញដែលជ្រាបចូលទៅក្នុង cosmos ។ នេះអាចរួមបញ្ចូលបច្ចេកទេសប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការរកឃើញហត្ថលេខា kinematic នៃ dark sub-halos ដែលជារូបធាតុងងឹតតូចៗដែលវិលជុំវិញកាឡាក់ស៊ី។

ការសិក្សានេះបើកឱ្យឃើញនូវលទ្ធភាពដ៏គួរឱ្យរំភើបសម្រាប់ការស្រាយអាថ៌កំបាំងនៃរូបធាតុងងឹត និងទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីការវិវត្តនៃកាឡាក់ស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង។ តាមរយៈការពិនិត្យមើលលក្ខណៈពិសេសប្លែកនៃឌីសរបស់ Milky Way ក្រុមតារាវិទូកំពុងខិតទៅជិតដើម្បីស្វែងយល់ពីភាពស្មុគ្រស្មាញនៃ cosmos ។

ឯកសារយោង:

Han, JJ, Conroy, C. & Hernquist, L. A tilted dark halo origin of the Galactic disk warp and flare ។ Nat Astron (2023) ។ DOI: 10.1038/s41550-023-02076-9