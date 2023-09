WoW Dragonflight үшінші маусымы: Mythic+ Dungeon Pool үшін жаңа зындандар ашылды

World of Warcraft Dragonflight-тың алдағы үшінші маусымы ойыншылар үшін, әсіресе Mythic+ зындан бассейнінде қызықты жаңа шытырмандарды уәде етеді. Классикалық зындандарды бұрынғы кеңейтімдерден қайтару дәстүріне сәйкес, үшінші маусымда Dragonflight немесе алдыңғы кеңейтімдер қайталанбайтын зындандардың сергітетін жиынын ұсынады. Бұл кеңейтімде алғаш рет Dragonflight-та шығарылған жаңа зындандар да ойыншыларға «Шексіз таң» атты қызықты зерттеу мүмкіндігін ұсынатын Mythic+ пулына қосылады.

Dawn of the Infinite, жаңа мегазындан, Mythic+ қиындығы бойынша екі қанатқа бөлінген, олардың әрқайсысында төрт бастық бар. Осы қызықты қосымшадан басқа алты басқа зындан араласады. Оларға Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom және Throne of Tides сияқты ескі мектеп таңдаулылары кіреді.

Үшінші маусым Blizzard-тың жалғасып жатқан патчтағы тақырыптық элементтерді Mythic+ зындандарына енгізуге деген ұмтылысын көрсетеді. Darkheart Thicket және The Everbloom сияқты зындандар 10.2 патчының друидтік сипатымен тамаша үйлеседі, бұл оларды таң қалдырады. Darkheart Thicket-тің Изумруд арманымен танымдық байланыстары және екінші маусымдағы Нелтарионның Лайрының күшті тақырыптық матчтары Blizzard-тың тартымды ойын тәжірибесін сақтауға деген адалдығын көрсетеді.

Өкілдік тұрғысынан, Azeroth шайқасы және Легион кеңейтімдері әрқайсысы екі зынданмен назар аударады. Дегенмен, Pandaria Mists кеңейтуіндегі зындандардың болмауы екінші маусым қатарынан жалғасуда. Cataclysm Throne of the Tides қосылғанымен қайта оралғанымен, ойыншылар ойынның алғашқы үш нұсқасынан мифтік+ зындандарды әлі көрмеген: Классикалық, Өртенген Крест жорығы және Лич Кингтің қаһары.

Dragonflight үшінші маусымының нақты шығарылым күні әлі жарияланбағанымен, ойыншылар оның 2023 жылдың төртінші тоқсанында келуін болжауы мүмкін, бұл көптеген қызықты жаңа қиындықтар мен шытырман оқиғаларды әкеледі.

Анықтамалар:

Мифтік+: World of Warcraft зынданындағы күрделі режим, ол негізгі зынданға қарағанда динамикалық және талапшыл кездесулерді қамтамасыз ететін қиындықтар мен марапаттарды арттырады.

Шексіздік таңы: World of Warcraft-тың Dragonflight кеңейтіміндегі жаңа «мегазындан» Mythic+ қиындықында әрқайсысында төрт бастық бар екі қанатқа бөлінген.

Тақырыптық элементтер: кеңейту немесе патчтың жалпы тақырыбына немесе оқиғасына сәйкес келетін баяндау, эстетикалық немесе ойын элементтері.

Изумруд арманы: World of Warcraft танымындағы ерекше аймақ, табиғаттың тамаша және икемсіз сұлулығын бейнелейді.

