របកគំហើញថ្មី៖ តេឡេស្កុបលឿនរបស់ចិនបង្ហាញកាតាឡុកដ៏ធំនៃប្រភព HI

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិន បានធ្វើការរកឃើញដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ ដោយមានជំនួយពីតេឡេស្កុប XNUMX-meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) របស់ប្រទេសចិន។ ពួកគេបានសាងសង់កាតាឡុកគុណភាពខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៃប្រភពអ៊ីដ្រូសែនអព្យាក្រឹត (HI) លើសពី Galaxy របស់យើង។ សមិទ្ធិផល​នេះ​បាន​លើស​កម្រិត​ចំណេះដឹង​បច្ចុប្បន្ន​ឆ្ងាយ​ណាស់​ទាំង​បរិមាណ និង​គុណភាព។

ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា FAST All Sky HI Survey (FASHI) គម្រោងនេះចំណាយពេលត្រឹមតែ 2020 ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ ចាប់ពីខែសីហា ឆ្នាំ 2023 ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 7,600។ ការស្ទង់មតិបានគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃមេឃប្រហែល 41,741 ដឺក្រេការ៉េ ដោយបង្ហាញពីប្រភពដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ចំនួន XNUMX HI ។ ទំហំគំរូដ៏ធំនេះតំណាងឱ្យការឈានទៅមុខយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីសមាសភាព និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃកាឡាក់ស៊ី។

អ៊ីដ្រូសែន ដែលជាធាតុដ៏សម្បូរបែបបំផុតនៅក្នុងសកលលោក ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើត និងការវិវត្តនៃកាឡាក់ស៊ី។ នៅក្នុងឌីសកាឡាក់ស៊ី HI ដើរតួជាសមាសធាតុសំខាន់មួយរបស់ឧបករណ៍ផ្ទុកផ្កាយ។ តាមរយៈកាតាឡុកនៃប្រភព HI មួយចំនួនធំ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទទួលបានការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះសក្ដានុពល និងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កាឡាក់ស៊ី។

FAST ជាមួយនឹងភាពរសើប និងការដោះស្រាយដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់របស់វា បានបង្ហាញថាជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ការស្ទង់មតិនេះ។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការស្ទង់មតិ HI ពីមុន FAST ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយវិសាលគម និងទំហំកាន់តែខ្ពស់ ការគ្របដណ្តប់កាន់តែទូលំទូលាយ និងគុណភាពទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបានជាង។ សមត្ថភាពរបស់វាអនុញ្ញាតឱ្យរកឃើញសញ្ញា HI ខ្សោយ និងខ្សោយ ដែលពីមុនអ្នកស្រាវជ្រាវមិនអាចចូលបាន។

ក្រុមស្រាវជ្រាវដែលនៅពីក្រោយគម្រោងការបើកការដ្ឋានសាងសង់នេះបានចែករំលែកយ៉ាងសប្បុរសនូវទិន្នន័យអង្កេតដែលទទួលបានដោយ FAST ជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវទូទាំងពិភពលោក។ ទិន្នន័យនេះមានសក្ដានុពលដ៏ធំសម្បើមសម្រាប់ដោះស្រាយការសាកសួរផ្នែកតារាសាស្ត្រជាច្រើន រួមទាំងធម្មជាតិនៃរូបធាតុងងឹត អត្ថិភាពនៃកាឡាក់ស៊ីដែលមិនស្គាល់ខ្សោយ ក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធ និងការវិវត្តន៍នៃ cosmos។

ការ​រក​ឃើញ​នៃ​ការ​ស្ទង់​មតិ​ដ៏​មហិមា​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ផ្សាយ​ក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី SCIENCE CHINA រូបវិទ្យា មេកានិក និង​តារាសាស្ត្រ​ដ៏​ល្បីល្បាញ។ អ្នករួមចំណែកក្នុងការសិក្សានេះ រួមមានអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Guizhou, National Astronomical Observatories ក្រោមបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិន និងសាកលវិទ្យាល័យ Peking ។

ចាប់តាំងពីការសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 11 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 មក FAST បានបង្ហាញខ្លួនឯងថាជាតេឡេស្កុបវិទ្យុដែលមានចានតែមួយដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ជាមួយនឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវស្មើនឹង 30 ទីលានបាល់ទាត់ស្តង់ដារ សមត្ថភាពរបស់វានៅតែបន្តធ្វើឱ្យសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រមានការភ្ញាក់ផ្អើល។ ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទំនាបធម្មជាតិដ៏ជ្រៅ និងមូលនៃខេត្ត Guizhou ភាគនិរតីនៃប្រទេសចិន FAST ឈរជាសញ្ញាបង្ហាញនៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការជំរុញព្រំដែននៃការស្រាវជ្រាវតារាសាស្ត្រ។