វិធីសាស្រ្តថ្មីដោយប្រើ AI ដើម្បីរកឃើញសញ្ញានៃជីវិតនៅលើភពព្រះអង្គារ និងភពផ្សេងៗទៀត

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្កើតវិធីសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋានលើ Artificial Intelligence (AI) ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីស្វែងរកសញ្ញានៃជីវិតអតីតកាល ឬបច្ចុប្បន្ននៅលើភពអង្គារ និងភពផ្សេងៗទៀត។ វិធីសាស្រ្តដែលត្រូវបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ 'Proceedings of the National Academy of Sciences' ប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីបែងចែករវាងគំរូជីវសាស្ត្រទំនើប និងបុរាណ និងគំរូនៃប្រភពដើម abiotic ជាមួយនឹងអត្រាភាពត្រឹមត្រូវ 90 ភាគរយ។

អ្នកដឹកនាំអ្នកនិពន្ធ Jim Cleaves of the Earth and Planets Laboratory នៅវិទ្យាស្ថាន Carnegie សម្រាប់វិទ្យាសាស្រ្តក្នុងទីក្រុង Washington, DC បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវនេះ។ លោក​បញ្ជាក់​ថា ការ​រក​ឃើញ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​សំខាន់​បី។ ទីមួយ ជីវគីមីវិទ្យាខុសពីគីមីវិទ្យាសរីរាង្គ abiotic នៅកម្រិតមូលដ្ឋាន។ ទីពីរ តាមរយៈការសិក្សាគំរូពីភពអង្គារ និងផែនដីបុរាណ យើងអាចកំណត់ថាតើពួកវាធ្លាប់មានជីវិតឬអត់។ ជាចុងក្រោយ វិធីសាស្រ្តនេះមានសក្តានុពលក្នុងការបែងចែកជីវមណ្ឌលជំនួសពីជីវមណ្ឌលរបស់ផែនដី ដែលអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បេសកកម្មតារាសាស្ត្រនាពេលអនាគត។

មិនដូចវិធីសាស្រ្តធម្មតាដែលពឹងផ្អែកលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណម៉ូលេគុលជាក់លាក់ ឬសមាសធាតុទេ អ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា AI អាចរកឃើញភាពខុសគ្នាតិចតួចនៅក្នុងគំរូម៉ូលេគុលនៃគំរូមួយ។ ពួកគេបានប្រើការវិភាគ chromatography ឧស្ម័ន pyrolysis ដើម្បីបំបែក និងកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្នែកសមាសភាគ បន្ទាប់មកដោយម៉ាស់ spectrometry ដើម្បីកំណត់ទម្ងន់ម៉ូលេគុល។ AI ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីការវិភាគម៉ូលេគុលនៃគំរូ abiotic ឬ biotic ដែលសំបូរទៅដោយកាបូន 134 ដែលគេស្គាល់។

AI បានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយជោគជ័យនូវសំណាកដែលកើតចេញពីភាវៈមានជីវិតដូចជា សំបក ធ្មេញ ឆ្អឹង សត្វល្អិត ស្លឹកស្រូវ សក់មនុស្ស និងកោសិកាដែលរក្សាទុកក្នុងថ្មល្អិតល្អន់។ វាក៏បានបែងចែករវាងសំណល់នៃជីវិតបុរាណដែលផ្លាស់ប្តូរដោយដំណើរការភូគព្ភសាស្ត្រ (ដូចជាធ្យូងថ្ម ប្រេង amber និងហ្វូស៊ីលដែលសម្បូរកាបូន) និងគំរូដែលមានប្រភពដើម abiotic ដូចជាសារធាតុគីមីក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និងអាចម៍ផ្កាយសម្បូរកាបូន។

កាលពីមុន វាមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងការកំណត់ប្រភពដើមនៃសំណាកកាបូនបុរាណជាច្រើន ដោយសារតែម៉ូលេគុលសរីរាង្គមិនថា biotic ឬ abiotic មានទំនោរនឹងថយចុះតាមពេលវេលា។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋានលើ AI ថ្មីនេះ សញ្ញានៃជីវវិទ្យាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងករណីមួយចំនួនដែលត្រូវបានរក្សាទុករាប់រយលានឆ្នាំមកហើយ។

វេជ្ជបណ្ឌិត Robert Hazen មកពីមន្ទីរពិសោធន៍ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការរកឃើញទាំងនេះបើកលទ្ធភាពនៃការស្វែងរកទម្រង់ជីវិតពីភពផ្សេងៗ ឬជីវមណ្ឌល បើទោះបីជាវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីជីវិតដូចដែលយើងដឹងនៅលើផែនដីក៏ដោយ។ លើសពីនេះទៀត ប្រសិនបើសញ្ញានៃជីវិតត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងផ្សេង វិធីសាស្ត្រនេះអាចជួយកំណត់ថាតើជីវិតនៅលើផែនដី និងភពផ្សេងទៀតមានដើមកំណើតដូចគ្នា ឬខុសគ្នា។

ការស្រាវជ្រាវនេះតំណាងឱ្យការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងវិស័យតារាសាស្ត្រ និងផ្តល់នូវលទ្ធភាពថ្មីៗដ៏គួរឱ្យរំភើបសម្រាប់បេសកកម្មនាពេលអនាគតដើម្បីរុករកវត្តមានរបស់ជីវិតលើសពីផែនដី។

