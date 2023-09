Ыстық ауаны ауыз суға айналдыру: су жинаудағы жаңа серпіліс

By

Остиндегі Техас университетінің зерттеушілері су тапшылығының шешімін табуда айтарлықтай жетістіктерге жетті. Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарияланған соңғы зерттеулерінде олар тек күн энергиясын пайдаланып ыстық ауадан таза ауыз суды алуға қабілетті молекулалық инженерлік гидрогель ойлап тапты.

Гидрогель суды тіпті Фаренгейт 104 градусқа дейін жоғары температурада атмосферадан жылдам және тиімді алуға мүмкіндік береді, бұл оны артық жылуды сезінетін және таза суға қол жетімділігі шектеулі аймақтарға қолайлы етеді. Бұл технологияның көмегімен адамдар қосымша қуат тұтынуды қажет етпей, құрылғыны ашық ауада орналастыру арқылы суды ала алады.

Гидрогель ылғалдылық деңгейіне байланысты гельдік материалдың килограмына 3.5-тен 7 кг-ға дейін су шығара алады. Бұл зерттеуді ерекшелендіретін нәрсе гидрогельдің микрогельдерге бейімделуі, бұл суды алу және босату жылдамдығы мен тиімділігін айтарлықтай арттырады. Гидрогельді микроөлшемді бөлшектерге айналдыра отырып, зерттеушілер бірнеше тәуліктік циклдар арқылы су өндіруді айтарлықтай арттыра алатын жоғары тиімді сорбент жасады.

Технологияны кеңейту келесі маңызды қадам болып табылады. Зерттеушілер өз нәтижелерін бүкіл әлемде пайдалануға болатын таза ауыз суды жасау үшін арзан, портативті шешімге айналдыруды көздеп отыр. Бұл даму таза суға негізгі қолжетімділігі жоқ популяциялардың өмірін өзгертуі мүмкін, мысалы, халықтың 60%-ға жуығы осы мәселеге тап болған Эфиопиядағы.

Технологияның болашақ жоспарлары тиімділікті одан әрі арттыру үшін микрогельдердің инженериясын оңтайландыруды қамтиды. Зерттеушілер сонымен қатар өндіріс шығындарын азайту үшін органикалық материалдарды пайдалануды зерттеп жатыр. Дегенмен, сорбент өндірісін кеңейту және өнімнің беріктігін қамтамасыз етуде қиындықтар әлі де бар. Сонымен қатар, әртүрлі қолданбалы сценарийлер үшін құрылғының портативті нұсқаларын жасау жұмыстары жүргізілуде.

Бұл серпіліс су тапшылығынан зардап шеккен аймақтар үшін үміт шамын қамтамасыз ету мүмкіндігіне ие. Күн энергиясын пайдаланып ыстық ауаны ауыз суға айналдыру мүмкіндігі бізді бүкіл әлем бойынша су тапшылығы мәселелерін жеңілдететін тұрақты шешімге бір қадам жақындатады.

Ақпарат көзі:

Ұлттық ғылым академиясының еңбектері