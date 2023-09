V26.10 жаңартуы үшін Fortnite үзіліс уақыты: не күтуге болады

By

Fortnite v26.10 жаңартуының тоқтап қалу уақыты бүгін шығыс уақыты бойынша таңғы сағат 4-те басталады (12 жылдың 2023 қыркүйегі). Бұл жаңарту 4-тараудың 4-маусымының бірінші маңызды жаңартуын белгілейді. Ол елеулі өзгерістер әкелмеуі мүмкін, бірақ күтетін бірнеше толықтырулар бар. Ашып кетушілер мен мәліметтерді іздеушілер олжа пулына жаңа қару мен емдік заттың енгізілетінін болжайды.

Әдеттегідей, үзіліс басталғанға дейін серверлер желіден тыс болады. Сәйкестік барлық ойын режимдерінде, соның ішінде «Әлемді құтқару» және «Шайқас Royale» режимдерінде өшіріледі. Battle Royale ойынындағы ойыншылар прогресті жоғалтқаны үшін ешқандай салдарларға тап болмайды. Дегенмен, «Әлемді құтқару» бағдарламасындағылар шығыс уақыты бойынша 3:15-те жүйеден шығуы керек.

Бұл жаңартудың тоқтау уақыты салыстырмалы түрде қысқа болады деп күтілуде. Бұл ең аз толықтырулары бар тұрақты техникалық тексеру болғандықтан, серверлер шығыс уақыты бойынша таңғы сағат 6-да қайта желіге қосылуы керек. Кейбір жағдайларда әзірлеушілерге көбірек уақыт қажет болса, ол шығыс уақыты бойынша таңғы 6:30-ға дейін созылуы мүмкін. Ойыншыларға Epic Games ресми хабарландыруын күту және ықтимал кезек уақыттары мен сервердің кешігуін болдырмау үшін серверлер сақтық көшірме жасалғаннан кейін бірден матчтарға өтпеу ұсынылады.

Fortnite v26.10 жаңартуы тек түзетулерді ғана емес, сонымен қатар мазмұнды өзгертулерді де әкеледі. Epic Games «Brrrr…» сөзі бар құпия твиттерді әзілдеді, бұл ықтимал ынтымақтастықты меңзейді. Мүмкіндіктердің бірі – ойын 1 жылдың 19 қыркүйегінде шығарылатын Sub Zero киімін көрсететін Mortal Kombat 2023-пен бірлесіп жұмыс істеу. Тағы бір ынтымақтастық Shoto Todoroki киімін әкелетін My Hero Academia-мен болуы мүмкін. Бұған қоса, твит алдағы күн тұтылуына байланысты аралдағы температураның төмендеуіне нұсқауы мүмкін.

Осы әлеуетті ынтымақтастықтармен қатар, жаңарту Piper Pace, жаңа апталық сынақтар, супер стильдер және шындықты кеңейту мүмкіндіктері бар жаңа суретке түсіру квесттерін ұсынады. Кейбір қателерді түзету де жүзеге асырылады. Fortnite v26.10 жаңартуымен не болатынын хабардар болыңыз!

