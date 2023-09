Intel Starfield ойыншылары үшін графикалық драйвер жаңартуын шығарады

By

Intel компаниясы көптен күткен Starfield ойынын ойнайтын Arc A-Series және Iris Xe GPU пайдаланушылары үшін арнайы әзірленген 31.0.101.4672 нұсқасының жаңа графикалық драйверін шығарды. Бұл жаңарту ойыншылар кездескен бірнеше мәселелерді, соның ішінде жылдамырақ жүктеу уақытын, жақсартылған тұрақтылықты және визуалды артефактілерді азайтады.

Starfield ерте қол жеткізуде іске қосылғаннан кейін, Intel Arc графикалық картасының иелері ойын тәжірибесін бұзатын көптеген ақаулар мен қателерге тап болды. Осы мәселелердің кейбіреулері әсіресе байқалды, мысалы, ойын іске қосылмай қалды немесе іске қосылғаннан кейін көп ұзамай істен шықты. Бұрын Intel компаниясының жаңартылған драйверлер мен оңтайландыруларды қамтамасыз ету тәжірибесін ескере отырып, осы көптен күткен атаққа дайын ойынға дайын драйвері болмағаны таң қалдырды.

Дегенмен, бета драйверінің жаңартуы бірнеше күн бұрын шығарылды, бұл Arc GPU пайдаланушыларына ойынға ерте қол жеткізу сатысында болса да, ақырында енуге мүмкіндік берді. Intel бұл бета драйвері оңтайлы өнімділікті қамтамасыз ету үшін одан әрі жетілдіру мен баптаудан өтетінін растады.

Ең соңғы графикалық драйвер, 31.0.101.4672 WHQL, Starfield-ге қатысты бірнеше нақты мәселелерді, соның ішінде ойынды жүктеу уақытын айтарлықтай қысқарту, тұрақтылықты жақсарту және текстураның бұзылуы мен көріністің жыпылықтауын түзетуді қамтиды.

Осы түзетулерге қарамастан, Intel белсенді жұмыс істеп жатқан ойында белгілі мәселелер бар, мысалы, белгілі бір аумақтардағы қолданбаның тұрақсыздығы, жарық көздеріндегі текстураның жыпылықтауы және нақты нысандардағы текстураның төмен мәліметтері. Intel сонымен қатар Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI және Adobe After Effects сияқты бағдарламалық жасақтаманың басқа тақырыптарына қатысты мәселелерді шешеді.

Сонымен қатар, Intel Arc GPU үшін желдеткіш жылдамдығының түсініксіз жоғарылауын зерттейді. Ойыншылар ең жақсы тұрақтылық үшін алдын ала орнатылған жоғары немесе төменгі параметрлерді таңдауды жалғастыруы керек.

2017 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін шығарылған әртүрлі графикалық карталардағы Starfield өнімділігін жан-жақты талдау үшін Starfield компьютерінің өнімділігі жөніндегі нұсқаулықты қараңыз.

